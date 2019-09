Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs megállás, tovább esik a forint.","shortLead":"Nincs megállás, tovább esik a forint.","id":"20190920_forint_arfolyam_melypont_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f04f0d-4276-4c16-b6b6-54184b8e1dc3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_forint_arfolyam_melypont_euro","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:38","title":"Újabb történelmi mélypont, már 334 forintnál is többe kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügy azt állította, hogy Mike Pompeo amerikai külügyminiszter próbálja lassítani a vízumok kiadását az iráni küldöttség számára.","shortLead":"Az iráni külügy azt állította, hogy Mike Pompeo amerikai külügyminiszter próbálja lassítani a vízumok kiadását az iráni...","id":"20190919_Amerikai_vizumot_kapott_az_irani_elnok_es_a_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd10fd1-2ba9-404a-9976-c12db422e6c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_Amerikai_vizumot_kapott_az_irani_elnok_es_a_kulugyminiszter","timestamp":"2019. szeptember. 19. 21:09","title":"Amerikai vízumot kapott az iráni elnök és a külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b9b255-ca76-40c9-ba6d-918a3714a649","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénzbírságot kapott a Dinamo.","shortLead":"Pénzbírságot kapott a Dinamo.","id":"20190919_Magyarellenes_szolamok_miatt_megbuntettek_a_bukaresti_focicsapatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8b9b255-ca76-40c9-ba6d-918a3714a649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296876c4-4681-4f32-a511-64f6adb41774","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Magyarellenes_szolamok_miatt_megbuntettek_a_bukaresti_focicsapatot","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:11","title":"Magyarellenes szólamok miatt büntették a bukaresti focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön nem csak új telefonjaival áll majd elő a Huawei, hoz néhány kiegészítőt is. Kiszivárgott, miket.","shortLead":"Csütörtökön nem csak új telefonjaival áll majd elő a Huawei, hoz néhány kiegészítőt is. Kiszivárgott, miket.","id":"20190918_huawei_bemutato_okostelefon_okosora_televizio_okoskarkoto_fitneszkarkoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96973e0c-942c-4167-9a49-5ab787e9f58d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_huawei_bemutato_okostelefon_okosora_televizio_okoskarkoto_fitneszkarkoto","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:03","title":"Kiszivárgott: egy tévét is bemutathat holnap a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ráadásul aznap lesz a kulturális örökség napja, egy szakszervezeti felvonulás és több klímavédelmi rendezvény is.","shortLead":"Ráadásul aznap lesz a kulturális örökség napja, egy szakszervezeti felvonulás és több klímavédelmi rendezvény is.","id":"20190920_rendori_keszultseg_Parizs_tuntetes_sargamellenyesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0dbe2d-2d9e-45cf-a3a2-e6b14a0e3c75","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_rendori_keszultseg_Parizs_tuntetes_sargamellenyesek","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:07","title":"Vízágyúkkal és páncékosokkal várják a sárgamellényesek tüntetését Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb és legösszetettebb északi-sarkvidéki kutatóexpedícióra indul a Polarstern német jégtörő hajó a norvégiai Tromsőből péntek este.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb és legösszetettebb északi-sarkvidéki kutatóexpedícióra indul a Polarstern német jégtörő hajó...","id":"20190920_A_valaha_volt_legnagyobb_eszakisarkvideki_expedicio_indul_penteken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=552983b2-6db2-435b-898c-9171d212f0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0851dc-1c08-4be3-a88e-f53ee6c15898","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_A_valaha_volt_legnagyobb_eszakisarkvideki_expedicio_indul_penteken","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:52","title":"A valaha volt legnagyobb északi-sarkvidéki expedíció indul pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2a592cb-1801-4a40-b6ea-702a1cfbc30d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenegy olyan filmet ajánlunk az idei őszi szezonra, amelyekről meggyőződésünk, hogy érdemes lesz rájuk a moziban jegyet váltani vagy felnyitni hozzájuk a laptopot. Érkezik a Scorsese - De Niro - Al Pacino triumvirátus, először debütál mozivásznon Bödőcs Tibor, és sírni fogunk a válni készülő Scarlett Johanssonon. ","shortLead":"Tizenegy olyan filmet ajánlunk az idei őszi szezonra, amelyekről meggyőződésünk, hogy érdemes lesz rájuk a moziban...","id":"20190919_oszi_filmajanlo_hvghu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2a592cb-1801-4a40-b6ea-702a1cfbc30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1bf03c-b042-4fb4-b9f8-d2280083e114","keywords":null,"link":"/elet/20190919_oszi_filmajanlo_hvghu","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:00","title":"Kádár-kori vérszívást ígér az idei ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d271e05-a247-4a77-8094-3b752fc91fed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A trollok elterelik a témát az online fórumokon, és gyakran sértő hozzászólásokkal nehezítik meg a többi hozzászóló életét. A Deutsche Welle megmutatja, hogyan bánjunk velük.\r

","shortLead":"A trollok elterelik a témát az online fórumokon, és gyakran sértő hozzászólásokkal nehezítik meg a többi hozzászóló...","id":"20190920_Hogyan_eljunk_tul_az_online_vilagban_trollok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d271e05-a247-4a77-8094-3b752fc91fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a742a2-6e5a-45e1-b0cc-8f35206e6e16","keywords":null,"link":"/360/20190920_Hogyan_eljunk_tul_az_online_vilagban_trollok","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:00","title":"Hogyan éljük túl az online világot: trollok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]