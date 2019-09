Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyáltalán miért éri meg áljelöltként elindulni az önkormányzati választásokon? Mi történik, ha halott ember adatait találják meg az ajánlások között? Minderre választ adunk a hvg360 hírháttér műsorában.","shortLead":"Egyáltalán miért éri meg áljelöltként elindulni az önkormányzati választásokon? Mi történik, ha halott ember adatait...","id":"20190918_Videoban_mondjuk_el_hogyan_ismerheti_fel_az_aljelolteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fe1c433-3a76-43a6-92c5-4fd4db9c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d2a075-4335-4635-b62e-e5d42cee1c7a","keywords":null,"link":"/360/20190918_Videoban_mondjuk_el_hogyan_ismerheti_fel_az_aljelolteket","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:00","title":"Videóban mondjuk el, hogyan ismerheti fel az áljelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090b7922-a79c-4605-a0e6-b6a3318af40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"felnőtteknek szánt\" weboldalakat vizsgálva arra a következtetésre jutottak amerikai kutatók, hogy döntő többségük kiadja látogatói böngészési nyomait harmadik félnek.","shortLead":"A \"felnőtteknek szánt\" weboldalakat vizsgálva arra a következtetésre jutottak amerikai kutatók, hogy döntő többségük...","id":"20190919_pornooldalak_adatgyujtes_szexualis_preferencia_kovetokod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090b7922-a79c-4605-a0e6-b6a3318af40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95bb9c7-dbe1-4ab9-b86c-f5a98f454b7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_pornooldalak_adatgyujtes_szexualis_preferencia_kovetokod","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:03","title":"Erről azért tudjon, ha pornóoldalak is megnyílnak időnként a gépén vagy telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzeti csapat öt helyet rontott, jelenleg az ötvenedik.","shortLead":"A nemzeti csapat öt helyet rontott, jelenleg az ötvenedik.","id":"20190919_FIFAvilagranglista_Csuszik_lefele_a_magyar_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02c6d5c-da1c-4163-9dd2-d05582d5d21e","keywords":null,"link":"/sport/20190919_FIFAvilagranglista_Csuszik_lefele_a_magyar_valogatott","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:22","title":"FIFA-világranglista: csúszik lefelé a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b44dd4d-1267-48d7-8a75-0e1a3b045bc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztosan nagyon várják a halloweent.","shortLead":"Most már biztosan nagyon várják a halloweent.","id":"20190918_Epp_leszallt_egy_kislany_az_iskolabuszrol_mikor_meglatta_az_anyjat_unikornisnak_oltozve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b44dd4d-1267-48d7-8a75-0e1a3b045bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31c59d9-c4a7-4860-a4cd-c06ed203e27a","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Epp_leszallt_egy_kislany_az_iskolabuszrol_mikor_meglatta_az_anyjat_unikornisnak_oltozve","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:20","title":"Épp leszállt a kislány az iskolabuszról, mikor meglátta az anyját unikornisnak öltözve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d8f6e4-056d-4a0c-bee6-003517f86332","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kelet-Jeruzsálem és a Golán-fennsík után a ciszjordániai zsidó telepeket és a Jordán folyó völgyét is annektálná Izrael. Ez végképp aláásná a palesztin állam létrehozásának esélyét. A friss hírek szerint viszont ez a kampányigért sem ért többséget Netanjahunak a választáson, igaz az ötletet ezután akár egy másik miniszterelnök is könnyebben megvalósíthatja.","shortLead":"Kelet-Jeruzsálem és a Golán-fennsík után a ciszjordániai zsidó telepeket és a Jordán folyó völgyét is annektálná...","id":"20190918_A_legerosebb_kampanyigeret_sem_volt_eleg_Netanjahunak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60d8f6e4-056d-4a0c-bee6-003517f86332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa20924f-5c65-4c48-881d-5c1bd43e3f86","keywords":null,"link":"/360/20190918_A_legerosebb_kampanyigeret_sem_volt_eleg_Netanjahunak","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:45","title":"Miért nem volt elég a tabudöntés Netanjahunak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781defcc-2885-47cc-8772-c5aa7c8bbef8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az angol nyelv régóta küzdött a problémával, most egy nagy múltú szótár megoldani látszik a dolgot. ","shortLead":"Az angol nyelv régóta küzdött a problémával, most egy nagy múltú szótár megoldani látszik a dolgot. ","id":"20190919_Megvan_a_nemsemleges_angol_szemelyes_nevmas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=781defcc-2885-47cc-8772-c5aa7c8bbef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac89e3-11d4-4b9c-a155-8de5106a2f11","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Megvan_a_nemsemleges_angol_szemelyes_nevmas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:29","title":"Megvan az angol szóhasználat a gendersemleges emberekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Megfigyelőstátusát tagságra cserélné a kormány a Türk Tanácsban, amely egyébként – a szépen megfogalmazott elvek ellenére – nem több egy „látványszervezetnél”, amely legfeljebb a kulturális kapcsolatok fellendítésében ért el eredményeket. A jelenleg öt országot tömörítő szervezet most Budapesten nyitotta meg első európai képviseletét.","shortLead":"Megfigyelőstátusát tagságra cserélné a kormány a Türk Tanácsban, amely egyébként – a szépen megfogalmazott elvek...","id":"20190919_Turk_Tanacs_europai_kepviselet_megnyito_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfc841d-4b73-487c-977b-61b99ab6e659","keywords":null,"link":"/360/20190919_Turk_Tanacs_europai_kepviselet_megnyito_Budapest","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:40","title":"Szövetségbe forrt illiberális köztársaságok – Orbán mondja meg, ki a türk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45ae344-421d-4576-8a74-bec0cca6d1fa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A múlt héten elhunyt Rajk László színes és kreatív építészi, látványtervezői munkáival több műfajban is maradandót alkotott. ","shortLead":"A múlt héten elhunyt Rajk László színes és kreatív építészi, látványtervezői munkáival több műfajban is maradandót...","id":"201938_hianybavalosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45ae344-421d-4576-8a74-bec0cca6d1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630c9747-2e03-4717-b49b-775a71b1300f","keywords":null,"link":"/360/201938_hianybavalosag","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:00","title":"Üres terekkel is tudott sokat mondani – Rajk László építészöröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]