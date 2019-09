Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7af8e008-6971-4e75-aa8c-cb7d9f2491eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kíméletlen fogadtatásban volt része a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának is.","shortLead":"Kíméletlen fogadtatásban volt része a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának is.","id":"20190921_Kifutyultek_az_egeszsegugyert_felelos_allamtitkart_az_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af8e008-6971-4e75-aa8c-cb7d9f2491eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d971e31a-a19b-47db-8e35-bcbfaebe66e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_Kifutyultek_az_egeszsegugyert_felelos_allamtitkart_az_orvosok","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:19","title":"Kifütyülték az egészségügyért felelős államtitkárt az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa021f0b-c5fa-46b7-8f0f-5f0b53f085ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 9000 métert süllyedt néhány perc leforgása alatt az amerikai Delta Airlines egyik gépe szerdán. Hogy pontosan mi történt, még vizsgálják.","shortLead":"Több mint 9000 métert süllyedt néhány perc leforgása alatt az amerikai Delta Airlines egyik gépe szerdán. Hogy pontosan...","id":"20190920_repulogep_delta_airlines","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa021f0b-c5fa-46b7-8f0f-5f0b53f085ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce446636-f113-4e50-a157-b7b9da3d7069","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_repulogep_delta_airlines","timestamp":"2019. szeptember. 20. 20:03","title":"Minden utas rémálma valósult meg egy amerikai repülőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem sokon múlt, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke EU-pénzekkel való visszaélés miatt legyen vádlott, de Andrej Babis, mint eddig mindent, ezt is megúszta. De mit tud a Magyarországon is üzletelő cseh kormányfő, amivel több lett egy átlagos közép-európai csúcsoligarchánál?","shortLead":"Nem sokon múlt, hogy egy uniós tagállam miniszterelnöke EU-pénzekkel való visszaélés miatt legyen vádlott, de Andrej...","id":"20190921_andrej_babis_csehorszag_nyomozas_golyafeszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e41b1e-c046-442c-a72e-fab850c03b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190921_andrej_babis_csehorszag_nyomozas_golyafeszek","timestamp":"2019. szeptember. 21. 07:00","title":"Ilyen közel még nem állt a szégyenhez EU-tagállamot vezető miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Richter egyik licencbe adott készítménye forgalomba hozatali engedélyt kapott Japánban – közölte a VG.hu a cég gyógyszercég közleményére hivatkozva.","shortLead":"A Richter egyik licencbe adott készítménye forgalomba hozatali engedélyt kapott Japánban – közölte a VG.hu a cég...","id":"20190921_Jo_hirt_kapott_a_Richter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff46f38-455d-4ed5-b82e-a62383d6c1f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190921_Jo_hirt_kapott_a_Richter","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:57","title":"Jó hírt kapott a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c435d4-723d-4d6d-9ac7-913a95086f13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filmrendező vasárnap hunyt el, 86 éves volt.","shortLead":"A filmrendező vasárnap hunyt el, 86 éves volt.","id":"20190922_Orban_Viktor_a_Facebookon_bucsuzott_Sara_Sandortol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7c435d4-723d-4d6d-9ac7-913a95086f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d913da8-0124-4a35-8569-56798ceec976","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Orban_Viktor_a_Facebookon_bucsuzott_Sara_Sandortol","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:50","title":"Orbán Viktor a Facebookon búcsúzott Sára Sándortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kisorsolták az ötös lottó e heti számait.","shortLead":"Kisorsolták az ötös lottó e heti számait.","id":"20190921_Itt_az_ot_szam_ami_13_milliard_forintnal_is_tobbet_er","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5859756-bbee-47be-8b31-b541552b43f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Itt_az_ot_szam_ami_13_milliard_forintnal_is_tobbet_er","timestamp":"2019. szeptember. 21. 19:59","title":"Itt az öt szám, ami 1,3 milliárd forintnál is többet ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az iparosodás előtti korszakhoz képest 6,5-7 Celsius-fokkal is emelkedhet a Föld felszíni átlaghőmérséklete 2100-ig, amennyiben a globális szén-dioxid-kibocsátás üteme nem változik – derült ki két neves franciaországi kutatóközpont egymástól független klímamodelljeiből.","shortLead":"Az iparosodás előtti korszakhoz képest 6,5-7 Celsius-fokkal is emelkedhet a Föld felszíni átlaghőmérséklete 2100-ig...","id":"20190921_uj_eghajlati_modellek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275117b7-16af-4f54-8a52-6ce5996160e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6ca2a7-3602-4483-94d2-afe31b921167","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_uj_eghajlati_modellek_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 21. 09:03","title":"Van egy kis gond: gyorsabban melegszik a Föld, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Spanyolországban élő brit állampolgárok demonstráltak, hogy jelezzék, aggasztja őket, mi lesz a sorsuk a brexit után.","shortLead":"Spanyolországban élő brit állampolgárok demonstráltak, hogy jelezzék, aggasztja őket, mi lesz a sorsuk a brexit után.","id":"20190922_Brit_nyugdijasok_Spanyolorszagban_A_spanyol_kormany_tobbet_tett_ertunk_mint_a_brit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b88834-a277-46a7-872a-91a715999308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Brit_nyugdijasok_Spanyolorszagban_A_spanyol_kormany_tobbet_tett_ertunk_mint_a_brit","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:27","title":"Brit nyugdíjasok Spanyolországban: A spanyol kormány többet tett értünk, mint a brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]