[{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártot júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék, a többiek stagnálnak. ","shortLead":"A kormánypártot júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék, a többiek stagnálnak. ","id":"20190920_Zavecz_Egyedul_a_Fidesz_tamogatottsaga_nott_szeptemberben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceff383-5f25-4662-8de8-67f94c97cb11","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Zavecz_Egyedul_a_Fidesz_tamogatottsaga_nott_szeptemberben","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:11","title":"Závecz: Csak a Fidesz támogatottsága nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke szerint nem szabad a reményt feladni, hogy egy választáson buktassák meg a Fidesz-kormányt.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke szerint nem szabad a reményt feladni, hogy egy választáson buktassák meg...","id":"20190920_Bod_Peter_Akos_Az_Orbanrendszer_a_latszat_ellenere_nem_stabil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e3550d-07c9-4361-810b-749cff0fab2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Bod_Peter_Akos_Az_Orbanrendszer_a_latszat_ellenere_nem_stabil","timestamp":"2019. szeptember. 20. 16:43","title":"Bod Péter Ákos: Az Orbán-rendszer a látszat ellenére nem stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a Központi Nyomozó Főügyészség az előkészítő ülésre azt az ajánlatot teszi Simonka elé, ha lemond a védekezésről, 8,5 év börtönt kap és teljes vagyonelkobzást.","shortLead":"A lap szerint a Központi Nyomozó Főügyészség az előkészítő ülésre azt az ajánlatot teszi Simonka elé, ha lemond...","id":"20190919_Magyar_Narancs_85_evet_kert_Simonka_Gyorgynek_az_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5c5bfc-ca86-4977-b222-a0ea76f22b73","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Magyar_Narancs_85_evet_kert_Simonka_Gyorgynek_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. szeptember. 19. 19:59","title":"Magyar Narancs: 8,5 évet kért Simonka Györgyre az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrálók arról számoltak be, hogy gumibotokkal és ököllel is verték őket, többeket pedig megakadályoztak abban, hogy orvoshoz menjenek vagy jogi segítséget vegyenek igénybe.","shortLead":"A demonstrálók arról számoltak be, hogy gumibotokkal és ököllel is verték őket, többeket pedig megakadályoztak abban...","id":"20190920_Amnesty_International_tuntetoket_kinoztak_meg_a_hongkongi_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5abb0d-4060-482a-920d-c6e966936a50","keywords":null,"link":"/vilag/20190920_Amnesty_International_tuntetoket_kinoztak_meg_a_hongkongi_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 20. 19:32","title":"Amnesty International: tüntetőket kínoztak meg a hongkongi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44715866-638f-42e0-8f32-9f88ead4e5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegkísérőt már elbocsátották. ","shortLead":"A betegkísérőt már elbocsátották. ","id":"20190920_Foldon_fekvo_kerekesszekest_rugdosott_a_borsodi_korhaz_dolgozoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44715866-638f-42e0-8f32-9f88ead4e5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c79ce94-63fc-4bb3-9f88-40ece8063617","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Foldon_fekvo_kerekesszekest_rugdosott_a_borsodi_korhaz_dolgozoja","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:43","title":"Földön fekvő kerekesszékest rugdosott a borsodi kórház dolgozója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c5f183-dbd3-4021-81ec-d6eef288ba4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt feltűnő.","shortLead":"Nem volt feltűnő.","id":"20190920_1100_to_vadkendert_rejtett_az_oroshazi_kukoricas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3c5f183-dbd3-4021-81ec-d6eef288ba4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15f6323-b0b3-43a0-8849-5ff4b0e29063","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_1100_to_vadkendert_rejtett_az_oroshazi_kukoricas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:40","title":"1100 tő kendert rejtett az orosházi kukoricás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f23df47-5057-4bfd-944d-2c4753152e06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki az erdőirtások híreire egy vállrándítással csak annyit reagál, hogy \"de hát az ember ősidők óta vágja a fákat\", annak érdemes megnéznie, milyen lenyűgöző, vagy végeredményben inkább ijesztő hatékonysággal dolgoznak a mai favágó munkagépek. ","shortLead":"Aki az erdőirtások híreire egy vállrándítással csak annyit reagál, hogy \"de hát az ember ősidők óta vágja a fákat\"...","id":"20190920_Perverz_erzes_bamulni_a_vilag_legfelelmetesebb_munkagepet__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f23df47-5057-4bfd-944d-2c4753152e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ef626b-8fcf-43da-968c-176472157db7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_Perverz_erzes_bamulni_a_vilag_legfelelmetesebb_munkagepet__video","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:40","title":"Perverz érzés bámulni a világ legfélelmetesebb erdőirtó munkagépeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A budapesti csapatnak az eljárás 1000 eurós költségét is meg kell térítenie.","shortLead":"A budapesti csapatnak az eljárás 1000 eurós költségét is meg kell térítenie.","id":"20190919_Ismet_elutasitottak_a_Honved_ovasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e6e070f-d6fe-4893-900e-a3f1900fb821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a68f41-93a8-45c5-b0d8-5eab48977825","keywords":null,"link":"/sport/20190919_Ismet_elutasitottak_a_Honved_ovasat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 17:08","title":"Ismét elutasították a Budapest Honvéd óvását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]