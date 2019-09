Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel azután, hogy kiderült, a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakoztatott Szojuz űrhajó lyukas, még mindig nem tudni, mitől keletkezett a modulon a sérülés.","shortLead":"Egy évvel azután, hogy kiderült, a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakoztatott Szojuz űrhajó lyukas, még mindig nem tudni...","id":"20190924_nemzetkozi_urallomas_szojuz_msz_09_nasa_roszkozmosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbeb2a90-739a-4351-bb41-d9aef14f1079","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_nemzetkozi_urallomas_szojuz_msz_09_nasa_roszkozmosz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:03","title":"Az oroszok tudják, de titkolják, mitől lyukadt ki a Szojuz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit parlament felfüggesztése. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit...","id":"20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98477801-2d1a-4bd4-bc27-183924592250","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:34","title":"Boris Johnson nem ért egyet a Legfelsőbb Bíróság határozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járókeretről lopta el a barátja mobilját.","shortLead":"A járókeretről lopta el a barátja mobilját.","id":"20190925_Alvo_mozgasserultet_fosztott_ki_egy_ferfi_Tatabanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd90916d-c1a3-4b40-92a9-dc43f1fc7a8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Alvo_mozgasserultet_fosztott_ki_egy_ferfi_Tatabanyan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:00","title":"Alvó mozgássérültet fosztott ki egy férfi Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b425df5c-d67a-4237-8430-4d9bf8062cc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kislánnyal rögtön az ügyeletre sietett az édesanyja. ","shortLead":"A kislánnyal rögtön az ügyeletre sietett az édesanyja. ","id":"20190925_Cirkuszi_poni_rugott_fejbe_a_negyeves_kislanyt_Sarvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b425df5c-d67a-4237-8430-4d9bf8062cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873b6608-1962-4260-8f6a-b88175eb424e","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Cirkuszi_poni_rugott_fejbe_a_negyeves_kislanyt_Sarvaron","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:59","title":"Cirkuszi póni rúgott fejbe egy négyéves kislányt Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45818190-75b3-4e32-b28b-cce0ab68bbba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos fogfájás kínzott egy amerikai nőt, aki ezért benzokain tartalmú fájdalomcsillapítót vett be. Nem kellett volna, a bőre és a vére is kékké vált tőle.","shortLead":"Súlyos fogfájás kínzott egy amerikai nőt, aki ezért benzokain tartalmú fájdalomcsillapítót vett be. Nem kellett volna...","id":"20190924_fajdalomcsillapito_kek_ver_fogfajas_benzokain_cianozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45818190-75b3-4e32-b28b-cce0ab68bbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11e8035-b43d-4da7-a1d2-d1c66ca8ac90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_fajdalomcsillapito_kek_ver_fogfajas_benzokain_cianozis","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:03","title":"Kékké változott egy nő vére a sok bevett fájdalomcsillapítótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másodfokú bíróság a pénzbüntetést hat hónap börtönbüntetésre módosította, de a végrehajtást felfüggesztette.","shortLead":"A másodfokú bíróság a pénzbüntetést hat hónap börtönbüntetésre módosította, de a végrehajtást felfüggesztette.","id":"20190924_ligetvedok_sator_rendor_rugas_brosag_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16581d18-66c6-4647-a600-2ac0e0971c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a08d372-d9b1-4722-9846-43a3e2e593a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_ligetvedok_sator_rendor_rugas_brosag_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:44","title":"Felfüggesztettet kapott a rendőr, aki megrugdosta a ligetvédők sátrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a fővárosból kifelé vezető oldalon Biatorbágynál történt.","shortLead":"A baleset a fővárosból kifelé vezető oldalon Biatorbágynál történt.","id":"20190925_Szamitson_a_dugora_ket_auto_utkozott_az_M1esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccecad72-881e-47d7-9947-20a4fe34e54e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Szamitson_a_dugora_ket_auto_utkozott_az_M1esen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:08","title":"Számítson a dugóra: két autó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e43d06-2da0-4b1f-b243-ed04c992b95e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Marc Veyrat rossz néven vette, hogy három helyett csak két Michelin-csillaga maradt, és magyarázatként csak homályos indoklást kapott.","shortLead":"Marc Veyrat rossz néven vette, hogy három helyett csak két Michelin-csillaga maradt, és magyarázatként csak homályos...","id":"20190924_Elvettek_a_sef_Michelincsillagat_beperelte_a_Michelinkalauzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72e43d06-2da0-4b1f-b243-ed04c992b95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14aa5b66-8539-4eb8-a65a-d68c7728a38a","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_Elvettek_a_sef_Michelincsillagat_beperelte_a_Michelinkalauzt","timestamp":"2019. szeptember. 24. 21:51","title":"Elvették a séf Michelin-csillagát, beperelte a Michelin-kalauzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]