Az Év háza versenyen lakóépületek kategóriában Karlovecz Zoltán építész vehette át az első díjat Pécsre tervezett háromlakásos lakóházáért, középület kategóriában pedig Járomi Irén és Kiss Gyula építészpáros munkája, a nagykőrösi városi piac csarnoképülete bizonyult a legjobbnak.

Az Év háza versenyen lakóépületek kategóriában Karlovecz Zoltán építész vehette át az első díjat Pécsre tervezett háromlakásos lakóházáért, középület kategóriában pedig Járomi Irén és Kiss Gyula építészpáros munkája, a nagykőrösi városi piac csarnoképülete bizonyult a legjobbnak. 2019. október. 05. 08:38 Kuplás családi ház és piac lett az év háza Budapest környéke tele van jobbnál jobb túrahelyekkel. Mutatunk is néhányat. Budapest környéke tele van jobbnál jobb túrahelyekkel. Mutatunk is néhányat. 2019. október. 04. 14:56 Pilisi kalandok, vértesi várak, bakonyi szurdok: hétvégi túratippeink Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása igencsak komoly lehet. 2019. október. 05. 12:30 Horn Gábor: A választás tétje és a derű reménye A Könnyű Leckék című dokumentumfilm egy szomáliai menekült lány beilleszkedését mutatja be Magyarországon. A második részben Kafi úszni tanul és a szalagavató táncra is készülnie kell. Az epizódban betekintést kaphatunk a gyermekotthon zsúfolt mindennapjaiba is. 2019. október. 05. 19:00 Doku360: "Ittragadtam. A többiek továbbmentek, de én elfáradtam"