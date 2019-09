Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kétgyermekes szülőknél már havi 40 ezer forintot hagy a kormány – mondta el Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár.","shortLead":"A kétgyermekes szülőknél már havi 40 ezer forintot hagy a kormány – mondta el Izer Norbert adóügyekért felelős...","id":"20190909_Allamtitkar_A_kormany_atlagban_310_ezret_sporolt_tavaly_a_gyerekes_csaladoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e937517-2af5-4287-857a-f091925511a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Allamtitkar_A_kormany_atlagban_310_ezret_sporolt_tavaly_a_gyerekes_csaladoknak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 07:22","title":"Államtitkár: A kormány átlagban 310 ezret spórolt tavaly a gyerekes családoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4a42c4-57ac-4624-aba6-1c1452274551","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami nagyberuházásokról beszélt a budapesti fejlesztésekért felelős államtitkár. A most átadott új MOME kampusz építéséért nem indultak külföldi pályázók. A kézilabda-Eb-re épülő csarnok árai láttán a kormány is nagyot nézett. Az új Puskás szerinte egy fillérrel sem drágul, csak a környezetét kell rendezni, de az más dolog.","shortLead":"Az állami nagyberuházásokról beszélt a budapesti fejlesztésekért felelős államtitkár. A most átadott új MOME kampusz...","id":"20190909_Furjes_Balazs_Az_uj_Puskas_kozepes_arszinvonalu_stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b4a42c4-57ac-4624-aba6-1c1452274551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc85f29-7170-464e-ae0a-62b151a569ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Furjes_Balazs_Az_uj_Puskas_kozepes_arszinvonalu_stadion","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:23","title":"Fürjes Balázs: Az új Puskás közepes árszínvonalú stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558b36bb-fe0d-4fa5-b051-53e0a9a706da","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Új órával jelentkezett az Asus a Berlinben zajló IFA 2019 szakkiállításon. A gyártó szerint a VivoWatch SP intelligenciájával tűnik ki a konkurens megoldások közül.","shortLead":"Új órával jelentkezett az Asus a Berlinben zajló IFA 2019 szakkiállításon. A gyártó szerint a VivoWatch SP...","id":"20190909_asus_vivowatch_sp_ora_funkciok_ekg_veroxigenszint_vernyomasmero_karora_ifa_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=558b36bb-fe0d-4fa5-b051-53e0a9a706da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718d20e2-e385-4608-955f-bc77c3ab8a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_asus_vivowatch_sp_ora_funkciok_ekg_veroxigenszint_vernyomasmero_karora_ifa_2019","timestamp":"2019. szeptember. 09. 07:03","title":"Egy töltéssel 14 napon át folyamatosan méri a vérnyomást az Asus új órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban kialakult káosztól.","shortLead":"Völgyesi Zsolt Károly munkaviszonya szeptember 30-án szűnik meg, úgy tudjuk, nem függetlenül a MÁV körül a közelmúltban...","id":"20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dabdd670-7cb7-4904-8c39-310e31ff763e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8073f43-3da3-43b3-bf5e-a6dae7bc84ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_mav_kozos_megegyezes_munkaviszony_megszunese_vezerigazgato_helyettes_volgyesi_zsolt_karoly","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:33","title":"Megválik a MÁV az egyik vezérigazgató-helyettesétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután súlyos baleset történt a tiszadadai Rákóczi úton egy kanyarban.","shortLead":"Vasárnap délután súlyos baleset történt a tiszadadai Rákóczi úton egy kanyarban.","id":"20190908_Halalos_baleset_Tiszadadan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9098ba7-10e3-4316-a779-47a833baae39","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Halalos_baleset_Tiszadadan","timestamp":"2019. szeptember. 08. 19:50","title":"Lesodródott az útról egy Renault Tiszadadán - 1 halott, 3 sérült ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az időjárás megmutatta, mire képes, kedden a családbarát arcát mutatja nekünk.","shortLead":"Miután az időjárás megmutatta, mire képes, kedden a családbarát arcát mutatja nekünk.","id":"20190910_Vegre_egy_esomentes_szep_koraoszi_nap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88ca836-0e3b-445f-9f30-3c7feb54f702","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Vegre_egy_esomentes_szep_koraoszi_nap","timestamp":"2019. szeptember. 10. 04:59","title":"Végre egy esőmentes, szép kora őszi nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első ránézésre azért átörökítettek sok mindent a Defender jellegzetes karakteréből, miközben látszik, hogy manapság inkább a luxus, mint a nyerseség a menő.","shortLead":"Első ránézésre azért átörökítettek sok mindent a Defender jellegzetes karakteréből, miközben látszik, hogy manapság...","id":"20190910_Megerkezett_az_uj_Land_Rover_Defender_es_eleg_latvanyos_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179e6eca-6947-42ed-9f64-e0e5247443b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa73f3e-fbf8-4a8d-a174-709593cf7dd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Megerkezett_az_uj_Land_Rover_Defender_es_eleg_latvanyos_lett","timestamp":"2019. szeptember. 10. 16:23","title":"60 évig ugyanolyan volt, most eléggé más lett a Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7327fc-d3fe-414b-82df-e723f30c6ffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ezzel segítik a Fideszt, írja a Gödi Összefogás Facebook-posztjában.","shortLead":"És ezzel segítik a Fideszt, írja a Gödi Összefogás Facebook-posztjában.","id":"20190910_God_MSZP_Liberalisok_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7327fc-d3fe-414b-82df-e723f30c6ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866871d2-3994-412d-b4ab-17f9393aed86","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_God_MSZP_Liberalisok_ellenzek","timestamp":"2019. szeptember. 10. 11:53","title":"Gödön az MSZP–Liberálisok-szövetség \"ráindul\" az egységes ellenzékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]