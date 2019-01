Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy vírusos gyulladás miatt elment a hangja.","shortLead":"Egy vírusos gyulladás miatt elment a hangja.","id":"20190115_Sorra_mondja_le_az_eloadasait_Kern_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a721ba0-c950-4cdd-9e70-2102b3e8731a","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Sorra_mondja_le_az_eloadasait_Kern_Andras","timestamp":"2019. január. 15. 09:13","title":"Sorra mondja le az előadásait Kern András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf5164f-2e64-4054-9798-adcac5b4bc75","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy bizonyos tulajdonságot érdemes fejlesztenünk.","shortLead":"Egy bizonyos tulajdonságot érdemes fejlesztenünk.","id":"20190116_Meglepo_eredmenyt_hozott_hogy_kik_tudnak_igazan_takarekoskodni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf5164f-2e64-4054-9798-adcac5b4bc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79b750d-b66a-4d1e-9c63-2b7c0af02e8b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190116_Meglepo_eredmenyt_hozott_hogy_kik_tudnak_igazan_takarekoskodni","timestamp":"2019. január. 16. 13:10","title":"Meglepő eredményt hozott, hogy kik tudnak igazán takarékoskodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar parlamentarizmus, 2019.","shortLead":"Magyar parlamentarizmus, 2019.","id":"20190116_Nemeth_Szilard_Demeter_Martanak_A_Honvedkorhazban_nincs_valsaghelyzet_csak_az_on_fejeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea0ad10-716d-4be4-b54e-6e58da17026e","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Nemeth_Szilard_Demeter_Martanak_A_Honvedkorhazban_nincs_valsaghelyzet_csak_az_on_fejeben","timestamp":"2019. január. 16. 16:37","title":"Németh Szilárd Demeter Mártának: A Honvédkórházban nincs válsághelyzet, csak az ön fejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Úgy vélik, Pawel Adamowicz a legutóbbi helyhatósági választásokon egyértelmű győzelmet aratott.","shortLead":"Úgy vélik, Pawel Adamowicz a legutóbbi helyhatósági választásokon egyértelmű győzelmet aratott.","id":"20190116_A_lengyel_kormanypart_nem_allit_jeloltet_a_meggyilkolt_gdanski_fopolgarmester_helyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce31eac2-5ddf-4557-84d7-70065a69c5e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_A_lengyel_kormanypart_nem_allit_jeloltet_a_meggyilkolt_gdanski_fopolgarmester_helyere","timestamp":"2019. január. 16. 12:32","title":"A lengyel kormánypárt nem állít jelöltet a meggyilkolt gdanski főpolgármester helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Korda-házaspár életrajzi könyvéből végre kiderül, honnan eredt – ahogy Balázs Klári fogalmaz – az „iszonyatos nőfalás”.","shortLead":"A Korda-házaspár életrajzi könyvéből végre kiderül, honnan eredt – ahogy Balázs Klári fogalmaz – az „iszonyatos...","id":"20190116_Nem_fogja_elhinni_mivel_cafolta_Korda_Gyorgy_a_melegsegerol_szolo_pletykakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a2725b-6692-4d91-b9e6-3ba6de8c40bd","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Nem_fogja_elhinni_mivel_cafolta_Korda_Gyorgy_a_melegsegerol_szolo_pletykakat","timestamp":"2019. január. 16. 10:22","title":"Nem túl meglepő módon cáfolta Korda György a melegségéről szóló pletykákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a90f6f-45ca-45b7-a636-4df4920b9fed","c_author":"Lévai Júlia","category":"itthon","description":"A magyarságkutatás célja bizonyítani, hogy harcimarcinak születtünk. Mint a vezérünk.","shortLead":"A magyarságkutatás célja bizonyítani, hogy harcimarcinak születtünk. Mint a vezérünk.","id":"20190115_Szemermeskedo_fasizmus_kicsit_sok_penzert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5a90f6f-45ca-45b7-a636-4df4920b9fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e711624-ec2a-4422-8bc7-2e9094548fa1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Szemermeskedo_fasizmus_kicsit_sok_penzert","timestamp":"2019. január. 15. 17:43","title":"Szemérmeskedő fasizmus, kicsit sok pénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari még nem erősítette meg a hírt.","shortLead":"A Ferrari még nem erősítette meg a hírt.","id":"20190116_BBC_Schumacher_fia_bekerult_a_Ferrari_pilotaakademiajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0644bf71-caba-4118-82e0-83c961b5ca11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c0f310-3d44-4a78-b82a-b4e8163611f4","keywords":null,"link":"/sport/20190116_BBC_Schumacher_fia_bekerult_a_Ferrari_pilotaakademiajara","timestamp":"2019. január. 16. 10:39","title":"BBC: Schumacher fia bekerült a Ferrari pilótaakadémiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Zamira Hadzsijeva az első, akin az új brit törvényt kipróbálják: be kell számolnia arról, hogy miből is származik családjának csillagászati vagyona. De az asszony egyelőre hallgat, ügyvédje pedig tiltakozik.","shortLead":"Zamira Hadzsijeva az első, akin az új brit törvényt kipróbálják: be kell számolnia arról, hogy miből is származik...","id":"20190115_Londonban_a_rendorseg_elkobozta_az_azeri_oligarcha_nejenek_egymillio_fontos_gyemantgyurujet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5e9df2-3f4b-4f90-9cf1-cf73bf442c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d28397-9e8d-48ac-9039-f7a0dfa9e398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Londonban_a_rendorseg_elkobozta_az_azeri_oligarcha_nejenek_egymillio_fontos_gyemantgyurujet","timestamp":"2019. január. 15. 11:19","title":"Londonban a rendőrség elkobozta az azeri oligarcha nejének kincset érő gyémántgyűrűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]