Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Krisztalina Georgieva uniós is biztos is volt, és nincs más jelölt a Nemzetközi Valutaalap élére. ","shortLead":"Krisztalina Georgieva uniós is biztos is volt, és nincs más jelölt a Nemzetközi Valutaalap élére. ","id":"20190909_Az_unios_jelolt_lehet_a_befuto_az_IMF_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60870787-1d50-4c3b-a66a-6d4feccb20d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Az_unios_jelolt_lehet_a_befuto_az_IMF_elere","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:49","title":"Az uniós jelölt lehet a befutó az IMF élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétnapos sztrájkba kezdtek hétfőn a BA pilótái, egy sor Budapestre induló vagy innen felszálló járatot töröltek. ","shortLead":"Kétnapos sztrájkba kezdtek hétfőn a BA pilótái, egy sor Budapestre induló vagy innen felszálló járatot töröltek. ","id":"20190909_Tucatnal_is_tobb_budapesti_jaratot_toroltek_a_British_Airways_sztrajkja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72d77fc-38ac-452a-935e-9b8fd8183fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c9b1c6-9617-4c43-b86e-f327e3d68809","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tucatnal_is_tobb_budapesti_jaratot_toroltek_a_British_Airways_sztrajkja_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:59","title":"Tucatnál is több budapesti járatot töröltek a British Airways sztrájkja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Rendőr-főkapitányság ezredese jelentette fel a felettesét, akivel \"magánéleti kapcsolata volt\".","shortLead":"Az Országos Rendőr-főkapitányság ezredese jelentette fel a felettesét, akivel \"magánéleti kapcsolata volt\".","id":"20190909_vezerornagy_ezredes_rendorseg_feljelentes_ugyeszseg_nyomozas_bantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd3ae71-2206-4118-af8b-d670dd5bed26","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_vezerornagy_ezredes_rendorseg_feljelentes_ugyeszseg_nyomozas_bantalmazas","timestamp":"2019. szeptember. 09. 07:53","title":"Bántalmazással vádolt vezérőrnagy ellen nyomoz az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7719a9-26fb-47df-af2d-78360c7f3411","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövő augusztusban döntenek, a magyar esélyek jók.","shortLead":"Jövő augusztusban döntenek, a magyar esélyek jók.","id":"20190908_Budapeste_lehet_a_2024es_sakkolimpia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d7719a9-26fb-47df-af2d-78360c7f3411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b00580-0d6f-49f2-9b4f-987996d17d35","keywords":null,"link":"/sport/20190908_Budapeste_lehet_a_2024es_sakkolimpia","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:19","title":"Budapesté lehet a 2024-es sakkolimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 40 éves tűzoltó zászlóst órákkal azután találták meg, hogy balesetet szenvedett.","shortLead":"A 40 éves tűzoltó zászlóst órákkal azután találták meg, hogy balesetet szenvedett.","id":"20190909_Egy_tuzolto_holtteste_volt_a_Csepelen_felborult_auto_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601940e6-3a4f-41d6-a49c-af4b32a1eac7","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Egy_tuzolto_holtteste_volt_a_Csepelen_felborult_auto_alatt","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:43","title":"Egy tűzoltó holtteste volt a Csepelen felborult autó alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban egy orosz–brit konzorciumot, most egy dél-koreai és egy német–francia pályázatot is kizártak a Paks II irányítástechnikájáról szóló tenderről, így egyetlen érvényes jelentkező sem maradt.","shortLead":"Korábban egy orosz–brit konzorciumot, most egy dél-koreai és egy német–francia pályázatot is kizártak a Paks II...","id":"20190909_Az_osszes_ajanlatot_kizartak_a_Paks_2_iranyitasarol_szolo_kozbeszerzesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9400d857-92d9-4941-aea4-4c99f1816498","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Az_osszes_ajanlatot_kizartak_a_Paks_2_iranyitasarol_szolo_kozbeszerzesen","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:45","title":"Az összes ajánlatot kizárták a Paks II irányításáról szóló közbeszerzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szociális Fórum cselekvésre szólította fel a kormányt.","shortLead":"A Magyar Szociális Fórum cselekvésre szólította fel a kormányt.","id":"20190909_kihules_fagyhalal_magyar_szocialis_forum_halaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accce991-5706-4bf7-8807-dd654c3e49ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_kihules_fagyhalal_magyar_szocialis_forum_halaleset","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:41","title":"Messze még a tél, de már két életet követelt a kihűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeea8d3-e9bd-49fc-a8ac-1c0189feadc5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Viszont a személyiét senki nem hagyja otthon, aki kimegy a meccsre – kéri az MLSZ.","shortLead":"Viszont a személyiét senki nem hagyja otthon, aki kimegy a meccsre – kéri az MLSZ.","id":"20190909_Ha_szakadna_akkor_se_vigyen_esernyot_a_magyarszlovakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aeea8d3-e9bd-49fc-a8ac-1c0189feadc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603e45ba-b476-45e6-96ed-d425049f7032","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Ha_szakadna_akkor_se_vigyen_esernyot_a_magyarszlovakra","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:21","title":"Ha szakadna, akkor se vigyen esernyőt a magyar–szlovákra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]