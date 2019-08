Pénteken számoltunk be arról, hogy három holttestet találtak egy rózsadombi lakásban, mint később kiderült, egy 35 éves férfi szúrta halálra 31 éves élettársát és közös 4 éves kisfiukat, majd végzett saját magával is.

A Blikk most azt írja, a férfi a Killer névre hallgató harci kutyáját is kivégezte, amely akár képes lett volna arra is, hogy megvédje a kisfiút.

Mint kiderült, a nő már augusztus 20-án kihívta a rendőröket, mert élettársa elvette a kulcsait, ám a kiérkező rendőröknek akkor azt mondták, rendeztéka köztük lévő vitát.

Két nappal később a szomszédok is hívták a rendőröket, mert furcsa zajt hallottak a lakásból, majd egy napig nem is látták a családot, de a rendőrök ekkor nem mentek ki, emiatt belső vizsgálat is indult. Végül akkor derült fény a tragédiára, amikor a főbérlő hívta a rendőrséget, mert nem tudta elérni a családot.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.