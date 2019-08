Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök kétségbeesetten keresi a megoldást a Brexitre.","shortLead":"A brit miniszterelnök kétségbeesetten keresi a megoldást a Brexitre.","id":"20190822_Brexit_ket_szek_kozott_a_padlora_eshet_Boris_Johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b432580-d94b-476d-9d6f-69454f4bd752","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Brexit_ket_szek_kozott_a_padlora_eshet_Boris_Johnson","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:50","title":"Brexit: két szék között a padlóra eshet Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barkóczi Csaba egyszer alpogármesteri referens, egyszer tettrekész civil, aztán meg fideszes jelölt.","shortLead":"Barkóczi Csaba egyszer alpogármesteri referens, egyszer tettrekész civil, aztán meg fideszes jelölt.","id":"20190823_Fuggetlen_civilkent_mutatta_be_a_HirTV_a_pecsi_Fidesz_emberet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454f1094-9504-498b-9fa2-59f0ad543d14","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Fuggetlen_civilkent_mutatta_be_a_HirTV_a_pecsi_Fidesz_emberet","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:23","title":"Független civilként mutatta be a Hír Tv a pécsi Fidesz emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac058fb-a92e-4756-939c-26070c9ce719","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök szeméremsértés miatt keresik a férfit. ","shortLead":"A rendőrök szeméremsértés miatt keresik a férfit. ","id":"20190823_Maszkot_huzott_a_fejere_igy_zaklatott_egy_fiatal_lanyt_a_budafoki_utcan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ac058fb-a92e-4756-939c-26070c9ce719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821fa8f5-f990-405f-874a-941ee7ff6f8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Maszkot_huzott_a_fejere_igy_zaklatott_egy_fiatal_lanyt_a_budafoki_utcan","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:40","title":"Maszkot húzott a fejére, így zaklatott egy fiatal lányt a budafoki utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi nyomás hatására Brazília elnöke pénteken engedélyezte, hogy a hadsereg is közreműködjön az amazóniai esőerdőtüzek megfékezésében.","shortLead":"A nemzetközi nyomás hatására Brazília elnöke pénteken engedélyezte, hogy a hadsereg is közreműködjön az amazóniai...","id":"20190824_Ujabb_lepest_tettek_az_Amazonas_megmentesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dc7f20-6dac-404d-b6c5-e217943cda2d","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Ujabb_lepest_tettek_az_Amazonas_megmentesere","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:45","title":"Újabb lépést tettek az Amazonas megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd77a743-32c2-4dfc-8421-ae6e30840fc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két személygépjármű ütközött össze Felsőpakony külterületén, torlódásra kell számítani.","shortLead":"Két személygépjármű ütközött össze Felsőpakony külterületén, torlódásra kell számítani.","id":"20190824_Baleset_volt_az_M5oson__egy_savon_halad_a_forgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd77a743-32c2-4dfc-8421-ae6e30840fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5957371a-2f06-48a0-a4a6-22d67ab98465","keywords":null,"link":"/cegauto/20190824_Baleset_volt_az_M5oson__egy_savon_halad_a_forgalom","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:15","title":"Baleset volt az M5-ösön - egy sávon halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint mentális betegségek, köztük a depresszió és skizofrénia kialakulásával is kapcsolatba hozható. A tanulmány bírálói szerint azonban a megállapítások igazolására további kutatásokra van szükség.","shortLead":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint...","id":"20190823_legszennyezettseg_hatasa_mentalis_betegsegek_depresszio_skizofrenia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dade082-be51-439a-bda2-496f2693f7fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_legszennyezettseg_hatasa_mentalis_betegsegek_depresszio_skizofrenia","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:03","title":"Meglepő módon is betehet az emberiségnek a légszennyezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés bűntette miatt folytat nyomozást az országgyűlési képviselő ellen.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaélés bűntette miatt folytat nyomozást az országgyűlési képviselő ellen.","id":"20190823_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Demeter_Martat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec2d471e-16e2-4d5f-8dd0-66839901d16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca2c096-1b07-4791-a390-c7a27db2503e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Demeter_Martat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:43","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Demeter Mártát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5af987-e5d3-4a3b-a322-43fcd5b03898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nappal az önkormányzati választások hivatalos kampánystartja előtt Szekszárdon is bejelentették az ellenzék közös polgármesterjelöltjét. Bomba Gábor fiát két éve üldözi az igazgatónő bosszúja, amiért hitleres videókkal gúnyolódott tanárain.","shortLead":"Egyetlen nappal az önkormányzati választások hivatalos kampánystartja előtt Szekszárdon is bejelentették az ellenzék...","id":"20190823_Ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett_az_apa_akinek_a_fiat_egy_hitleres_parodiavideo_miatt_hurcoltak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba5af987-e5d3-4a3b-a322-43fcd5b03898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801bd854-cc78-4cee-96c1-f352617c90de","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Ellenzeki_polgarmesterjelolt_lett_az_apa_akinek_a_fiat_egy_hitleres_parodiavideo_miatt_hurcoltak_meg","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:40","title":"Ellenzéki polgármesterjelölt lett az apa, akinek a fiát egy hitleres paródiavideó miatt hurcolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]