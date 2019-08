Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","shortLead":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","id":"20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057ec312-8be6-463f-ad3a-8ecb55336d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:21","title":"Dróntámadás és géppuska ellen is véd a legújabb BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az éles eszéről híres amerikai elnök többször is felvetette, vajon a nukleáris fegyverek alkalmasak lennének-e az USA partjai felé tartó hurrikánok megállítására.","shortLead":"Az éles eszéről híres amerikai elnök többször is felvetette, vajon a nukleáris fegyverek alkalmasak lennének-e az USA...","id":"20190826_donald_trump_hurrikan_atombomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f89ad0-417e-42f6-9a24-09c575882a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_donald_trump_hurrikan_atombomba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:03","title":"Trump szerint atombombát kell dobni a hurrikánokra, úgy (valószínűleg) megállíthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint most egy az egy ellen lehet indulni a Fidesz ellen. ","shortLead":"A politikus szerint most egy az egy ellen lehet indulni a Fidesz ellen. ","id":"20190827_Dobrev_Klara_optimistan_varja_az_oszi_valasztasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8979240e-0380-425b-baca-426373ca96f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Dobrev_Klara_optimistan_varja_az_oszi_valasztasokat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:25","title":"Dobrev Klára optimistán várja az őszi választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8328b1f6-292f-4e87-a332-a162eedc21eb","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Működése hat éve alatt nemigen okozott kellemetlen perceket az őt ombudsmannak megválasztó kormánypártnak Székely László, a kormányfő mégis biztosabb embert akart.","shortLead":"Működése hat éve alatt nemigen okozott kellemetlen perceket az őt ombudsmannak megválasztó kormánypártnak Székely...","id":"201934__tavozo_ombudsman__szekely_laszlo__lathatatlan__tuske_akorom_folott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8328b1f6-292f-4e87-a332-a162eedc21eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7aecad-09ba-4536-8670-2754ce9f3495","keywords":null,"link":"/itthon/201934__tavozo_ombudsman__szekely_laszlo__lathatatlan__tuske_akorom_folott","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:30","title":"Mindent megtett, hogy ne bosszantsa a Fideszt, mégis mennie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De minek.","shortLead":"De minek.","id":"20190825_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f757d012-4c75-45e6-9f26-c7859defd2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:18","title":"Kihúzták a hatos lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Üllő-Nyugati pályaudvar szakaszon tavaly a 428 utazásból 107-szer indult, 16-szor érkezett időben a időben a vonat. Csak a késések miatt több mint 7 munkanapnyi idő esett ki az életéből.","shortLead":"Az Üllő-Nyugati pályaudvar szakaszon tavaly a 428 utazásból 107-szer indult, 16-szor érkezett időben a időben a vonat...","id":"20190827_Egy_mernok_egy_even_at_rogzitette_mennyit_kesik_a_vonata_brutalis_idejet_rabolta_el_a_MAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23da7fd-799e-4391-8150-1e0bed1ea2c0","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Egy_mernok_egy_even_at_rogzitette_mennyit_kesik_a_vonata_brutalis_idejet_rabolta_el_a_MAV","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:26","title":"Egy mérnök egy éven át rögzítette, mennyit késik a vonata: brutális idejét rabolta el a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32879eb4-2815-4efb-9add-1541cacd7c83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Indonézia délkeleti részén fekvő Kelet-Kalimantan tartományban, Borneó szigetén lesz az ország új fővárosa a mostani Jakarta helyett – jelentette be hétfőn az állami televízióban Joko Widodo államfő.","shortLead":"Az Indonézia délkeleti részén fekvő Kelet-Kalimantan tartományban, Borneó szigetén lesz az ország új fővárosa a mostani...","id":"20190826_indonezia_fovaros_jakarta_koltozes_borneo_foldrenges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32879eb4-2815-4efb-9add-1541cacd7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419c4fa8-bc4f-4e05-b7fe-c7492f17e8e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_indonezia_fovaros_jakarta_koltozes_borneo_foldrenges","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:52","title":"Borneóra költöztetik Indonézia fővárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százan tiltakoztak békésen vasárnap - két nap alatt a harmadik alkalommal - a G7-es országcsoportnak a délnyugat-franciaországi Biarritzban rendezett csúcsértekezlete ellen a szomszédos Bayonne-ban.

","shortLead":"Több százan tiltakoztak békésen vasárnap - két nap alatt a harmadik alkalommal - a G7-es országcsoportnak...","id":"20190825_Macron_fejjel_lefele_forditott_portrejaval_tuntettek_kornyezetvedok_es_antikapitalistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758cac69-e04d-4803-8d86-2dd8303b894a","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Macron_fejjel_lefele_forditott_portrejaval_tuntettek_kornyezetvedok_es_antikapitalistak","timestamp":"2019. augusztus. 25. 19:30","title":"Macron fejjel lefelé fordított portréjával tüntettek környezetvédők és antikapitalisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]