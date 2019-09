Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A kormánypárti Öt Csillag Mozgalmat vezető Luigi Di Maiónak nem tetszett, amit Orbán Rómában mondott az olasz kormánykoalícióról.
Az olasz külügyminiszter azt üzente Orbánnak, hogy ne avatkozzon be az olasz politikába
2019. szeptember. 21. 21:17

Szinte csordultig teltek a magyarországi gáztárolók: a legfrissebben regisztrált készletszint 6,139 milliárd köbméter, amely közel 97 százalékos töltöttséget jelent a 6,33 milliárd köbméteres kapacitást tekintve 97 százalékon várják a hideget a magyar gáztárolók
2019. szeptember. 21. 09:37

Amiről szólt is.
Nem tűnt el az eltűntnek nevezett súlyemelő, egyszerűen nem ment a vb-re
2019. szeptember. 22. 10:45

Brit zoológusok két új óriásszalamandra-fajt azonosítottak, egyikük a világ legnagyobb kétéltűfaja is lehet.
2 méteres is lehet a most felfedezett kínai óriásszalamandra
2019. szeptember. 22. 14:03

Az óvodában a népszerűtlen gyerekek kicsit gyakrabban kapnak el valamilyen betegséget ezt állapította meg egy frissen publikált norvég tanulmány.
Tudósok megvizsgáltak 579 óvodást, és azt mondják, rosszul járhat, aki nem népszerű
2019. szeptember. 21. 16:03

Tanzániában történt a tragédia.
Megfulladt a férfi, aki a víz alatt akarta megkérni barátnője kezét
2019. szeptember. 21. 20:29

A szeptember 9.-én elbukott magyar–szlovák Európa-bajnoki selejtező újból felveti a kérdést: a kiapadhatatlannak tűnő pénzforrások ellenére miért nem mozdul előre a magyar futball?
Muszbek Mihály: Dönteni kell! Eredményes klubfutball vagy utánpótlásnevelés?
2019. szeptember. 22. 13:30

Már 334 forintot is elkértek egy euróért; nyolc és fél év fegyházat kért az ügyészség a fideszes Simonka Györgyre; mindenki feszülten várja, mi történik a szaúdi olajfinomítót ért dróntámadás után. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.
És akkor kiderült, hogy Kisvárdán még mindig nincs elég focipálya
2019. szeptember. 22. 07:00