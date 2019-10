Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18051450-4a96-4a11-88bd-70db8bd23aa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az épület évek óta kihasználatlanul áll, az építők most a sorozat sikereit felhasználva megpróbálják eladni.","shortLead":"Az épület évek óta kihasználatlanul áll, az építők most a sorozat sikereit felhasználva megpróbálják eladni.","id":"20191011_stranger_things_3_plaza_starcourt_elado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18051450-4a96-4a11-88bd-70db8bd23aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afc67eb-c399-4924-9092-c5f955aaf0ad","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_stranger_things_3_plaza_starcourt_elado","timestamp":"2019. október. 11. 12:15","title":"Eladó a Stranger Things plázája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége szeptemberben, ahogy a külfölddel szembeni tartozások állománya is.","shortLead":"Tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége szeptemberben, ahogy a külfölddel szembeni tartozások állománya is.","id":"20191011_Atlepte_a_63_billio__forintot_a_forgalomban_levo_keszpenz_mennyisege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144cd5bd-68d2-44cd-8f27-74ce099ac122","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Atlepte_a_63_billio__forintot_a_forgalomban_levo_keszpenz_mennyisege","timestamp":"2019. október. 11. 15:40","title":"Átlépte a 6,3 billió forintot a forgalomban lévő készpénz mennyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eredeti formájában való helyreállítás, függőkertek, fénylő huszártorony – szabadon szárnyal a képzelet az újjáépítési tervekben a párizsi Notre-Dame székesegyházat sújtó tűzvész után félévvel. A technológiának és a korábbi lézeres szkenneléseknek hála rengeteg – többek között sok 3D-s – adat áll rendelkezésre, ám önmagában ez még kevés lesz.","shortLead":"Eredeti formájában való helyreállítás, függőkertek, fénylő huszártorony – szabadon szárnyal a képzelet az újjáépítési...","id":"20191013_notre_dame_szekesegyhaz_helyreallitasa_tervek_3d_adatok_feldolgozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaee91c5-4079-4e94-93e7-1bb6b7f40c81","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_notre_dame_szekesegyhaz_helyreallitasa_tervek_3d_adatok_feldolgozasa","timestamp":"2019. október. 13. 08:03","title":"Hiába van rengeteg adat, ez még kevés lesz a Notre-Dame helyreállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2917927-53aa-4eeb-bee0-a0f94f02ea84","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lent a garázs, fönt a lakótér – mi ebben a különös? Az, hogy lakókocsiról van szó, azaz inkább lakóbuszról. A jármű aljában elfér egy Porsche – legalábbis ilyen sportkocsival mutatták be a luxusmodellt nemrég a düsseldorfi Caravan Salon szakkiállításon –, fölül pedig kislakásnak is beillő 35 négyzetméteres lakótér kapott helyet.","shortLead":"Lent a garázs, fönt a lakótér – mi ebben a különös? Az, hogy lakókocsiról van szó, azaz inkább lakóbuszról. A jármű...","id":"201941_mindentudo_lakokocsik_gurulva_nyaralva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2917927-53aa-4eeb-bee0-a0f94f02ea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f8b977-b4fe-4654-9aae-08c7002809fc","keywords":null,"link":"/360/201941_mindentudo_lakokocsik_gurulva_nyaralva","timestamp":"2019. október. 12. 12:50","title":"Lakás és garázs is egyben a legújabb luxuslakóbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358458e6-c9a5-4192-bb31-7d136df33a43","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"49-44 a főpolgármester javára, a kismedencében Puzsér ugyanennyit vert rá Berkire.","shortLead":"49-44 a főpolgármester javára, a kismedencében Puzsér ugyanennyit vert rá Berkire.","id":"20191011_Szazadveg_5_szazalek_Tarlos_elonye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=358458e6-c9a5-4192-bb31-7d136df33a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c30a7b-430b-4170-9704-ffda5964f013","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Szazadveg_5_szazalek_Tarlos_elonye","timestamp":"2019. október. 11. 14:52","title":"Századvég: 5 százalék Tarlós előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d64bd4b-5cef-43c2-a77f-2a64df9ada0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kizárólag nálunk gyártják a jövőben a Mercedes-Benz AMG Performance kompakt modelljeit.","shortLead":"Kizárólag nálunk gyártják a jövőben a Mercedes-Benz AMG Performance kompakt modelljeit.","id":"20191011_Szintet_lepett_Kecskemet_mar_a_421_loeros_AMG_Mercedesek_is_itt_keszulnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d64bd4b-5cef-43c2-a77f-2a64df9ada0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1353fd4e-2d29-4639-b4e1-65b76eddfd16","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Szintet_lepett_Kecskemet_mar_a_421_loeros_AMG_Mercedesek_is_itt_keszulnek","timestamp":"2019. október. 11. 12:24","title":"Szintet lépett Kecskemét: a 421 lóerős AMG Mercedesek is itt készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kitartóan erős kereslet mellett tovább drágultak az új lakások Budapesten 2019 harmadik negyedévében, az átlagos négyzetméterár immár eléri a 925 ezer forintot. Az árak további emelkedésének irányába hat, hogy az újonnan induló projektek száma csökken, a még 5 százalékos áfakulcs mellett megvásárolható otthonok kínálata egyre szűkül, miközben a szigorodó energetikai előírások tovább növelik a kivitelezési költségeket.","shortLead":"Kitartóan erős kereslet mellett tovább drágultak az új lakások Budapesten 2019 harmadik negyedévében, az átlagos...","id":"20191011_Elerte_a_925_ezer_forintot_a_lakasok_atlagos_negyzetmeterara_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8960872-2785-4640-a443-12f5d3ab528e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Elerte_a_925_ezer_forintot_a_lakasok_atlagos_negyzetmeterara_Budapesten","timestamp":"2019. október. 11. 15:05","title":"Elérte a 925 ezer forintot a lakások átlagos négyzetméterára Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szoros a küzdelem Hódmezővásárhelyen, az utolsó pillanatban is bedobnak mindent a jelöltek mindkét oldalon. A két polgármester-jelölt szinte egyszerre ment szavazni, szomszédos helyiségekben adták le a voksukat, de nem találkoztak.","shortLead":"Szoros a küzdelem Hódmezővásárhelyen, az utolsó pillanatban is bedobnak mindent a jelöltek mindkét oldalon. A két...","id":"20191013_MarkiZay_Peter_es_Grezsa_Istvan_is_a_piacon_kezdte_a_napot_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61cc416-f452-4b3c-9cc3-84a28fc423e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_MarkiZay_Peter_es_Grezsa_Istvan_is_a_piacon_kezdte_a_napot_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. október. 13. 10:48","title":"Márki-Zay Péter és Grezsa István is a piacon kezdte a napot Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]