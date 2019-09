Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az adóhatóság azt nem árulja el, mások után nyomoznak vagy vizsgálódnak-e. A NAV-nál akkoriban felelős vezetői posztot betöltő Vágujhelyi Ferencből azóta a kormány legfőbb informatikai tanácsadója lett.","shortLead":"Az adóhatóság azt nem árulja el, mások után nyomoznak vagy vizsgálódnak-e. A NAV-nál akkoriban felelős vezetői posztot...","id":"20190911_Kiderult_volte_belso_vizsgalat_a_NAVnal_a_Microsoftbotranyt_elindito_beszerzes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=772c15f3-018e-48ea-a38c-f248712916b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae2ac51-1226-4679-b0ad-9090b877b335","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Kiderult_volte_belso_vizsgalat_a_NAVnal_a_Microsoftbotranyt_elindito_beszerzes_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 11. 06:11","title":"Nem volt belső vizsgálat a NAV-nál a Microsoft-botrányt elindító beszerzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"hetilap","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201937_vigyazo_szemek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b213769-5bf0-47a7-9eb0-9977f5000c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80605061-9297-4f80-8d36-dcf84a862353","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.37/201937_vigyazo_szemek","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:20","title":"Farkas Zoltán: Vigyázó szemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8fd2f9-5863-4d30-8a8d-4a47ba6bd67d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négy órán keresztül tartott a házkutatás Pikó András józsefvárosi polgármester-jelölt kampányközpontjában, személyes adattal való visszaélés miatt. Udvarhelyi Tessza kampányfőnököt hallgatta meg tanúként a rendőrség. Pikó András a helyszínen ártatlanságukat hangoztatta, Karácsony Gergely péntekre tüntetést szervez.","shortLead":"Több mint négy órán keresztül tartott a házkutatás Pikó András józsefvárosi polgármester-jelölt kampányközpontjában...","id":"20190911_Hazkutatast_tart_a_rendorseg_Piko_Andras_kmapanykozpontjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e8fd2f9-5863-4d30-8a8d-4a47ba6bd67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cce82e-4171-4ac7-9a3d-79c08a06b468","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Hazkutatast_tart_a_rendorseg_Piko_Andras_kmapanykozpontjaban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:47","title":"Házkutatást tartott a rendőrség Pikó András kampányközpontjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee451d0-b831-471f-ac4e-b86caa11592c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét esetben elmaradt az elsőbbségadás.","shortLead":"Mindkét esetben elmaradt az elsőbbségadás.","id":"20190912_Egy_nap_alatt_ket_gyalogost_is_zebran_utottek_el_Debrecenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ee451d0-b831-471f-ac4e-b86caa11592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a99423-e957-493f-ae4d-6173d68b4897","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Egy_nap_alatt_ket_gyalogost_is_zebran_utottek_el_Debrecenben","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:39","title":"Egy nap alatt két gyalogost is a zebrán ütöttek el Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9891a18-43ba-4d7b-997f-5b096a75d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú ráadásul a diákönkormányzat elnöke volt.","shortLead":"A fiú ráadásul a diákönkormányzat elnöke volt.","id":"20190911_Ellenzeki_posztot_likeolt_a_szekszardi_diak_tavoznia_kellett_az_iskolabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9891a18-43ba-4d7b-997f-5b096a75d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d755945-3686-4f50-b1d6-1aaaae4f7330","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Ellenzeki_posztot_likeolt_a_szekszardi_diak_tavoznia_kellett_az_iskolabol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:52","title":"Ellenzéki posztot lájkolt a szekszárdi diák, távoznia kellett az iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Üzent közösségi oldalán a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Üzent közösségi oldalán a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.","id":"20190911_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_foci_uzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2d8488-79ef-4ee4-b1ca-f243fa804f48","keywords":null,"link":"/sport/20190911_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_foci_uzenet","timestamp":"2019. szeptember. 11. 05:48","title":"Marco Rossi: Mérges vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0400b3c3-02ab-441e-ad1c-79e140eb2e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"De még mindig nem áll rendelkezésre a kivitelezéshez szükséges összeg.","shortLead":"De még mindig nem áll rendelkezésre a kivitelezéshez szükséges összeg.","id":"20190911_Jatszoter_lehet_a_pecsi_Magashaz_helyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0400b3c3-02ab-441e-ad1c-79e140eb2e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd049a6-ad08-4f9e-9570-a36380987eb8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190911_Jatszoter_lehet_a_pecsi_Magashaz_helyen","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:03","title":"Játszótér lehet a pécsi magasház helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8184dfa-5113-4c90-9b09-900f82b65567","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szomorú vasárnap zeneszerzője tíz éven át zongorázott a vendéglőben, most \"visszatért\" kedvenc helyére.","shortLead":"A Szomorú vasárnap zeneszerzője tíz éven át zongorázott a vendéglőben, most \"visszatért\" kedvenc helyére.","id":"20190911_Seress_Rezso_a_Kispipa_mellett_kapott_miniszobrot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8184dfa-5113-4c90-9b09-900f82b65567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6bfd59-f56f-4d51-9381-afca76dfd85e","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Seress_Rezso_a_Kispipa_mellett_kapott_miniszobrot","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:50","title":"Seress Rezső a Kispipa mellett kapott miniszobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]