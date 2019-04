Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új módszerrel, az úgynevezett patronos vértisztítással küzdenek a szepszis ellen – mondta Molnár Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének vezetője péntek reggel az M1 aktuális csatorna és a Kossuth Rádió közös műsorában.","shortLead":"Új módszerrel, az úgynevezett patronos vértisztítással küzdenek a szepszis ellen – mondta Molnár Zsolt, a Szegedi...","id":"20190331_vermergezes_szte_patronos_vertisztitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faaa3e0f-6a3d-4fbc-905c-a239759323d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_vermergezes_szte_patronos_vertisztitas","timestamp":"2019. március. 31. 14:03","title":"Szegeden kitaláltak valamit a vér megtisztítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem az egészséges életmódunkról ismer minket Európa.","shortLead":"Nem az egészséges életmódunkról ismer minket Európa.","id":"20190401_Egesz_Europaban_senki_nem_eszik_kevesebb_zoldseget_mint_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3615eb9-adb1-4324-ab0e-da9bb23e7f28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Egesz_Europaban_senki_nem_eszik_kevesebb_zoldseget_mint_a_magyarok","timestamp":"2019. április. 01. 14:30","title":"Egész Európában senki nem eszik kevesebb zöldséget, mint a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4ceddc-e52f-4d63-a199-fc838398cf55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a szabályokat szerencsére sokan betartják, mégis nem kevesen vannak, akik megpróbálnak valamilyen veszélyes tárgyat feljuttatni egy repülőre. A Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) egy amerikai reptéren elkobzott tárgyakról közölt most összeállítást. ","shortLead":"Bár a szabályokat szerencsére sokan betartják, mégis nem kevesen vannak, akik megpróbálnak valamilyen veszélyes tárgyat...","id":"20190401_repteri_utas_elkobzott_lefoglalt_targyak_tiltott_targyak_a_repulon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4ceddc-e52f-4d63-a199-fc838398cf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f5ecf-8c2e-4ad6-9831-3346d6dc44e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_repteri_utas_elkobzott_lefoglalt_targyak_tiltott_targyak_a_repulon","timestamp":"2019. április. 01. 16:33","title":"Elakad a szava, ha meglátja, mi mindent koboztak már el az utasoktól a repülőtéren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","shortLead":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","id":"20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363207f3-7897-48a2-9610-d9cd76178c39","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","timestamp":"2019. április. 01. 11:10","title":"Feljelentést tesz a Párbeszéd a Mi Hazánk szegedi akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a3376b-5be8-4a71-92b4-bcb01ba89b51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ötmillió dolláros autó átadására a Ferrari tesztpályáján, Fioranóban került sor. Elég rendhagyó kicsomagolós videó következik.","shortLead":"Az ötmillió dolláros autó átadására a Ferrari tesztpályáján, Fioranóban került sor. Elég rendhagyó kicsomagolós videó...","id":"20190331_FXX_K_Evo_Ferrari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a3376b-5be8-4a71-92b4-bcb01ba89b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b11a7b1-be87-4916-ba93-1192d75c45f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_FXX_K_Evo_Ferrari","timestamp":"2019. március. 31. 13:28","title":"Videó: másfél milliárd forintos Ferrari először találkozik új gazdájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A babaváró támogatással adott kölcsönt és az autóvásárlási támogatást érinti a most megszavazott törvény.","shortLead":"A babaváró támogatással adott kölcsönt és az autóvásárlási támogatást érinti a most megszavazott törvény.","id":"20190401_Elfogadtak_a_csaladvedelmi_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1145e235-a3b3-43c9-b678-2641baf115a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Elfogadtak_a_csaladvedelmi_torvenyt","timestamp":"2019. április. 01. 16:38","title":"Elfogadták a családvédelmi törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665f84f1-a342-416b-8974-99e4670a7e58","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Férje példáját követve felhagyott az autóvezetéssel a brit uralkodó is. És csak azért nem adja vissza a jogosítványát, mert neki eddig sem kellett.","shortLead":"Férje példáját követve felhagyott az autóvezetéssel a brit uralkodó is. És csak azért nem adja vissza a jogosítványát...","id":"20190331_Erzsebet_kiralyno_megovja_alattvaloit_es_tobbe_nem_hajt_ki_kozutakra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=665f84f1-a342-416b-8974-99e4670a7e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2360f70c-c6ca-4e33-96fb-911bc0be4535","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_Erzsebet_kiralyno_megovja_alattvaloit_es_tobbe_nem_hajt_ki_kozutakra","timestamp":"2019. március. 31. 17:28","title":"Erzsébet királynő megóvja alattvalóit és többé nem hajt ki közutakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háromszor támadtak rá tálib felkelők a hazafelé tartó Abdul Rasíd Dosztum afganisztáni alelnökre, a politikus mindegyik rajtaütést túlélte.","shortLead":"Háromszor támadtak rá tálib felkelők a hazafelé tartó Abdul Rasíd Dosztum afganisztáni alelnökre, a politikus mindegyik...","id":"20190331_Sokeletu_afgan_alelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1288048-6821-4879-afcd-6c5f9ff59624","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Sokeletu_afgan_alelnok","timestamp":"2019. március. 31. 14:07","title":"Az afgán alelnök három támadást élt túl egyetlen útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]