[{"available":true,"c_guid":"d8aa0084-cb59-410a-afd3-ff94a223efa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi egy szórakozóhelyen erőszakolt meg egy bódult állapotú nőt. ","shortLead":"Egy férfi egy szórakozóhelyen erőszakolt meg egy bódult állapotú nőt. ","id":"20190918_Megeroszakolt_egy_not_segitsen_a_rendorsegnek_megtalalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8aa0084-cb59-410a-afd3-ff94a223efa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e05119b-5da3-4d51-82cf-34220ee094e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Megeroszakolt_egy_not_segitsen_a_rendorsegnek_megtalalni","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:50","title":"Megerőszakolt egy nőt, segítsen a rendőrségnek megtalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A céget, de az olasz kormányt is felelősnek tartják az egy éve történt tragédia miatt.","shortLead":"A céget, de az olasz kormányt is felelősnek tartják az egy éve történt tragédia miatt.","id":"20190918_atlantia_genova_hid_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b42fb63-cdcb-4a9f-b416-fe7559c4c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5efcd4-052f-4e02-bf7c-a55a9e500ee0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_atlantia_genova_hid_baleset","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:17","title":"Távozik a genovai viaduktot üzemeltető cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj is drágul, az öt forinttal kerül majd többe.","shortLead":"A gázolaj is drágul, az öt forinttal kerül majd többe.","id":"20190918_7_forintot_ugrik_a_benzin_ara_pentektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fd893c-d4cf-4e5b-af08-543ec0569561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_7_forintot_ugrik_a_benzin_ara_pentektol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:37","title":"7 forintot ugrik a benzin ára péntektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1cb466-ba58-465d-ae9d-9bef60621820","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Szeptember végén az állam még egy utolsót taposhat az egykori kishantosi mintagazdaságon. Az öt évvel ezelőtti „földosztás” több gazdaságot is lerombolt, köztük az ökogazdaságot is, most indul az utolsó perük.","shortLead":"Szeptember végén az állam még egy utolsót taposhat az egykori kishantosi mintagazdaságon. Az öt évvel ezelőtti...","id":"20190917_kishantos_babonymegyer_foldpalyazat_hortobagy_termofold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b1cb466-ba58-465d-ae9d-9bef60621820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c96913c-998b-48b7-8a16-c13bfce699e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_kishantos_babonymegyer_foldpalyazat_hortobagy_termofold","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:37","title":"Kishantos-ügy: „Az ellenünk küldött kopaszok bérét is velünk akarják megfizettetni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November végéig marad letartóztatásban az ukrán férfi.","shortLead":"November végéig marad letartóztatásban az ukrán férfi.","id":"20190917_viking_sigyn_kapitany_jurij_c_dunai_hajobaleset_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3689d0a-0b06-4157-8606-bc82062f8e34","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_viking_sigyn_kapitany_jurij_c_dunai_hajobaleset_letartoztatas","timestamp":"2019. szeptember. 17. 12:16","title":"Meghosszabbították a Viking Sigyn kapitányának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8438a1d8-15b3-4204-8185-bbada7068195","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Sexepil egykori frontembere és az egykori HS7 gitárosa új formációja, a C'monDante megjelentette első dalát, amely rögtön egy hangulatos klipet is kapott. Mutatjuk.","shortLead":"Az Sexepil egykori frontembere és az egykori HS7 gitárosa új formációja, a C'monDante megjelentette első dalát, amely...","id":"20190918_Olyan_boldog_vagyok__egy_nagyon_regi_dal_ujragondolva_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8438a1d8-15b3-4204-8185-bbada7068195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbeafd54-988c-454b-aedc-63fd2b409b55","keywords":null,"link":"/kultura/20190918_Olyan_boldog_vagyok__egy_nagyon_regi_dal_ujragondolva_video","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:00","title":"„Olyan boldog vagyok” – egy nagyon régi dal újragondolva (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3d9f74-3ae9-4f6b-8b83-91226fa6643b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Belgium példáját követve a sertéspestissel fertőzött területen – a tulajdonost kártalanítva – le kellene ölni minden háznál tartott sertést, mert túl nagy kockázatot jelentenek az ágazat egészére, illetve az exportra nézve – ezt a javaslatot dolgozta ki az Agrárminisztérium. A nyáron készített, most a hvg.hu birtokába került tervezetet viszont jegelhetik, hiszen számolni kell a radikális járványügyi lépés politikai hatásaival – ami az önkormányzati választás előtt rosszul jönne az Orbán-kormánynak, illetve a vidéki szavazatokra pályázó Fidesznek.","shortLead":"Belgium példáját követve a sertéspestissel fertőzött területen – a tulajdonost kártalanítva – le kellene ölni minden...","id":"20190918_A_valasztas_elott_nem_olhetik_le_Jozsi_bacsi_malacait__titkos_terv_keszult_a_sertespestis_megallitasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3d9f74-3ae9-4f6b-8b83-91226fa6643b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251cf85d-85d6-43d4-87f6-3d9d76ffd6f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_A_valasztas_elott_nem_olhetik_le_Jozsi_bacsi_malacait__titkos_terv_keszult_a_sertespestis_megallitasara","timestamp":"2019. szeptember. 18. 06:30","title":"\"A választás előtt nem ölhetik le Józsi bácsi malacait\" – titkos terv készült a sertéspestis megállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó érdekeltségeket. A háromszereplős piacon az állami tenderek jól fialnak. ","shortLead":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó...","id":"20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d94fa2e-1d14-418e-9aba-83bb851acbde","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:50","title":"Már Pintér Sándor bizalmasa is milliárdos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]