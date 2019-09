Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Októberben érkezhet a tényfeltáró bizottság, de eredetileg novemberre már végezni akartak a jelentéssel. ","shortLead":"Októberben érkezhet a tényfeltáró bizottság, de eredetileg novemberre már végezni akartak a jelentéssel. ","id":"20190907_Csuzik_a_nepparti_bocsek_jelentese_a_Fideszrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8dc2d9c-036d-48e4-a51f-7312b383a6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163e36d0-6bec-4b0c-92ae-87f22e4570ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_Csuzik_a_nepparti_bocsek_jelentese_a_Fideszrol","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:10","title":"Csúszik a néppárti bölcsek jelentése a Fideszről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","shortLead":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","id":"20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f900e-d6c6-4fe6-b90d-61f320e8435b","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:10","title":"NAÜ: továbbra is együttműködnek Iránnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7290152c-d55f-4c77-9330-096e90635a56","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfiaknál a kenyai Laban Cheruiyot, a nőknél Kácser Zita nyerte vasárnap a 34. Wizz Air Budapest Félmaratont.\r

","shortLead":"A férfiaknál a kenyai Laban Cheruiyot, a nőknél Kácser Zita nyerte vasárnap a 34. Wizz Air Budapest Félmaratont.\r

","id":"20190908_Budapest_Felmaraton_eredmenyek_Szijjarto_Peter_Nagy_Laszlo_futas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7290152c-d55f-4c77-9330-096e90635a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d795f799-7010-40fd-9708-438f0642a639","keywords":null,"link":"/sport/20190908_Budapest_Felmaraton_eredmenyek_Szijjarto_Peter_Nagy_Laszlo_futas","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:33","title":"Kenyai és magyar győztes a Budapest Félmaraton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e811181-bf49-49de-b8e5-8ed2bf1fcc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi polgármesterségért induló jelölt jóllakott napközisként mutatkozik be a választóinak.","shortLead":"A belvárosi polgármesterségért induló jelölt jóllakott napközisként mutatkozik be a választóinak.","id":"20190909_Schmuck_Andor_osszekeverhette_a_Facebookoldalat_a_valasztasi_adatlapjaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e811181-bf49-49de-b8e5-8ed2bf1fcc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374aeb29-2be6-4ce1-86ad-6c5ede56656c","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Schmuck_Andor_osszekeverhette_a_Facebookoldalat_a_valasztasi_adatlapjaval","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:24","title":"Schmuck Andor összekeverhette a Facebook-oldalát a választási adatlapjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","shortLead":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","id":"20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3887f-1d1d-4cd2-bc80-38a18210b5cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:55","title":"Újabb miniszter hagyta el Boris Johnson kormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Soltvadkert és Bócsa között pedig az 54-es főúton vesztette életét egy sofőr. 