[{"available":true,"c_guid":"aebd1d64-e7e9-4e26-b5b4-d1febdd10261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei soron következő telefonjai már támogathatják a különféle célból készült vezeték nélküli tokokat, így a készülékek új képességekre tehetnek szert. Búvárkamera, vérnyomásmérő, de hangszóró is válhat belőlük.","shortLead":"A Huawei soron következő telefonjai már támogathatják a különféle célból készült vezeték nélküli tokokat...","id":"20190902_huawei_vezeteknelkuli_okostelefon_kiegeszitok_intelligens_tok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aebd1d64-e7e9-4e26-b5b4-d1febdd10261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e724fb8b-95dd-4f85-a245-778ec75ba570","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_huawei_vezeteknelkuli_okostelefon_kiegeszitok_intelligens_tok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:03","title":"Különleges új funkciók jöhetnek a Huawei telefonjaihoz, csak rájuk kell tenni egy-egy spéci tokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef05675-cea0-49a3-bf43-ec7e66b514bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél komolyabban nem veheti a saját hivatását.","shortLead":"Ennél komolyabban nem veheti a saját hivatását.","id":"20190903_97_kutyat_fogadott_otthonaba_egy_bahamai_no_mielott_lecsapott_a_Dorian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef05675-cea0-49a3-bf43-ec7e66b514bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c5a6b2-5e13-4746-a8e0-73d28f05446c","keywords":null,"link":"/elet/20190903_97_kutyat_fogadott_otthonaba_egy_bahamai_no_mielott_lecsapott_a_Dorian","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:26","title":"97 kutyát fogadott otthonába egy bahamai nő, mielőtt lecsapott a Dorian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2313177-ead3-4709-b398-76730132a95f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőhöz képest 10 fokot esett a hőmérséklet. ","shortLead":"Hétfőhöz képest 10 fokot esett a hőmérséklet. ","id":"20190903_Egesz_heten_marad_a_hirtelen_jott_huvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2313177-ead3-4709-b398-76730132a95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d028792a-95cb-408a-9bb1-0d7677b0171d","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Egesz_heten_marad_a_hirtelen_jott_huvos","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:30","title":"Egész héten marad a hirtelen jött hűvös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú szemtanúk szerint elengedte anyja kezét, és át akart szaladni az úton. ","shortLead":"A kisfiú szemtanúk szerint elengedte anyja kezét, és át akart szaladni az úton. ","id":"20190902_Egy_oran_at_probaltak_ujraeleszteni_L_L_Junior_elutott_kisfiat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f1fe24c-7e1b-4d6a-8f3d-6df566d0d6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fe1e54-a9aa-45fd-987a-39a7658c51ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Egy_oran_at_probaltak_ujraeleszteni_L_L_Junior_elutott_kisfiat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 06:37","title":"Egy órán át próbálták újraéleszteni L. L. Junior elütött kisfiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cdba9f-0edd-4383-a2c3-0d9c4a142b5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ötezer diáknak tartottak tanévkezdő szentmisét a Szent István-bazilika előtt. ","shortLead":"Ötezer diáknak tartottak tanévkezdő szentmisét a Szent István-bazilika előtt. ","id":"20190902_Ketszer_annyian_tanulnak_egyhazi_iskolaban_mint_tiz_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58cdba9f-0edd-4383-a2c3-0d9c4a142b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334a67f7-46ef-4051-9612-93872830fd8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Ketszer_annyian_tanulnak_egyhazi_iskolaban_mint_tiz_eve","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:32","title":"Kétszer annyian tanulnak egyházi iskolában, mint tíz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5558a895-ba6c-485f-8884-69a5e9dfcaff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az üzem lehet a British American Tobacco egyik legnagyobb nikotinpárnagyára a világon.","shortLead":"Ez az üzem lehet a British American Tobacco egyik legnagyobb nikotinpárnagyára a világon.","id":"20190902_Bovul_a_pecsi_dohanygyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5558a895-ba6c-485f-8884-69a5e9dfcaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b731b32-2d90-4eec-9890-7efe12bfd1f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_Bovul_a_pecsi_dohanygyar","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:53","title":"Bővül a pécsi dohánygyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d68a7e-b423-497a-834b-c655c9c04633","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétköznapokban egy tágas családi autó, ami a hétvégéken akár kempingezéshez is remekül használható.","shortLead":"A hétköznapokban egy tágas családi autó, ami a hétvégéken akár kempingezéshez is remekül használható.","id":"20190903_ebbol_az_uj_7_ulesesbol_egy_mozdulattal_egy_mini_konyha_varazsolhato_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91d68a7e-b423-497a-834b-c655c9c04633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ccd890-15d9-4737-b3a0-8ef386f0da66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_ebbol_az_uj_7_ulesesbol_egy_mozdulattal_egy_mini_konyha_varazsolhato_elo","timestamp":"2019. szeptember. 03. 08:21","title":"Ebből az új 7 ülésesből egy mozdulattal egy minikonyha varázsolható elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfe6f01-8c78-4d4f-ab09-2c9931979b07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Útnak indult Londonból a Viking Sun, a 930 utas a világ körüli úton intellektuális szórakozásra számíthat. ","shortLead":"Útnak indult Londonból a Viking Sun, a 930 utas a világ körüli úton intellektuális szórakozásra számíthat. ","id":"20190902_Nyolc_honap_egy_luxus_oceanjaron__rekordot_dontene_a_Viking_uj_jarata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abfe6f01-8c78-4d4f-ab09-2c9931979b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3f00e5-96b0-4d0c-951b-4545d18848ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190902_Nyolc_honap_egy_luxus_oceanjaron__rekordot_dontene_a_Viking_uj_jarata","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:58","title":"Nyolc hónap egy luxus-óceánjárón – rekordot döntene a Viking új járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]