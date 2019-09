Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kisbefektetők szerint jogsértő módon dönthetnek a cégvezető Mészáros lányok arról, mikor indítják az Opus építőipari érdekeltségeit a közbeszerzéseken, és mikor nem.","shortLead":"Kisbefektetők szerint jogsértő módon dönthetnek a cégvezető Mészáros lányok arról, mikor indítják az Opus építőipari...","id":"20190911_Haborognak_a_kisbefektetok_a_Meszaros_csalad_vacsorain_dol_el_ki_melyik_kozbeszerzesen_indul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4fa683-de3b-4820-bf2f-69dba69db614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2059777e-e076-4136-bc62-a092a4280250","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Haborognak_a_kisbefektetok_a_Meszaros_csalad_vacsorain_dol_el_ki_melyik_kozbeszerzesen_indul","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:05","title":"Háborognak a kisbefektetők: a Mészáros család vacsoráin dől el, ki melyik közbeszerzésen indul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906b4b58-db76-41b4-85ed-77b06ccd95b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötfősre gyarapodott a miskolci bölénycsorda. ","shortLead":"Ötfősre gyarapodott a miskolci bölénycsorda. ","id":"20190912_Latta_mar_milyen_hosszu_labai_vannak_egy_kis_bolenyborjunak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=906b4b58-db76-41b4-85ed-77b06ccd95b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691470a6-6e65-4208-8870-0e1d35ea28b7","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Latta_mar_milyen_hosszu_labai_vannak_egy_kis_bolenyborjunak","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:05","title":"Látta már, milyen hosszú lábai vannak egy kis bölényborjúnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészültek a fejlesztők, így hamarosan magunk választhatjuk ki, hogy sötét vagy világos módban szeretnénk-e használni az androidos Gmail appot. De ha akarjuk, a program automatikusan igazodik a rendszerünkhöz is.","shortLead":"Elkészültek a fejlesztők, így hamarosan magunk választhatjuk ki, hogy sötét vagy világos módban szeretnénk-e használni...","id":"20190912_gmail_sotet_mod_android_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ae61ec-854d-4739-81b1-49f827d4959f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_gmail_sotet_mod_android_10","timestamp":"2019. szeptember. 12. 12:03","title":"Várva várt új funkció jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","shortLead":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","id":"20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8531705-232a-4714-94f9-823e920a61b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:35","title":"Fotók: Egészen zöld már a Balaton az algáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29af1d6a-ac65-4425-b636-d3f15ad308ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Krigler Gábor januárban jelentette be, hogy nyolc év után otthagyja az HBO-t.","shortLead":"Krigler Gábor januárban jelentette be, hogy nyolc év után otthagyja az HBO-t.","id":"20190912_Krigler_Gabor_az_Aranyelet_kreativ_producere_elinditotta_sajat_gyartoceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29af1d6a-ac65-4425-b636-d3f15ad308ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335c2f1b-d00c-421f-a07f-bb91eb4fbe79","keywords":null,"link":"/kultura/20190912_Krigler_Gabor_az_Aranyelet_kreativ_producere_elinditotta_sajat_gyartoceget","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:14","title":"Az Aranyélet kreatív producere elindította saját gyártócégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37fe99-943f-4aa3-baf4-9ea05ab66ffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik korábbi alelnöke otthagyta Toroczkai László pártját.","shortLead":"A Jobbik korábbi alelnöke otthagyta Toroczkai László pártját.","id":"20190911_Volner_Janos_otthagyja_a_Mi_Hazankat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b37fe99-943f-4aa3-baf4-9ea05ab66ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f7119a-39cc-4f65-98bb-01c514154e1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Volner_Janos_otthagyja_a_Mi_Hazankat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:07","title":"Volner János otthagyja a Mi Hazánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0400b3c3-02ab-441e-ad1c-79e140eb2e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"De még mindig nem áll rendelkezésre a kivitelezéshez szükséges összeg.","shortLead":"De még mindig nem áll rendelkezésre a kivitelezéshez szükséges összeg.","id":"20190911_Jatszoter_lehet_a_pecsi_Magashaz_helyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0400b3c3-02ab-441e-ad1c-79e140eb2e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd049a6-ad08-4f9e-9570-a36380987eb8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190911_Jatszoter_lehet_a_pecsi_Magashaz_helyen","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:03","title":"Játszótér lehet a pécsi magasház helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az uniós bíróság főtanácsnoka a Google-nek adott igazat a Magyarország ellen a reklámadó miatt indított per legfontosabb pontjaiban.","shortLead":"Az uniós bíróság főtanácsnoka a Google-nek adott igazat a Magyarország ellen a reklámadó miatt indított per...","id":"20190912_Az_EU_Birosaga_mondhatja_ki_az_EUjogot_sertette_Magyarorszag_ahogyan_a_Googlet_buntette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61e7fff-0e3a-4ada-a212-c264eb578403","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_Az_EU_Birosaga_mondhatja_ki_az_EUjogot_sertette_Magyarorszag_ahogyan_a_Googlet_buntette","timestamp":"2019. szeptember. 12. 13:18","title":"Megnyerheti a Google a magyar adóhivatal ellen indított pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]