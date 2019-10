Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel negyedévnyi titkolózás után az Oktatási Hivatal kénytelen volt kiadni azoknak a szakértőknek a névsorát, akik részt vettek a Nemzeti alaptantervhez kapcsolódó kerettantervek kidolgozásában. A lista egyik meglepő szereplője Takaró Mihályné, aki férjéhez hasonlóan havi közel félmillió forintért segített a hazafiasítandó dokumentum összeállításában. ","shortLead":"Közel negyedévnyi titkolózás után az Oktatási Hivatal kénytelen volt kiadni azoknak a szakértőknek a névsorát, akik...","id":"20191003_takaro_mihaly_emmi_nat_oktatasi_hivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0939e63-aa2e-4fdc-a0c7-be8ec7c16fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_takaro_mihaly_emmi_nat_oktatasi_hivatal","timestamp":"2019. október. 03. 11:02","title":"Nemcsak Takaró Mihály, a felesége is részt vett az új NAT kidolgozásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe200e15-d3e2-4aa8-a2fc-a23871895e0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ma Kínában minden a kommunista népköztársaság fennállásának 70. évfordulójáról szól. Nézegessen egyszerre lépő katonákat és dübörgő tankokat! ","shortLead":"Ma Kínában minden a kommunista népköztársaság fennállásának 70. évfordulójáról szól. Nézegessen egyszerre lépő...","id":"20191001_Igy_unnepli_a_sok_ezer_eves_kinai_kultura_a_kommunista_Kina_70_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe200e15-d3e2-4aa8-a2fc-a23871895e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916a9eed-2ad3-40e9-b207-845073a5f626","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Igy_unnepli_a_sok_ezer_eves_kinai_kultura_a_kommunista_Kina_70_szuletesnapjat","timestamp":"2019. október. 01. 15:54","title":"Így ünnepli a sok ezer éves kínai kultúra a kommunista Kína 70. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók. Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András Péter és Litkai Gergely kommentálják és elemzik a híreket Berki Krisztián polgármesteri programjától a legelképesztőbb zászlótartórúd-átadásig. Az október 2-i Duma Aktuál premier előtt ráhangolódásképp a korábbi felvételekből tallóztunk.","shortLead":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók. Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András...","id":"20191002_Duma_Aktual_Tenyleg_okosabb_Meszaros_Lorinc_mint_Zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639b1855-fdd6-4b26-9566-5ef364be92d7","keywords":null,"link":"/360/20191002_Duma_Aktual_Tenyleg_okosabb_Meszaros_Lorinc_mint_Zuckerberg","timestamp":"2019. október. 02. 09:50","title":"Duma Aktuál: Tényleg okosabb Mészáros Lőrinc, mint Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Plácido Domingo, az operavilág egyik legnagyobb sztárja távozott a Los Angeles-i operaháztól. Ezt maga az operaénekes-karmester jelentette be szerdán.\r

","shortLead":"Plácido Domingo, az operavilág egyik legnagyobb sztárja távozott a Los Angeles-i operaháztól. Ezt maga...","id":"20191003_placido_domingo_operaenekes_los_angeles_szexualis_zaklatas_vad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5725dc-a344-4f4f-85ff-beb3ccd23630","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_placido_domingo_operaenekes_los_angeles_szexualis_zaklatas_vad","timestamp":"2019. október. 03. 05:48","title":"A zaklatással vádolt Plácido Domingo a Los Angeles-i operaházat is otthagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e27573c-6b47-4e6e-be3a-4f6f79eef42e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék, hogy mindenki hozzáférjen a kártyajátékhoz. ","shortLead":"Szeretnék, hogy mindenki hozzáférjen a kártyajátékhoz. ","id":"20191002_Mattel_Uno_Braille_iras_vakok_gyengenlatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e27573c-6b47-4e6e-be3a-4f6f79eef42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adb07ff-b18a-4d93-b510-1ddb60946468","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Mattel_Uno_Braille_iras_vakok_gyengenlatok","timestamp":"2019. október. 02. 14:52","title":"Piacra dobják az Uno Braille-írásos verzióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbb3881-ee30-437a-b5d4-fa99fc76cfca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"30 millió forint = 10 százalékkal kevesebb menetidő.","shortLead":"30 millió forint = 10 százalékkal kevesebb menetidő.","id":"20191002_Zoldhullamot_adott_at_Egerben_a_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbb3881-ee30-437a-b5d4-fa99fc76cfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a053de6d-8048-429b-8e34-342910258ad9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Zoldhullamot_adott_at_Egerben_a_polgarmester","timestamp":"2019. október. 02. 18:32","title":"30 milliós zöldhullámot adott át Egerben a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c325d78-da76-4243-91dc-6dc9f4082aef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nőnek különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt kell bíróság elé állnia.","shortLead":"Egy nőnek különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklása miatt kell bíróság elé állnia.","id":"20191002_kokain_kabitoszer_ovszer_brazil_no_ferihegy_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c325d78-da76-4243-91dc-6dc9f4082aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa33c6a2-cf40-4057-8acc-ad6a04fdb1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_kokain_kabitoszer_ovszer_brazil_no_ferihegy_vademeles","timestamp":"2019. október. 02. 11:36","title":"Óvszerekben hozta Magyarországra a kokaint, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e0c885-0235-4821-b499-b116065ab8ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd autómárka legújabb modelljeit lágyhibrid technológia segíti a fogyasztás és az emisszió csökkentésében.","shortLead":"A svéd autómárka legújabb modelljeit lágyhibrid technológia segíti a fogyasztás és az emisszió csökkentésében.","id":"20191003_uj_dizelhibrid_volvok_erkeztek_hazankba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e0c885-0235-4821-b499-b116065ab8ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16db85b0-d5f7-4131-8c93-bd9420a0d8b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_uj_dizelhibrid_volvok_erkeztek_hazankba","timestamp":"2019. október. 03. 07:59","title":"Új dízelhibrid Volvók érkeztek hazánkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]