MSZP: Kampányújságokat vitt egy óvodába a budapesti Fidesz

[{"available":true,"c_guid":"bc67988b-f2c6-4c8e-9764-a798adb218ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarországi bemutató 40. évfordulója alkalmából a Bálnában nyílik nagyszabású kiállítás.","shortLead":"A magyarországi bemutató 40. évfordulója alkalmából a Bálnában nyílik nagyszabású kiállítás.","id":"20190902_A_csillagrombolo_kapitanyi_hidjan_is_korulnezhetunk__Star_Wars_kiallitas_nyilik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc67988b-f2c6-4c8e-9764-a798adb218ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9049f8-c508-4df9-af23-05866dddf2a9","keywords":null,"link":"/elet/20190902_A_csillagrombolo_kapitanyi_hidjan_is_korulnezhetunk__Star_Wars_kiallitas_nyilik","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:44","title":"A csillagromboló kapitányi hídján is körülnézhetünk – Star Wars-kiállítás nyílik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dd76fa-cc09-43dc-8875-1947dd1bac69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez akkor is veszélyes, ha netán kiderül, hogy utasokat nem szállított.","shortLead":"Ez akkor is veszélyes, ha netán kiderül, hogy utasokat nem szállított.","id":"20190903_Video_Kanyarodo_savon_elozve_szaguldott_vegig_a_buszos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08dd76fa-cc09-43dc-8875-1947dd1bac69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a4c3c1-0c77-4438-a3e8-4bda27af94e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Video_Kanyarodo_savon_elozve_szaguldott_vegig_a_buszos","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:55","title":"Videó: Kanyarodó sávon előzve száguldott végig a buszos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2ae250-5f49-4584-9d42-2dc9140f644d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szíriai város imámjának lefejezésével és a legalább 25 embert meggyilkoló fegyveres csoport vezetésével vádolták meg Hasszán F.-et.","shortLead":"Egy szíriai város imámjának lefejezésével és a legalább 25 embert meggyilkoló fegyveres csoport vezetésével vádolták...","id":"20190903_vadirat_Hasszan_F_terror","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a2ae250-5f49-4584-9d42-2dc9140f644d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6a8456-9400-4d39-911e-df859312a2b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_vadirat_Hasszan_F_terror","timestamp":"2019. szeptember. 03. 09:24","title":"Elkészült a vádirat Hasszán F. ellen, tényleges életfogytiglant kér az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b03f92-9dc4-4428-9402-3de6568b75ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bahamák történetének legpusztítóbb hurrikánjává erősödött Dorianról számos műholdképet tett közzé többek közt a NASA is.","shortLead":"A Bahamák történetének legpusztítóbb hurrikánjává erősödött Dorianról számos műholdképet tett közzé többek közt a NASA...","id":"20190902_dorian_hurrikan_muholdkep_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9b03f92-9dc4-4428-9402-3de6568b75ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba7ca5e-dadf-4109-bd38-7fccde0fee07","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_dorian_hurrikan_muholdkep_nasa","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:03","title":"Ötös kategóriájú szörny – így néz ki az űrből a Dorian hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A komikust hátsérülésekkel szállították kórházba.","shortLead":"A komikust hátsérülésekkel szállították kórházba.","id":"20190902_Sulyos_autobalesetet_szenvedett_Kevin_Hart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d137889b-2011-4b3f-8ff4-ffcbdca09352","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Sulyos_autobalesetet_szenvedett_Kevin_Hart","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:18","title":"Súlyos autóbalesetet szenvedett Kevin Hart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit a ráckevei tömegverekedés után gyanúsítottak meg. ","shortLead":"Elrendelte a Budakörnyéki Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, akit a ráckevei tömegverekedés után...","id":"20190901_Letartoztatjak_a_rackevei_tomegverekedes_miatt_elfogott_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9afcc68-26b0-486b-8138-448c9147227c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c965e0-b449-45e0-bf27-3713677d0f10","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Letartoztatjak_a_rackevei_tomegverekedes_miatt_elfogott_ferfit","timestamp":"2019. szeptember. 01. 16:13","title":"Letartóztatják a ráckevei tömegverekedés miatt elfogott férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b51eca-b485-4f25-9552-6e620896955d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hétvégén Lada Nivák, Jeep Wranglerek és Toyota Land Cruiserek randevúztak egymással a fővárostól nem messze.","shortLead":"A hétvégén Lada Nivák, Jeep Wranglerek és Toyota Land Cruiserek randevúztak egymással a fővárostól nem messze.","id":"20190903_terepjarok_arasztottak_el_a_pilisi_dombokat__fotogaleria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b51eca-b485-4f25-9552-6e620896955d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e3f068-407c-432a-8c8a-c80f990393dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_terepjarok_arasztottak_el_a_pilisi_dombokat__fotogaleria","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:41","title":"Terepjárók árasztották el a pilisi dombokat – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem Budapest lesz a fő kérdés szerinte, hanem az, hogy \"Fidesz vagy nem Fidesz\".","shortLead":"De nem Budapest lesz a fő kérdés szerinte, hanem az, hogy \"Fidesz vagy nem Fidesz\".","id":"20190903_fodor_gabor_liberalisok_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fdfed4-babd-4087-906e-bdb2ccff856f","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_fodor_gabor_liberalisok_tarlos_istvan_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2019. szeptember. 03. 07:08","title":"Fodor Gábor: Egyértelműen nyílt verseny lesz Karácsony Gergely és Tarlós István között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]