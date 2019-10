Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterfalvi Attila a köztévé egyik műsorában jelentette be, hogy még vizsgálódnak a józsefvárosi adatkezelési ügyben, amelyben a rendőrség már megszüntette a nyomozást.","shortLead":"Péterfalvi Attila a köztévé egyik műsorában jelentette be, hogy még vizsgálódnak a józsefvárosi adatkezelési ügyben...","id":"20191007_Az_adatvedelmi_hatosag_tovabbra_is_vizsgalja_Piko_Andrasek_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b11d1f-8870-47dc-b6ba-dccee0614d30","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Az_adatvedelmi_hatosag_tovabbra_is_vizsgalja_Piko_Andrasek_ugyet","timestamp":"2019. október. 07. 11:46","title":"Az adatvédelmi hatóság továbbra is vizsgálja Pikó Andrásék ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baff66dd-3a1b-4eae-bf7a-b5e81d0916a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit zene egyik legsokoldalúbb, legbriliánsabb dobosának tartották. Ginger Baker 80 éves volt. ","shortLead":"A brit zene egyik legsokoldalúbb, legbriliánsabb dobosának tartották. Ginger Baker 80 éves volt. ","id":"20191006_ginger_baker_cream_legendas_dobos_elhunyt_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baff66dd-3a1b-4eae-bf7a-b5e81d0916a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba922db6-686d-4ced-9cc8-bd3af8c4770d","keywords":null,"link":"/kultura/20191006_ginger_baker_cream_legendas_dobos_elhunyt_gyasz","timestamp":"2019. október. 06. 14:05","title":"Meghalt Ginger Baker, a Cream legendás dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926ef944-bbfe-4149-b2a4-49ecf06d5036","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan dönti el a közösségi oldal, hogy mit látunk és mit nem az ismerőseink bejegyzéseiből? Két és fél perces gyorstalpaló a Deutsche Welle segítségével.","shortLead":"Hogyan dönti el a közösségi oldal, hogy mit látunk és mit nem az ismerőseink bejegyzéseiből? Két és fél perces...","id":"20191003_Igy_rejti_el_barataink_bejegyzeseit_a_Facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=926ef944-bbfe-4149-b2a4-49ecf06d5036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984837f3-d26a-44a4-aa49-4f15bf83f427","keywords":null,"link":"/360/20191003_Igy_rejti_el_barataink_bejegyzeseit_a_Facebook","timestamp":"2019. október. 06. 13:15","title":"Így rejti el barátaink bejegyzéseit a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1021cf1-ba87-43f0-846d-aa28e7066eed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei őszi szezon első hazai hózápora vasárnap délután fél 4-kor haladt át a Mátrában – számolt be róla az Időkép.hu","shortLead":"Az idei őszi szezon első hazai hózápora vasárnap délután fél 4-kor haladt át a Mátrában – számolt be róla az Időkép.hu","id":"20191006_hozapor_havazas_matra_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1021cf1-ba87-43f0-846d-aa28e7066eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4aa99b4-0cad-44fd-8315-13bab1b41399","keywords":null,"link":"/elet/20191006_hozapor_havazas_matra_idojaras","timestamp":"2019. október. 06. 20:57","title":"Itt a szezon első hózápora – a Mátrába vasárnap megérkezett a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jogosultak egy része viszont át sem vette az utalványokat.","shortLead":"A jogosultak egy része viszont át sem vette az utalványokat.","id":"20191007_Eddig_17_millio_rezsiutalvanyt_valtottak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b3c348-6272-4798-8db1-5758a4106aba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Eddig_17_millio_rezsiutalvanyt_valtottak_be","timestamp":"2019. október. 07. 12:24","title":"Eddig a rezsiutalványok közel kétharmadát váltották be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy perc alatt kitölthető az Urbanlegends.hu hoaxkvízét, melyben a Facebookon sokak által megosztott, hihető álhírek keverednek hihetetlen, de igaz hírekkel.","shortLead":"Egy perc alatt kitölthető az Urbanlegends.hu hoaxkvízét, melyben a Facebookon sokak által megosztott, hihető álhírek...","id":"20191007_szeptemberi_hoaxkviz_alhirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=775b46f1-ca94-4adf-bc68-965d55b2e400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9a11b9-3820-4c03-9481-ddc9e1f29e0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_szeptemberi_hoaxkviz_alhirek","timestamp":"2019. október. 07. 00:03","title":"Hackerek tényleg ellopták a Zente kezelésére gyűjtött pénzt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Romló eladások, olcsó ukrán, bolgár méz, hamisítványok - nem túl rózsásak a kilátások a magyar mézszektorban, mondta el a méhészek egyesületének vezetője.\r

\r

","shortLead":"Romló eladások, olcsó ukrán, bolgár méz, hamisítványok - nem túl rózsásak a kilátások a magyar mézszektorban, mondta el...","id":"20191008_Valsag_johet_a_magyar_mezszektorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f756d134-0da8-43a9-b8e6-79fbadd65134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9f5b29-e95f-41c6-ae50-21792c134872","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_Valsag_johet_a_magyar_mezszektorban","timestamp":"2019. október. 08. 06:11","title":"Válság jöhet a magyar mézszektorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül a főváros, jövőre pedig jön a szabadstrand is a Rómain. A terület csatornázására azonban még mindig várni kell, és a legfőbb kérdésre, hogy vajon megépül-e végül a mobilgát, még mindig nincsen válasz. A civilek mindenesetre tartanak attól, hogy az ígéreteket csak a választási kampány magyarázza.","shortLead":"Komoly fejlemény a Római-part életében, hogy a tájromboló mobilgát-projekt helyett már több száz fa elültetésére készül...","id":"20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b6dba8-978c-4e0b-a070-9589ae86afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9bbadb-2ff9-48eb-aa79-005cb83e77c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_romai_part_mobilgat_fakivagas_fokert_mobilgat","timestamp":"2019. október. 07. 11:10","title":"Mobilgát helyett most faültetést ígérnek a Római-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]