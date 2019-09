Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom 2015-ben vezette be a Magenta 1 nevű csomagját, melyben vezetékes és mobilos előfizetések vonhatók össze úgy, hogy a végösszegre jelentős kedvezményt biztosít a szolgáltató. A cég közlése szerint mára 500 ezer ügyfél kéri így, összenvonva a szolgáltatásokat. Ennek apropóján vezettek be a minap új kedvezményeket: év végéig ingyenes HBO-t és netprobléma esetén ingyenes mobilos korlátlanságot.","shortLead":"A Telekom 2015-ben vezette be a Magenta 1 nevű csomagját, melyben vezetékes és mobilos előfizetések vonhatók össze úgy...","id":"20190909_magyar_telekom_magenta_1_kedvezmenyek_hbo_go_72_oras_korlatlan_mobilinternet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9b3fce9-7d8f-462b-90ab-8d7772414b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dfe3e42-aa43-418a-8a67-f555ab6c253b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_magyar_telekom_magenta_1_kedvezmenyek_hbo_go_72_oras_korlatlan_mobilinternet","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:03","title":"500 ezer Telekom-ügyfél kap 72 órára korlátlan mobilnetet, amikor baj van az otthonival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök volt szövetségese az indítvány ellen szavazott, és ez döntő volt.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök volt szövetségese az indítvány ellen szavazott, és ez döntő volt.","id":"20190909_Nem_sikerult_Netanjahunak_elernie_hogy_bekamerazzak_a_valasztasi_helyisegeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fc3e00-433a-421f-bf29-e1276b166e7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Nem_sikerult_Netanjahunak_elernie_hogy_bekamerazzak_a_valasztasi_helyisegeket","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:37","title":"Nem sikerült Netanjahunak elérnie, hogy bekamerázzák a választási helyiségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1617ca-d08f-4a43-b08a-6c26348db37a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem tudni, hogy került a német kisvárosba a Dél-Amerikában őshonos kígyó.","shortLead":"Nem tudni, hogy került a német kisvárosba a Dél-Amerikában őshonos kígyó.","id":"20190909_Oriaskigyo_utan_ment_a_hajtovadaszat_egy_nemet_kisvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b1617ca-d08f-4a43-b08a-6c26348db37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b0e41a-688e-4cfc-8128-69c40df7128d","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Oriaskigyo_utan_ment_a_hajtovadaszat_egy_nemet_kisvarosban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:51","title":"Óriáskígyót üldöztek egy német kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dominic Raab brit külügyminiszter szerint a kormány tartja magát ahhoz a törvényhez, amely megtiltja, hogy az Egyesült Királyság október végén megállapodás nélkül lépjen ki az Európai Unióból, de \"a tűréshatárig fogja tesztelni\" a jogszabályt.","shortLead":"Dominic Raab brit külügyminiszter szerint a kormány tartja magát ahhoz a törvényhez, amely megtiltja, hogy az Egyesült...","id":"20190908_Mar_sajat_bevallasa_szerint_is_a_tureshatart_teszteli_Boris_Johnson_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f27aca-9d5a-43c1-ab92-e2c0b69b86fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Mar_sajat_bevallasa_szerint_is_a_tureshatart_teszteli_Boris_Johnson_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 08. 11:46","title":"Már saját bevallása szerint is a tűréshatárt teszteli Boris Johnson kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a54f30f-eade-4a75-a570-64e105795980","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A mobilos szolgáltatások a meglepően távoli generációk közötti szakadékok áthidalására is alkalmasak lehetnek. Erre mutatunk most pár példát!","shortLead":"A mobilos szolgáltatások a meglepően távoli generációk közötti szakadékok áthidalására is alkalmasak lehetnek. Erre...","id":"20190908_Appajanlo_ime_nehany_alkalmazas_amely_segit_osszekapcsolni_a_generaciokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a54f30f-eade-4a75-a570-64e105795980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f024b4cc-9c95-4ea1-a9a8-acb8ba4127b4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190908_Appajanlo_ime_nehany_alkalmazas_amely_segit_osszekapcsolni_a_generaciokat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 19:08","title":"Appajánló: íme néhány alkalmazás, amely segít összekapcsolni a generációkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymillió dollár volt a gyári kezelés, a kalózváltozat hétezer.","shortLead":"Egymillió dollár volt a gyári kezelés, a kalózváltozat hétezer.","id":"20190908_Hackerek_masoltak_le_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8272bd-5f8e-41aa-9fde-bb2a5871aa10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Hackerek_masoltak_le_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:39","title":"Hackerek másolták le a világ egyik legdrágább gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed045a3-aee4-4c26-88e5-ca6db36073fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Városban jól jön a tisztán elektromos üzemmód, a hosszú utakra pedig ott a takarékos dízelmotor.","shortLead":"Városban jól jön a tisztán elektromos üzemmód, a hosszú utakra pedig ott a takarékos dízelmotor.","id":"20190909_gazolaj_es_aram_ime_egy_dizel_plugin_hibrid_uj_divatterepjaro_a_mercedestol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ed045a3-aee4-4c26-88e5-ca6db36073fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bc8fcb-5667-4a26-8025-cd79658513ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_gazolaj_es_aram_ime_egy_dizel_plugin_hibrid_uj_divatterepjaro_a_mercedestol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:21","title":"Gázolaj és áram: itt egy dízelhibrid divatterepjáró a Mercedestől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a92f92b-1712-439a-a307-70b0bf5b1ed5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"91 millió dollárra becsült bevétellel indított az Az – Második fejezet című amerikai horrorfilm az észak-amerikai mozikban.\r

\r

","shortLead":"91 millió dollárra becsült bevétellel indított az Az – Második fejezet című amerikai horrorfilm az észak-amerikai...","id":"20190909_Minden_idok_masodik_legnagyobb_horrornyitohetvegejet_produkalta_az_Az_2_resze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a92f92b-1712-439a-a307-70b0bf5b1ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bb3e28-bb8c-4a26-bb68-8b7459ad7d42","keywords":null,"link":"/elet/20190909_Minden_idok_masodik_legnagyobb_horrornyitohetvegejet_produkalta_az_Az_2_resze","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:29","title":"Minden idők második legnagyobb horror-nyitóhétvégéjét produkálta az Az 2. része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]