[{"available":true,"c_guid":"e30a28c5-91e6-456d-a361-5e7be91c9e96","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az augusztus 7-i határidőig 9299-en jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 6421-en kezdhetik meg tanulmányaikat szeptemberben.","shortLead":"Az augusztus 7-i határidőig 9299-en jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 6421-en kezdhetik meg tanulmányaikat...","id":"20190826_potfelveteli_ponthatarok_felsooktatas_bejelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e30a28c5-91e6-456d-a361-5e7be91c9e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6732e4d-5857-493a-857b-d93cd7e54e45","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_potfelveteli_ponthatarok_felsooktatas_bejelentes","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:52","title":"Kihirdették a pótfelvételi ponthatárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"További 21 motorvonatról írtak alá megállapodást, de még az is lehet, hogy Fehéroroszországban gyártják le őket.","shortLead":"További 21 motorvonatról írtak alá megállapodást, de még az is lehet, hogy Fehéroroszországban gyártják le őket.","id":"20190827_Ujabb_emeletes_vonatok_gyartasa_indulhat_el_csak_az_nem_biztos_hogy_hol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5227fcfd-3832-415f-b0e6-f7ce76bbbbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f78bd9-7152-47d4-b673-a97181f60e74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Ujabb_emeletes_vonatok_gyartasa_indulhat_el_csak_az_nem_biztos_hogy_hol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:24","title":"Újabb emeletes vonatokat gyártat a MÁV, csak azt nem tudni, hol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google rendszeresen frissíti Fotók alkalmazását, amihez most egy igen hasznos funkciót készített. 