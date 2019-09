Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Zágráb felé tartó Gradec IC Dinnyés és Székesfehérvár között elütött egy embert, emiatt a Budapest-Székesfehérvár vonalon 15-30 perccel megnőhet a vonatok menetideje - közölte a Mávinform.","shortLead":"A Zágráb felé tartó Gradec IC Dinnyés és Székesfehérvár között elütött egy embert, emiatt a Budapest-Székesfehérvár...","id":"20190915_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestSzekesfehervar_vonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516f7d70-8db5-4055-b6cc-44a4cd7dc8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43bbd0f-8187-4e3b-b4ee-01166a14aa32","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestSzekesfehervar_vonalon","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:08","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Székesfehérvár vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump egy kölcsönös védelmi szerződés lehetőségéről egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel - közölte maga az amerikai elnök szombaton.","shortLead":"Donald Trump egy kölcsönös védelmi szerződés lehetőségéről egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel...","id":"20190914_Trump_Netanjahu_hona_ala_nyult_a_valasztas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296fbefa-6ca2-49fd-9eb7-a911b52c34b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f274a8b-22de-4122-88e2-3713ef857c40","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Trump_Netanjahu_hona_ala_nyult_a_valasztas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:48","title":"Trump Netanjahu hóna alá nyúlt a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66605bd0-a046-449a-9942-ef10c4a3ef93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a dél-koreai gyártó harmadik N Line sorozatú, sportosra hangolt modellje.","shortLead":"Megérkezett a dél-koreai gyártó harmadik N Line sorozatú, sportosra hangolt modellje.","id":"20190916_mennyi_mindenre_eleg_lehet_100_loero_apro_kis_meregzsak_a_hyundaitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66605bd0-a046-449a-9942-ef10c4a3ef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e98937-7cb1-4813-91c5-6529c16b6069","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_mennyi_mindenre_eleg_lehet_100_loero_apro_kis_meregzsak_a_hyundaitol","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:21","title":"Mennyi mindenre elég lehet 100 lóerő: apró méregzsák a Hyundaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe27e70-94e3-4bbe-ac6c-a29bcab4a6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 26 éves férfit egy napon belül elfogták, és kiderült, további bűncselekményeket is elkövetett már. ","shortLead":"A 26 éves férfit egy napon belül elfogták, és kiderült, további bűncselekményeket is elkövetett már. ","id":"20190915_Egy_VII_keruleti_lepcsohazba_berantva_probalt_megeroszakolni_egy_not_egy_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe27e70-94e3-4bbe-ac6c-a29bcab4a6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d6f7e68-09b3-4eb7-9d46-853ce97519a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Egy_VII_keruleti_lepcsohazba_berantva_probalt_megeroszakolni_egy_not_egy_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 15. 19:02","title":"Egy VII. kerületi lépcsőházba berántva próbált megerőszakolni egy nőt egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eb546b0-4c73-41d6-94b0-ef32ba79836d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gemenci fekete gólya negyedszer vág neki a nagy útnak, amelyet már követhetnek is az érdeklődők.","shortLead":"A gemenci fekete gólya negyedszer vág neki a nagy útnak, amelyet már követhetnek is az érdeklődők.","id":"20190916_Elindult_Afrikaba_Zoltan_az_egyetlen_jelados_magyar_fekete_golya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7eb546b0-4c73-41d6-94b0-ef32ba79836d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217a2842-b55b-40a8-a2fa-e9eedc10c6cd","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Elindult_Afrikaba_Zoltan_az_egyetlen_jelados_magyar_fekete_golya","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:07","title":"Elindult Afrikába Zoltán, az egyetlen jeladós magyar fekete gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd181604-77e1-4202-9fa7-428d7e2509e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Penzbuntetesre_iteltek_az_erdi_polgarmestert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd181604-77e1-4202-9fa7-428d7e2509e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d580c0-1b63-4e55-aa6e-80645cddbde7","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Penzbuntetesre_iteltek_az_erdi_polgarmestert","timestamp":"2019. szeptember. 14. 20:32","title":"Pénzbüntetésre ítélték az érdi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9891a18-43ba-4d7b-997f-5b096a75d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum ifjúsági szervezete, a Momentum TizenX aktivistái több helyen tiltakozó üzeneteket fújtak fel a szekszárdi Garay János Gimnázium körüli aszfalton, hogy így tiltakozzanak az igazgatónő Heilmann Józsefné ellen, aki valóságos hadjáratot folytat az iskola egyik volt diákjával szemben.","shortLead":"A Momentum ifjúsági szervezete, a Momentum TizenX aktivistái több helyen tiltakozó üzeneteket fújtak fel a szekszárdi...","id":"20190915_Aszfaltra_festve_kovetelik_a_szekszardi_gimnazium_igazgatojanak_lemondasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9891a18-43ba-4d7b-997f-5b096a75d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f2e430-034c-4216-ae3d-eb1529071079","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Aszfaltra_festve_kovetelik_a_szekszardi_gimnazium_igazgatojanak_lemondasat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:50","title":"Aszfaltra festve követelik a szekszárdi gimnázium igazgatójának lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf2e95f-52ad-4fad-8b7e-857ecebfd4f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két teherjármű ütközött a 86-os főúton.","shortLead":"Két teherjármű ütközött a 86-os főúton.","id":"20190916_sertesszallito_teherauto_kamion_baleset_kormend_utlezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf2e95f-52ad-4fad-8b7e-857ecebfd4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b074cc3-c6bd-435e-a121-81f9224d502c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_sertesszallito_teherauto_kamion_baleset_kormend_utlezaras","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:24","title":"Sertésszállító teherautóba ment bele egy kamion Körmendnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]