Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6d2ca2e-2532-4396-9ccf-59702279429c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok eddig úgy vélték, a Kuiper-övben található titokzatos objektum egy bolygó lehet, a gravitációs anomáliák azonban másra utalnak.","shortLead":"A tudósok eddig úgy vélték, a Kuiper-övben található titokzatos objektum egy bolygó lehet, a gravitációs anomáliák...","id":"20191001_kilencedik_bolygo_naprendszer_kuiper_ov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6d2ca2e-2532-4396-9ccf-59702279429c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6863403a-7bce-4251-8681-5b922fa8a0f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_kilencedik_bolygo_naprendszer_kuiper_ov","timestamp":"2019. október. 01. 20:03","title":"Új elmélettel álltak elő a tudósok a titokzatos kilencedik bolygóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. október. 02. 15:29","title":"Így készülnek anyagilag a családok az egyetemre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e27834-e6ac-4f0e-9b68-6d8e11a171e6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy fiatal menekült lány magyarországi újrakezdését követhetjük végig a Könnyű Leckék című dokumentumfilmben. Kafiya azzal szembesült, hogy míg szülőföldjén a lányok nem sportolnak, itt még kötélre mászni is meg kell tanulnia, hogy befejezhesse a középiskolát. Emellett gyakorolnia is kell, hogy elérje álmát és modell lehessen. A filmet 4 részben láthatják a hvg360-on, a cikkben elérhető az első epizód. ","shortLead":"Egy fiatal menekült lány magyarországi újrakezdését követhetjük végig a Könnyű Leckék című dokumentumfilmben. Kafiya...","id":"20191001_Doku360_Konnyu_Leckek_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3e27834-e6ac-4f0e-9b68-6d8e11a171e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78ec8-7c91-4002-997f-153d3efb0c34","keywords":null,"link":"/360/20191001_Doku360_Konnyu_Leckek_elso_resz","timestamp":"2019. október. 01. 19:00","title":"Doku360: \"Szomáliában utáltam a férfiakat, itt voltam már szerelmes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing egy mérnöke által benyújtott panasz szerint a cég biztonságosabbá tehette volna a 737 MAX-okat, de a cég leszavazta a javaslatot, mert fontosabb volt, hogy a gépek időben elkészüljenek.","shortLead":"A Boeing egy mérnöke által benyújtott panasz szerint a cég biztonságosabbá tehette volna a 737 MAX-okat, de a cég...","id":"20191003_boeing_737_max_lezuhant_repulo_mernok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d7466c-d110-4a74-83ec-842f1d5632df","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_boeing_737_max_lezuhant_repulo_mernok","timestamp":"2019. október. 03. 11:03","title":"Egy mérnök szerint a Boeing kihagyott valamit a 737 MAX-okból, amely talán megakadályozhatta volna a két tragédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szvetlana Alekszijevics műveiben a történelem traumatikus eseményeit dolgozza fel. ","shortLead":"Szvetlana Alekszijevics műveiben a történelem traumatikus eseményeit dolgozza fel. ","id":"20191003_Szvetlana_Alekszijevics_Csernobili_ima_konyvfesztival_diszvendeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56e44b1-4248-4925-81f8-4bf2be2c2e4f","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Szvetlana_Alekszijevics_Csernobili_ima_konyvfesztival_diszvendeg","timestamp":"2019. október. 03. 13:59","title":"A Csernobili ima szerzője lesz a jövő évi budapesti könyvfesztivál díszvendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507ddc33-f45f-4013-aa07-d0f5ac2d8413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akció félresikerült, a demonstrálók nem bírtak a tömlővel. ","shortLead":"Az akció félresikerült, a demonstrálók nem bírtak a tömlővel. ","id":"20191003_extinction_rebellion_london_penzugyminiszterium_muver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=507ddc33-f45f-4013-aa07-d0f5ac2d8413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f8b43-655a-4e3f-b10e-4ff3a11b615a","keywords":null,"link":"/elet/20191003_extinction_rebellion_london_penzugyminiszterium_muver","timestamp":"2019. október. 03. 14:57","title":"Művérrel locsolták be klímatüntetők a brit Pénzügyminisztériumot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A furcsa eset Újpesten történt.","shortLead":"A furcsa eset Újpesten történt.","id":"20191002_rablas_idos_no_ujpest_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416e58e1-da31-4964-8ed3-d2534b2d185a","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_rablas_idos_no_ujpest_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2019. október. 02. 09:24","title":"Előbb kirabolta, aztán hazakísérte az áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kilencven intézmény kapja a 249 elektromos Volkswagent.","shortLead":"Kilencven intézmény kapja a 249 elektromos Volkswagent.","id":"20191002_elektromos_auto_korhaz_verszallitas_kasler_miklos_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba6a2a8-3de5-474d-902c-a3e1c1f6ca90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48b20ea-101b-4acf-b186-14cd551d9f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_elektromos_auto_korhaz_verszallitas_kasler_miklos_egeszsegugy","timestamp":"2019. október. 02. 12:42","title":"Elektromos autókat vesz a kórházaknak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]