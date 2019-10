Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"3 milliárdos profit Mészáros és Tiborcz közös cégénél, éles lőszerrel tüzelnek Hongkongban, Greta a Terminátorral barátkozik. Ez a hvg360 képes hírösszefoglalója. ","shortLead":"3 milliárdos profit Mészáros és Tiborcz közös cégénél, éles lőszerrel tüzelnek Hongkongban, Greta a Terminátorral...","id":"20191001_Radar_360_Orban_30_ezret_igert_a_nyugdijasoknak_Tarlos_es_Karacsony_csortezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd017a9-38c1-4f6f-8551-01f0f2f99a3f","keywords":null,"link":"/360/20191001_Radar_360_Orban_30_ezret_igert_a_nyugdijasoknak_Tarlos_es_Karacsony_csortezik","timestamp":"2019. október. 01. 17:30","title":"Radar 360: Orbán 30 ezret ígért a nyugdíjasoknak, Tarlós és Karácsony csörtézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók. Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András Péter és Litkai Gergely kommentálják és elemzik a híreket Berki Krisztián polgármesteri programjától a legelképesztőbb zászlótartórúd-átadásig. Az október 2-i Duma Aktuál premier előtt ráhangolódásképp a korábbi felvételekből tallóztunk.","shortLead":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók. Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András...","id":"20191002_Duma_Aktual_Tenyleg_okosabb_Meszaros_Lorinc_mint_Zuckerberg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639b1855-fdd6-4b26-9566-5ef364be92d7","keywords":null,"link":"/360/20191002_Duma_Aktual_Tenyleg_okosabb_Meszaros_Lorinc_mint_Zuckerberg","timestamp":"2019. október. 02. 09:50","title":"Duma Aktuál: Tényleg okosabb Mészáros Lőrinc, mint Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75651c4c-a99a-4e0e-83b6-e551b0f06785","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A saját kollégáira rontott rá késsel egy férfi.","shortLead":"A saját kollégáira rontott rá késsel egy férfi.","id":"20191003_keseles_parizs_rendor_fokapitanysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75651c4c-a99a-4e0e-83b6-e551b0f06785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23ac241-06e3-4dda-ac47-71bff2af3124","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_keseles_parizs_rendor_fokapitanysag","timestamp":"2019. október. 03. 14:51","title":"Négy rendőrt késeltek halálra Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260e8d21-9e2b-4500-814f-9ee638eab27f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tasi Rolandnak a vasútállomás melletti három platán egyikét kellett volna kivágnia, de a férfi nemet mondott, mert az szerinte \"jóvátehetetlen bűn lenne\". A helyi polgármester is mellé állt.","shortLead":"Tasi Rolandnak a vasútállomás melletti három platán egyikét kellett volna kivágnia, de a férfi nemet mondott, mert...","id":"20191003_tasi_roland_platanfa_pecel_vasutallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=260e8d21-9e2b-4500-814f-9ee638eab27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d70d59f-d18b-4761-bc0d-f7081730b9ac","keywords":null,"link":"/elet/20191003_tasi_roland_platanfa_pecel_vasutallomas","timestamp":"2019. október. 03. 13:29","title":"Egy favágó megtagadta, hogy kivágja Pécel ikonikus platánfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4cd265-bb5d-4db0-9e8a-3e6f6c971c5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A programozókat persze minden mennyiségben felszívja a piac, de nagy szükség van legalább angolul tudó munkavállalókra is – a HVG Állásbörzén jártunk.\r

","shortLead":"A programozókat persze minden mennyiségben felszívja a piac, de nagy szükség van legalább angolul tudó munkavállalókra...","id":"20191002_hvg_allasborze_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a4cd265-bb5d-4db0-9e8a-3e6f6c971c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42316f95-1276-49b1-81c1-d59111a76d69","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_hvg_allasborze_2019","timestamp":"2019. október. 02. 15:20","title":"Nemcsak a nyelvtudás számít, de az is fontos, ha új állást akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f9eb50-ed1c-4e86-b57d-c7104449e91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkció költözik a Viberbe: a világon először a magyar felhasználók által kipróbálható Moneytou segítségével kisebb-nagyobb összegek küldhetők egymásnak.","shortLead":"Új funkció költözik a Viberbe: a világon először a magyar felhasználók által kipróbálható Moneytou segítségével...","id":"20191003_viber_mastercard_moneytou_azonnali_penzkuldes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45f9eb50-ed1c-4e86-b57d-c7104449e91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13236ad-8ca3-46bd-8fe3-c81f13a99f46","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_viber_mastercard_moneytou_azonnali_penzkuldes","timestamp":"2019. október. 03. 15:13","title":"Új szolgáltatás indul a Viberen, pénzt lehet vele küldeni a másiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kereskedelmi háborúk életszínvonal-csökkenéshez vezethetnek – erre figyelmeztet a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), mely csökkentette mind a világgazdaság, mind pedig a globális kereskedelem idei növekedésének várható ütemét. ","shortLead":"A kereskedelmi háborúk életszínvonal-csökkenéshez vezethetnek – erre figyelmeztet a Kereskedelmi Világszervezet (WTO...","id":"20191002_Az_idei_ev_meg_rossz_lesz_jovore_viszont_mar_lathato_lehet_a_javulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc684a7-26b6-4a1e-9008-1f8f3f4278e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Az_idei_ev_meg_rossz_lesz_jovore_viszont_mar_lathato_lehet_a_javulas","timestamp":"2019. október. 02. 13:34","title":"Az idei év még rossz lesz, jövőre viszont már látható lehet a javulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mostanra szinte teljesen elkészült a több mint 160 milliárd forintból épülő stadion. ","shortLead":"Mostanra szinte teljesen elkészült a több mint 160 milliárd forintból épülő stadion. ","id":"20191002_puskas_arena_stadion_stadionepites_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e9f59-9019-41cb-a0db-5b27e4bc26c1","keywords":null,"link":"/sport/20191002_puskas_arena_stadion_stadionepites_budapest","timestamp":"2019. október. 02. 13:59","title":"Az utolsó simításokat végzik a Puskás Arénán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]