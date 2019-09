Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ötezer hím szúnyogot eresztettek ki a nyugat-afrikai ország nyugati részén fekvő Souroukoudinga faluban, azt remélik, hogy így gyéríthetik őket.

","shortLead":"Ötezer hím szúnyogot eresztettek ki a nyugat-afrikai ország nyugati részén fekvő Souroukoudinga faluban, azt remélik...","id":"20190918_genmodositas_sterilizalt_szunyog_malaria_burkina_faso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bdf22d-4607-4be2-a11b-25c6b9257a76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_genmodositas_sterilizalt_szunyog_malaria_burkina_faso","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:15","title":"Génmódosított, sterilizált szúnyogokkal veszik fel a harcot a malária ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Más helyen képviselőt nem tudnak választani ősszel.","shortLead":"Más helyen képviselőt nem tudnak választani ősszel.","id":"20190918_Ket_telepulesen_senki_sem_akar_polgarmester_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b007edd-c506-4b78-957c-39cc555843f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Ket_telepulesen_senki_sem_akar_polgarmester_lenni","timestamp":"2019. szeptember. 18. 06:37","title":"Két településen senki sem akar polgármester lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d206327a-d5bb-422d-8ee1-775d8e06b155","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elvennék a könyve után kapott pénzt, mert Washington szerint a kötettel Snowden ismét megszegte a korábban aláírt titoktartási megállapodását.","shortLead":"Elvennék a könyve után kapott pénzt, mert Washington szerint a kötettel Snowden ismét megszegte a korábban aláírt...","id":"20190918_edward_snowden_konyv_amerikai_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d206327a-d5bb-422d-8ee1-775d8e06b155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6afa32a-ecfb-4bc2-a5e5-2d08412018a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190918_edward_snowden_konyv_amerikai_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 18. 07:21","title":"Furmányos trükkel büntetné Snowdent az amerikai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy olyan piacra törnek be, amelyik látszólag sok jóval nem kecsegtet.","shortLead":"Egy olyan piacra törnek be, amelyik látszólag sok jóval nem kecsegtet.","id":"20190918_Az_Aldi_es_a_Lidl_nem_tart_a_Brexittol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f89f447-87ff-48d8-8a71-fd8e086ebe82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3650c92d-5202-49cf-83b7-64aba90c24c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Az_Aldi_es_a_Lidl_nem_tart_a_Brexittol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 06:14","title":"Az Aldi és a Lidl nem tart a Brexittől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást a Twitteren. Hogy miért, azt még most is csak sejthetjük.","shortLead":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást...","id":"20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3ac5c2-bf37-4046-a33a-e5b7243fdcb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:03","title":"Twitteren keresett földalatti bunkert a titkos fejlesztéseket végző amerikai szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éve az amerikai haditengerészet pilótái furcsa, rendkívül gyorsan mozgó tárgyra lettek figyelmesek az égbolton. Az erről készült felvételről most adtak ki hivatalos állásfoglalást.","shortLead":"Néhány éve az amerikai haditengerészet pilótái furcsa, rendkívül gyorsan mozgó tárgyra lettek figyelmesek az égbolton...","id":"20190918_amerikai_haditengereszet_ufo_azonosithatatlan_repulo_targy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c87ae5-d860-49c6-a766-672715b09a37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_amerikai_haditengereszet_ufo_azonosithatatlan_repulo_targy","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:17","title":"Megszólalt Amerika: valódiak a furcsa repülő tárgyról készült videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék másodfokú döntése jogerős, az ukrán férfi november végéig nem szabadul.","id":"20190918_hableany_baleset_viking_sigyn_ukran_hajoskapitany_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e977de15-1533-4815-a17b-c6351b399512","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_hableany_baleset_viking_sigyn_ukran_hajoskapitany_letartoztatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:30","title":"Újabb három hónapig rács mögött marad a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7815c0d-63d5-4ac6-8e3f-3f45d2c3eca9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok esély van rá, de az amerikai légierő mégis figyelmeztetést adott ki egy lehetséges ütközés miatt: két műhold csapódhat egymásba, de nem csak ez a gond.","shortLead":"Nem sok esély van rá, de az amerikai légierő mégis figyelmeztetést adott ki egy lehetséges ütközés miatt: két műhold...","id":"20190918_genesis_2_muhold_szatellit_urszemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7815c0d-63d5-4ac6-8e3f-3f45d2c3eca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a17c80-9779-46ba-a048-8a4bc1fa9376","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_genesis_2_muhold_szatellit_urszemet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:33","title":"Összeütközhet két műhold, és ha megtörténik, abból csak nagyobb baj lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]