[{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csirkék főszereplésével készülő valóságshow-t indított a Nébih. Még beköltözés is lesz. ","shortLead":"Csirkék főszereplésével készülő valóságshow-t indított a Nébih. Még beköltözés is lesz. ","id":"20190327_Uj_valosagshow_indult_igaz_nagyon_mas_szereplokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ae20f4-6920-40f9-a9f2-1ad5c6e1aab3","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Uj_valosagshow_indult_igaz_nagyon_mas_szereplokkel","timestamp":"2019. március. 27. 16:17","title":"Új valóságshow indult, igaz, nagyon más szereplőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389e4873-9007-41dd-819e-1392688332ac","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201913_hoseg_es_huseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=389e4873-9007-41dd-819e-1392688332ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c6cf90-69a2-4118-96d7-838ab4ea364b","keywords":null,"link":"/itthon/201913_hoseg_es_huseg","timestamp":"2019. március. 28. 10:55","title":"Nagy Gábor: Hőség és hűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár manapság már nem olyan éles a határ a női és a férfi szerepek között, a technológiai vállalatok halványan továbbra is különbséget tesznek köztük. Például azzal, hogy javarészt női hangú digitális asszisztenst működtetnek.","shortLead":"Bár manapság már nem olyan éles a határ a női és a férfi szerepek között, a technológiai vállalatok halványan továbbra...","id":"20190327_apple_siri_digitalis_asszisztens_noi_ferfi_hang_noi_szerepek_feminizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c809900f-a51e-4c44-adef-633c6b0fdf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0657ee-2987-4eb6-8168-f4b3afe9aefa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_apple_siri_digitalis_asszisztens_noi_ferfi_hang_noi_szerepek_feminizmus","timestamp":"2019. március. 27. 15:03","title":"Érdekes elmélet: ezért van női hangjuk a telefonoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titokban érkezett és titokban, bizalmi alapon szerveződött hallgatóságnak ad elő a honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára. ","shortLead":"Titokban érkezett és titokban, bizalmi alapon szerveződött hallgatóságnak ad elő a honvédelmi minisztérium parlamenti...","id":"20190328_Nem_akartam_hogy_problema_legyen_Szupertitkos_eloadast_tart_Nemeth_Szilard_a_Miskolci_Egyetemen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025c2174-ac7d-4eb1-81e6-5f4ffdb8c11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Nem_akartam_hogy_problema_legyen_Szupertitkos_eloadast_tart_Nemeth_Szilard_a_Miskolci_Egyetemen","timestamp":"2019. március. 28. 15:09","title":"\"Nem akartam, hogy probléma legyen\": Szupertitkos előadást tart Németh Szilárd a Miskolci Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hírek szerint lecserélik a villanyautós kormányzati koordinátortársaságot.","shortLead":"A hírek szerint lecserélik a villanyautós kormányzati koordinátortársaságot.","id":"20190327_Megbukott_az_eMobi_a_kormany_villanyautos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f4e5e6b-df74-42e1-9524-7847065c6337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b178c95-28d9-40b0-9f65-ed5f1b6650de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Megbukott_az_eMobi_a_kormany_villanyautos","timestamp":"2019. március. 27. 12:15","title":"Megbukott az e-Mobi, a kormány villanyautós nonprofit cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b270786-a72c-464b-978c-6792ee185c87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei QLED tévéiben elérhető új \"háttér mód\" lehetővé teszi, hogy a felhasználók ismert alkotásokat jelenítsenek meg a kijelzőn a televízió kikapcsolt állapotában. A funkció hírekhez, időjárási adatokhoz vagy akár családi képekhez, zenékhez is közvetlen hozzáférést biztosít akkor is, amikor a felhasználók éppen nem aktívan nézik a televíziót.","shortLead":"A Samsung idei QLED tévéiben elérhető új \"háttér mód\" lehetővé teszi, hogy a felhasználók ismert alkotásokat...","id":"20190328_samsung_qled_tv_hatter_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b270786-a72c-464b-978c-6792ee185c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d902fbc0-b76c-4450-a98f-d40f3e644cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_samsung_qled_tv_hatter_mod","timestamp":"2019. március. 28. 12:03","title":"Látta már? Új mód került a Samsung tévéibe, akkor is mutatnak valamit, ha ki vannak kapcsolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három embert bíróság elé állítottak szerdán gyorsított eljárásban, miután két nappal ezelőtt romákra támadtak a Párizshoz közeli Clichy-sous-Bois-ban. A romákról a közösségi oldalakon azt az álhírt terjesztették, hogy gyerekeket raboltak el.","shortLead":"Három embert bíróság elé állítottak szerdán gyorsított eljárásban, miután két nappal ezelőtt romákra támadtak...","id":"20190327_lincseles_franciaorszag_alhir_romak_gyerekrablas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05114f35-a636-4cbe-8b4b-3a1f6e0e0452","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_lincseles_franciaorszag_alhir_romak_gyerekrablas","timestamp":"2019. március. 27. 19:22","title":"Kis híján lincseléshez vezetett egy álhír Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbf2572-cdea-48a9-990c-bac7d96526ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tender, amelyet elnyertek, 32 ezer kilométernyi út fagymentesítéséről szól.","shortLead":"A tender, amelyet elnyertek, 32 ezer kilométernyi út fagymentesítéséről szól.","id":"20190328_12_milliardert_sozza_fel_az_utakat_Meszaros_Lorinc_kore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fbf2572-cdea-48a9-990c-bac7d96526ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3007e157-3740-45e9-9c1e-7aa7d05bdddb","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_12_milliardert_sozza_fel_az_utakat_Meszaros_Lorinc_kore","timestamp":"2019. március. 28. 09:38","title":"12 milliárdért sózza fel az utakat Mészáros Lőrinc köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]