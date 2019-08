Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89e15bda-1796-4485-a346-163d186b50a6","c_author":"Lindner András","category":"tudomany","description":"A pszichoterápiától a gyógypedagógiáig sok területen hatásos a zeneterápia. Bár a zene emberi agyra gyakorolt hatásának pontos mechanizmusairól sokszor csak feltételes módban mer fogalmazni a tudomány, ott már tartanak a kutatások, hogy felhasználásukkal új, terápiás célra is jól használható hangszereket lehessen alkotni.","shortLead":"A pszichoterápiától a gyógypedagógiáig sok területen hatásos a zeneterápia. Bár a zene emberi agyra gyakorolt hatásának...","id":"20190822_zeneterapia_hangszerek_motaka_klangrad_kristallpentonia_esobot_hangja_zene_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e15bda-1796-4485-a346-163d186b50a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ef05fa-3c53-486d-9298-977201dcc2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_zeneterapia_hangszerek_motaka_klangrad_kristallpentonia_esobot_hangja_zene_video","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:03","title":"Hangszerek, melyekkel csökkenthető a fájdalom vagy karban tartható az elme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Agrármarketing Centrum dinnyekampányt indít a piacokon, és azt is elmondja, a lőrinces (nem az a Lőrinc) dinnye már a múlté, a szezon szeptember végéig tart.\r

\r

","shortLead":"Az Agrármarketing Centrum dinnyekampányt indít a piacokon, és azt is elmondja, a lőrinces (nem az a Lőrinc) dinnye már...","id":"20190823_A_kormany_ra_akar_venni_bennunket_hogy_egyunk_tobb_dinnyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae9522a-5ef1-4de8-b992-214a6dade0c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_A_kormany_ra_akar_venni_bennunket_hogy_egyunk_tobb_dinnyet","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:39","title":"A kormány rá akar venni bennünket, hogy együnk több dinnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09531d91-223d-4b7b-b99b-55d396b4bc76","c_author":"","category":"elet","description":"Augusztus 29-én este 21.25-től mutatja be a Duna TV az Egy másik életben című filmet.\r

\r

","shortLead":"Augusztus 29-én este 21.25-től mutatja be a Duna TV az Egy másik életben című filmet.\r

\r

","id":"20190823_Ujra_egyutt_a_fel_Aranyeletstab_jovo_heten_bemutato_a_Dunan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09531d91-223d-4b7b-b99b-55d396b4bc76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d0765-f75a-4dbc-90d6-299294e1df87","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Ujra_egyutt_a_fel_Aranyeletstab_jovo_heten_bemutato_a_Dunan","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:12","title":"Újra együtt a fél Aranyélet-stáb: jövő héten bemutató a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a62d327-5323-4317-979b-9e41de7da871","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Van, amikor a beteg makacsságára van szükség, hogy a mellrákot korai stádiumban felfedezzék. Magenheim Rita azért állt nyilvánossá elé a saját betegségével, hogy többek között a szűréshez való hozzáálláson is változtasson.","shortLead":"Van, amikor a beteg makacsságára van szükség, hogy a mellrákot korai stádiumban felfedezzék. Magenheim Rita azért állt...","id":"20190822_Elobbutobb_mindenki_talalkozik_a_rakkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a62d327-5323-4317-979b-9e41de7da871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66f7606-ae0c-432e-b990-c8a88df158f3","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Elobbutobb_mindenki_talalkozik_a_rakkal","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:45","title":"Előbb-utóbb mindenki találkozik a rákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában. A tragikus helyzetért jelentős mértékben felelős az új elnök, Jair Bolsonaro politikája, a „Trópusok Trumpja” ugyanis egyértelműen az erdőpusztítók mellett áll. A világ keveset tehet, az EU talán büntetésként leállíthatja az argentin szója- és marhahúsimportot, és megtagadhatja a Brazíliával és szomszédaival tervezett kereskedelmi egyezmény aláírását.","shortLead":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában...","id":"20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c00b81-c5ba-4a35-b683-4575fc375e9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:00","title":"Nem csak az erdőtüzeket, most már Bolsonarót is meg akarják állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd7c5ed-81df-4f9d-af2a-f08f1724b592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápoló és két orvos ügyében halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak. ","shortLead":"Az ápoló és két orvos ügyében halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt...","id":"20190822_Beteg_halala_miatt_indult_eljaras_a_Honvedkorhaz_harom_munkatarsa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7c5ed-81df-4f9d-af2a-f08f1724b592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338bba08-82b2-4d33-9aa6-39ccce81495f","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Beteg_halala_miatt_indult_eljaras_a_Honvedkorhaz_harom_munkatarsa_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:49","title":"Beteghalál miatt indult eljárás a Honvédkórház három dolgozója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82b54b6-c231-4dfe-ac93-408b69cca543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fertőzésveszélyesek, sokan nem megfelelően használják, ráadásul szelektíven sem lehet gyűjteni a szemetet. ","shortLead":"Fertőzésveszélyesek, sokan nem megfelelően használják, ráadásul szelektíven sem lehet gyűjteni a szemetet. ","id":"20190823_Megszuntetne_a_panelhazak_szemetledoboit_a_Magyar_Kozos_Kepviselok_Egyesulete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d82b54b6-c231-4dfe-ac93-408b69cca543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d9b8d6-bc3d-4f0c-a377-0610c0f4d969","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Megszuntetne_a_panelhazak_szemetledoboit_a_Magyar_Kozos_Kepviselok_Egyesulete","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:26","title":"Megszüntetné a panelházak szemétledobóit a Magyar Közös Képviselők Egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK vezetője egy Facebook-poszttal indította a kampányt.","shortLead":"A DK vezetője egy Facebook-poszttal indította a kampányt.","id":"20190824_Gyurcsany_dk_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccca2863-fe37-470f-a23c-76aab0c3b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b928aa0-2550-4cc8-81f1-728f0b6f083a","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Gyurcsany_dk_kampany","timestamp":"2019. augusztus. 24. 08:30","title":"Gyurcsány: A helyzet megváltozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]