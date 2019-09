Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A demokratikus ellenzék egyik kulcsfigurája, a történelmi nevét dacos büszkeséggel viselő Rajk László saját jogán is alakította a történelmet. Barátjával és küzdőtársával, Konrád György íróval egy héten halt meg. A demokratikus ellenzék egyik kulcsfigurája, a történelmi nevét dacos büszkeséggel viselő Rajk László saját jogán is alakította a történelmet. Barátjával és küzdőtársával, Konrád György íróval egy héten halt meg. 2019. szeptember. 18. 19:20 "A nevem miatt könnyű volt szerepemen felül elhíresülnöm" – Szimbolikus epizódok Rajk László életéből Közeledik az önkormányzati választás, belelendültek az osztogatásba a budapesti önkormányzatok. Megmutatjuk, hova kellett volna költöznie, ha az utalványnak örülne, és hova, ha ingyenes főzőtanfolyamnak. Annyit elárulhatunk: a kertvárosi lakóknak sok helyen komposztálóval kell beérniük. Közeledik az önkormányzati választás, belelendültek az osztogatásba a budapesti önkormányzatok. Megmutatjuk, hova kellett volna költöznie, ha az utalványnak örülne, és hova, ha ingyenes főzőtanfolyamnak. Annyit elárulhatunk: a kertvárosi lakóknak sok helyen komposztálóval kell beérniük. 2019. szeptember. 18. 17:31 A krumpli már nem menő: LED izzó, tánciskola és védőoltás az új fővárosi kampányeszköz Fehér hollónak számít, ha az iFixit csapat javíthatóságot vizsgáló szétszedési tesztjében maximális (azaz 10-ből 10) pontot kap egy eszköz. A jelenlegi leginkább környezetbarát telefonnak sikerült ezt elérnie. 2019. szeptember. 18. 11:33 Ilyen telefont sem látni minden nap: ez a világ legkönnyebben javítható mobilja Budapestre érkezett a Csillagok háborúja – The Fans Strike Back című kiállítás, amelyen limitált szériás, méregdrága akciófigurákat és rajongók által készített jelmezmásolatokat csodálhatunk meg. Magunkkal vittünk egy elkötelezett rajongót, hogy kiderítsük, ez mire elég. 2019. szeptember. 18. 15:00 A Star Wars-kiállításon találkozik a rajongói profizmus és a pénzünkre pályázó mohóság A katolikusok mellett a reformátusoknak is komoly összeget ajánlottak fel az adózók. 2019. szeptember. 17. 11:14 A katolikus egyház 3,2 milliárdhoz jut az 1 százalékos felajánlásokból, a Heim Pál Alapítvány 165 millióhoz Ügyvédje szerint a volt kém a beszervezési kísérlet visszautasítása miatt kapott olyan sokára menedékjogot Oroszországban. 2019. szeptember. 18. 13:06 Snowden azt állítja, az oroszok megpróbálták beszervezni

A 2017-es vizes vb eredetileg tervezett rendezési költségéhez, 30 milliárd forinthoz közelít a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítésére eddig folyósított kormányzati támogatás. Akárhogy számoltunk, ez többszöröse az 1938-as, szintén Budapesten tartott kongresszus költségeinek. 2019. szeptember. 18. 09:48 Áldásuk rá – Sokba kerül nekünk a katolikusok jövő évi "olimpiája"

Milliárdos a forgalom. 2019. szeptember. 18. 15:55 18 ezer BKK mobiljegy fogyott június óta