[{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tantárgyi bukások és az évismétlések száma is folyamatosan csökkent az elmúlt években – írja csütörtöki számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"A tantárgyi bukások és az évismétlések száma is folyamatosan csökkent az elmúlt években – írja csütörtöki számában...","id":"20190815_Egyre_kevesebb_diak_bukik_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fce8af-8b62-4d24-a2b8-295bdb0eb1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Egyre_kevesebb_diak_bukik_meg","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:44","title":"Egyre kevesebb diák bukik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8145c3c7-1793-4b45-8b3e-61448b0cb869","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokat változott az előző héthez képest a magyar orvoscsapata által szétválasztott hároméves kislányok állapota: Rabeya egész mondatokban beszél már, Rukaya viszont speciális vírusos lázzal küzd, így állapota kritikus.","shortLead":"Sokat változott az előző héthez képest a magyar orvoscsapata által szétválasztott hároméves kislányok állapota: Rabeya...","id":"20190814_Szetvalasztott_sziami_ikrek_az_egyikojuk_mar_beszel_a_masik_gyereknek_viszont_kritikus_az_allapota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8145c3c7-1793-4b45-8b3e-61448b0cb869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d210ab4-cd1b-4484-ac2b-a20709499f35","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Szetvalasztott_sziami_ikrek_az_egyikojuk_mar_beszel_a_masik_gyereknek_viszont_kritikus_az_allapota","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:13","title":"Szétválasztott sziámi ikrek: az egyikőjük már beszél, a másik gyerek viszont életveszélyben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572a6508-073c-4326-8a6e-0e4fa8bb14fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Biztató eredményekkel tesztelték a chlamydia elleni oltást. ","shortLead":"Biztató eredményekkel tesztelték a chlamydia elleni oltást. ","id":"20190813_Ujabb_nemi_betegseg_ellen_fejlesztettek_ki_vedooltast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=572a6508-073c-4326-8a6e-0e4fa8bb14fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f8b37a-2db2-44a2-a074-17f08003cc25","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Ujabb_nemi_betegseg_ellen_fejlesztettek_ki_vedooltast","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:41","title":"Újabb nemi betegség ellen fejlesztettek ki védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szférikus aberráció problémáját már az ókori matematikus Dioklész is ismerte, ám azóta egyetlen fizikus sem tudta orvosolni. Most egy mexikói tudós rukkolt elő valamivel, ami a fényképezőiparra is nagy hatással lehet.","shortLead":"A szférikus aberráció problémáját már az ókori matematikus Dioklész is ismerte, ám azóta egyetlen fizikus sem tudta...","id":"20190815_szferikus_aberracio_lencse_optika_fizika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1866a683-3477-460f-bd74-2005397254ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_szferikus_aberracio_lencse_optika_fizika","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:03","title":"Megoldották a fizika 2000 éves nagy problémáját – szebbek lehetnek a fényképek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec02397-d73d-4546-97ff-4d2f2bb88e19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rászoruló családok jelentkezését várja a TV2, hogy lakásukat egy profi csapat, Ördög Nóra és Stohl András műsorvezetők segítségével, felújítsa. ","shortLead":"Rászoruló családok jelentkezését várja a TV2, hogy lakásukat egy profi csapat, Ördög Nóra és Stohl András műsorvezetők...","id":"20190814_Masokon_fog_segiteni_Ordog_Nora_es_Stohl_Andras_a_TV2_uj_musoraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ec02397-d73d-4546-97ff-4d2f2bb88e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e358ab11-fd0a-4295-a82f-1a4cbe140251","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Masokon_fog_segiteni_Ordog_Nora_es_Stohl_Andras_a_TV2_uj_musoraban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:34","title":"Másokon fog segíteni Ördög Nóra és Stohl András a TV2 új műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hidegfrontnak köszönhetően.","shortLead":"A hidegfrontnak köszönhetően.","id":"20190814_Van_olyan_telepules_ahol_18_fokkal_lett_hidegebb_egy_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bf9ab6-024d-436b-9e71-28f110ba5b8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Van_olyan_telepules_ahol_18_fokkal_lett_hidegebb_egy_nap_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:04","title":"Van olyan település, ahol 18 fokkal lett hidegebb egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A dánok ötlete most jónak tűnik, kérdés, mi lesz tíz év múlva.","shortLead":"A dánok ötlete most jónak tűnik, kérdés, mi lesz tíz év múlva.","id":"20190814_Vilagszenzacio_itt_a_jelzalogkolcson_negativ_kamattal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85c6b86-3a0c-4ffe-99cd-18e76e2e13f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Vilagszenzacio_itt_a_jelzalogkolcson_negativ_kamattal","timestamp":"2019. augusztus. 14. 17:26","title":"Világszenzáció: itt a jelzálogkölcsön negatív kamattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az USA-nak fejlettebb fegyverei vannak, mint Oroszországnak, a Kreml válaszolt, és azt állította, az új orosz fegyverek képviselik a technológia csúcsát. Közben mindkét ország bejelentette, hogy a rövid és közepes hatótávolságú rakétákat tiltó INF-szerződés kölcsönös felmondása után megkezdik az új eszközök tesztelését. A tesztelés alighanem már korábban is tartott.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump amerikai elnök azt mondta, az USA-nak fejlettebb fegyverei vannak, mint...","id":"20190814_A_szavak_szintjen_mar_durvul_az_oroszamerikai_fegyverkezesi_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191fb567-13bb-43dd-9933-4ac8a517c850","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_A_szavak_szintjen_mar_durvul_az_oroszamerikai_fegyverkezesi_verseny","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:49","title":"A szavak szintjén már durvul az orosz-amerikai fegyverkezési verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]