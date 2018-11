Az augusztusi ifjúsági bokszvilágbajnokság 348 millió forintos költségkeret-túllépése csak a hivatalos összeg, az ökölvívó szövetség egyik elnökségi tagja szerint a hiány több is lehet, elérheti az egymilliárd forintot is. Az ökölvívó ifi-vb költsége amiatt ugrott meg, mert előnytelen, rossz szerződéseket kötöttek az elnökség tudta nélkül - ez most a helyzet az Erdei Zsolt elnökölte ökölvívó-szövetségben.

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) hétfői sajtótájékoztatóján totális káosz és foglyul ejtett szövetség képe bontakozott ki. A rendezvényt azért hívták össze, hogy tisztázzák a kialakult helyzetet.

A MÖSZ gyakorlatilag csődben van, amelynek egyik legfőbb oka a Duna Arénában megszervezett ifi-ökölvívó-vb volt a maga 840 milliós költségvetésével és 348 milliós hiányával. Ezért a MÖSZ az ügyészséghez fordul mint felügyeleti szervehez, hogy indítson vizsgálatot. A korábban megjelentekkel szemben azonban

nem vonták meg Erdei Zsolt elnök aláírási jogát,

hanem egy tanácsadó bizottságot rendelt mellé az elnökség, amelynek rá kell bólintania, mit írhat alá és mit nem. Ennek ellenére, úgy tudjuk, történtek aláírások ezután is. Az elnökség arra is kérte Erdeit, ne nyilatkozzon a sajtónak. Ennek ellenére a szövetség egyik vezetője szerint Erdei egymás után adta az önellentmondó interjúkat.

Erdei Zsolt © MTI /Szigetváry Zsolt

"Ha hibáztam, vállalom a felelősséget" -

mondta a hvg.hu-nak Erdei Zsolt elnök, aki amúgy nem vett részt a sajtótájékoztatón. Ő azért írta alá az inkriminiált szerződéseket, amit elé tettek, mert azokat előzőleg átnézték a szövetség ügyvédei, főtitkára, azt gondolta, ezekkel nem lehet gond. De hogy volt-e gond, azt majd az ügyészség eldönti. Sőt, a tényeket is az ügyészség állapítsa meg, mert ezekkel sincs még tsztában a bokszszövetség vezetése. "Én is szeretném megtudni, hol ment el ez a történet."

A szakszövetségben többen is azt állítják, hogy Erdei felelőssége nem megkerülhető. Az elnökség, amelyet Kassai László és Orodán Sándor képviselt a sajtótájékoztatón, úgy látja, Erdeit behálózták négy ember a szövetségen belül rávette, kössön előnytelen szerződéseket. Ennek eredményképp

júliusra már elfogyott a szövetség összes pénze,

amiért levélben fordultak az Emmihez, hogy pótlólagos forrásokat kérjenek, mégis 300 milliós kötelezettséget vállalt még ezután is a szövetség. Az augusztus 21-én kezdődő vb már ilyen helyzetben érte a szövetséget, és maradt 210 millió forint tartozás a beszállítók felé. Az elnökség viszont csak szeptemberben értesült a csődhelyzetről.

Orodán Sándor és Kassai László © MTI / Balogh Zoltán

Nagy kérdés, az Emmi miért nem lépett, amikor egyértelművé vált, hogy a szövetség előnytelen szerződéseket köt, csődbe ment - hiszen a minisztérium a felügyeli a sportszövetségeket. Az úszóvébét lebonyolító Bp2017 Kft. megmentőként jelentkezett márciusban, amikor látták, hogy az ifivébé rendezése sehogy nem halad. A cég eredetileg megrendezte volna az eredeti költségvetésért az eseményt, de végül csak a helyszínt biztosították, a szerződéseket az elnök körüli emberek szervezték.

Az Emmi most kér be, utólag iratokat, pedig már júniusban lehetett tudni, hogy nincs pénz, mondja Erdei.

Az elnökség abban a hitben élt, hogy a Bp2017-tel megállapodott Erdei, de ez nem így volt, márciustól az elnök körüli emberek intéztek mindent. Azt sem tudták, miért lett visszamondva Győr ajánlata márciusban: a város ingyen megszervezte volna a vb-t, de a MÖSZ nem élt a lehetőséggel - Erdei panaszkodott értesüléseink szerint a győri városvezetésre. Mást mond erre Erdei: Győr egyáltalán nem ajánlotta fel ingyen, hogy megszervezi az ifi-vb-t, megindultak a konzultációk, de a város vezetése "nem reagált az e-mailekre", ezért ezt az elnökség elé tárta, itt jött be a képbe Balogh Sándor és a Duna Aréna.

Borkai Zsolt a hvg.hu-nak azt mondta: nem ingyen, hanem sok kedvezménnyel adta volna város a szolgáltatásokat. De azzal utasította el az ajánlatot a szövetség, hogy nagyobb csarnokra lesz szükségük - jelezte Győr polgármestere, aki szerint azért szakadtak meg a tárgyalások, mert a megírt levelekre nem kaptak választ.

Csőtönyi Sándor tiszteletbeli szövetségi elnök, is szót kért a sajtótájékoztatón. Példaként emítette, hogy egy a szövetségben dolgozó munkatárs a saját cégének adott megbízásokat a vb-re. Ezekből a megállapodásokból az derült ki, hogy sokakat zsoldosként dolgoztattak, mondta. Csőtönyi tud olyan szerződésekről, amelyek még most is élnek, de olyanról is, amelyeket 2021-ig hosszabbítottak meg.

Csötönyi Sándor és Balogh Sándor © MTI / Balogh Zoltán

Hogy szálltak el a költségek? Erdei szerint ez "senki sem tudja". Az biztos, hogy több szállás lett befoglalva, és kevesebben jöttek el, ez okozhatott gazdasági problémákat. A 350 milliós hiány nem eltűnt, "ez soha nem is volt" pénz, hanem kötelezettségvállalás, magyarázza Erdei - igaz, ezeket is ki kell majd fizetni. "Valóban történtek hibák", mondja, nem folyt be a várt bevétel az ifi-vb-n.

Felmerül az elnökség szerepe: miért nem jelezték, ha úgy látták, gond van? Miért nem követeltek rendkívüli közgyűlést? A hvg.hu kérdésére Kassai azt mondta, kéthavonta kellett minimum elnökségi ülést összehívni, az utóbbiak egyébként határozatképtelenek voltak.

Több elnökségi tag lemondott.

Az elnökség társadalmi munkában látja el a feladatát. Kérték az elnököt, hívja össze a közgyűlést a vb előtt, ezt nem tette meg.

A főtitkár is lemondott, de azt nem fogadták el. A botrány kipttanása után a szövetség korlátozza a versenyzők kiutazását versenyekre, most egy olyan költségvetés létrehozására törekszik a Kassai vezetésével összeállt bizottság, amely biztosítja az olimpikonok felkészülését.

Az ügyészség tehát most nyomozni fog a felelősségi körök és gyanús szerződések ügyében. Az EMMI-t már október elején kerestük ezzel az üggyel kapcsoltaban, a minisztériumtól azonban válasz még nem érkezett.