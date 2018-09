Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az apró is forint, nem?","shortLead":"Az apró is forint, nem?","id":"20180927_tizforintossal_mindig_fizetni_parkolasert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6709be-fb17-48e4-b1fa-a2392138b209","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_tizforintossal_mindig_fizetni_parkolasert","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:26","title":"Nem feltétlen lehet egy zacskónyi tízforintossal mindig fizetni, például egy parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5282daf-36cf-4f38-b5bc-40af089bd28d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány újra bedobta a régi tervet, Békéstől Budapestig egységes lehet a vízdíj.","shortLead":"A kormány újra bedobta a régi tervet, Békéstől Budapestig egységes lehet a vízdíj.","id":"20180927_Bekestol_Budapestig_egyseges_lehet_a_vizdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5282daf-36cf-4f38-b5bc-40af089bd28d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b565f03-3485-4204-9a0d-2faba9c0e786","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Bekestol_Budapestig_egyseges_lehet_a_vizdij","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:38","title":"Ha csak a magas vízdíj miatt tervez költözést, most gondolja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaképes korú magyarok 58 százaléka semmilyen idegen nyelven nem beszél.","shortLead":"A munkaképes korú magyarok 58 százaléka semmilyen idegen nyelven nem beszél.","id":"20180927_Hihetetlen_de_meg_mindig_csak_kezzellabbal_mutogatunk_ha_kulfoldivel_kell_targyalnunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a8e40e-addb-4b85-9a52-8ec3404cb615","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Hihetetlen_de_meg_mindig_csak_kezzellabbal_mutogatunk_ha_kulfoldivel_kell_targyalnunk","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:45","title":"Hihetetlen, de még mindig csak kézzel-lábbal mutogatunk, ha külföldivel kell tárgyalnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nem csak azért büntetnek, ha rossz helyre ülünk.\r

