Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

Aboul-Hosn Hussein 33 évvel ezelőtt érkezett Libanonból Magyarországra, háziorvosként praktizál Magyarcsanádon, most a Fidesz képviselőjelöltje az önkormányzati választáson. Az Index kereste meg kérdéseivel, melyek főként a migrációra vonatkoztak.

Arra voltak kíváncsiak, hogy mit gondol Orbán Viktor 2018-as kijelentéséről, hogy "Nem szabad beengedni Magyarországra egyetlen migránst sem." Aboul-Hosn Hussein azt mondta, nem tudja, hogy a miniszterelnök úr mire gondolt.

Azt is megkérdezték az orvostól, hogy be lehet-e engedni Magyarországra a hozzá hasonló módon a Közel-Keletről, arab országokból érkező bevándorlókat.

Szerinte az ellenőrzött bevándorlókat valamilyen módon igen, be lehet. Azt is hozzátette, "nem minden muszlim terrorista, vannak köztük jó és rossz emberek is. (...)

Nem az a lényeg, hogy mi egy bevándorló vallása, vagy hogy honnan jött."

Az etnikai homogenitásról, amit szintén a kormányfő emlegetett azt mondta, a miniszterelnök a saját országát akarja védeni.