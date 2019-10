Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag szemtanúi is voltak annak, hogy pénzt vesznek át szavazók.","shortLead":"Állítólag szemtanúi is voltak annak, hogy pénzt vesznek át szavazók.","id":"20191013_Szavazatvasarlas_miatt_tesznek_feljelentest_Piko_Andrasek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bd5cac-ff94-49c1-98fd-2f6a3a96c55c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szavazatvasarlas_miatt_tesznek_feljelentest_Piko_Andrasek","timestamp":"2019. október. 13. 14:55","title":"Szavazatvásárlás miatt tesznek feljelentést Pikó Andrásék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b58cb9-2702-446b-84f8-f59f9b198e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó egy drónnal repült fölébe. ","shortLead":"Az Átlátszó egy drónnal repült fölébe. ","id":"20191012_Igy_fest_a_levegobol_a_Borkaibirtok__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b58cb9-2702-446b-84f8-f59f9b198e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a76b39-1375-4cce-bded-27f0261cdfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Igy_fest_a_levegobol_a_Borkaibirtok__video","timestamp":"2019. október. 12. 15:02","title":"Így fest a levegőből a Borkai-birtok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4108802-b458-4ee8-9a94-9f578698bfca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ez is stadion, de azért nagyon más.","shortLead":"Ez is stadion, de azért nagyon más.","id":"20191012_Megnyilt_az_elso_magyar_rogbistadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4108802-b458-4ee8-9a94-9f578698bfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15244af8-ff4d-4b9a-861d-23ae3c4fa17b","keywords":null,"link":"/sport/20191012_Megnyilt_az_elso_magyar_rogbistadion","timestamp":"2019. október. 12. 16:26","title":"Megnyílt az első magyar rögbistadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78cff3a-77d2-40b0-8476-a11674484aba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kenyai Brigid Kosgei 2:14:04 óra alatt teljesítette a vasárnapi chicagói maratont, ezzel megdöntötte a klasszikus táv 2003-as női világcsúcsát.\r

","shortLead":"A kenyai Brigid Kosgei 2:14:04 óra alatt teljesítette a vasárnapi chicagói maratont, ezzel megdöntötte a klasszikus táv...","id":"20191013_Brigid_Kosgei_megdontotte_a_noi_maratonfutas_vilagrekordjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b78cff3a-77d2-40b0-8476-a11674484aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6975d1bf-ed82-4fa7-a82a-21a5b2e11cd4","keywords":null,"link":"/sport/20191013_Brigid_Kosgei_megdontotte_a_noi_maratonfutas_vilagrekordjat","timestamp":"2019. október. 13. 17:34","title":"Brigid Kosgei megdöntötte a női maratonfutás világrekordját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alföldi Róbert is gratulált Budapest új főpolgármesterének, Karácsony Gergelynek. ","shortLead":"Alföldi Róbert is gratulált Budapest új főpolgármesterének, Karácsony Gergelynek. ","id":"20191013_Alfoldi_Robert_Masik_vilag_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebf1fb1-a86b-445e-ad11-dbdd91285c8e","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Alfoldi_Robert_Masik_vilag_jon","timestamp":"2019. október. 13. 23:54","title":"Alföldi Róbert: Másik világ jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dfb5b3-18d0-41f9-85f6-5e0265732bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel nyolc és fél kiló amfetamin piacra kerülését akadályozták meg.","shortLead":"Közel nyolc és fél kiló amfetamin piacra kerülését akadályozták meg.","id":"20191014_Tizezer_adag_amfetamint_talaltak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8dfb5b3-18d0-41f9-85f6-5e0265732bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e8b099-c395-4733-9149-59c4215d3851","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tizezer_adag_amfetamint_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 14. 06:23","title":"Tízezer adag amfetamint találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor miniszterelnök pedig együttműködést ajánlott. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor...","id":"20191013_Karacsony_Gergely_az_uj_fopolgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fed3645-6cb4-413a-8c87-87f03a53c290","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Karacsony_Gergely_az_uj_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 13. 22:16","title":"Karácsony Gergely az új főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420bb407-8e32-42c9-a5bc-5ef8659d975f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes csapatvezetője most a konstruktőri világbajnoki cím megszerzése alkalmából emlékezett a nemrég elhunyt háromszoros világbajnokra.","shortLead":"A Mercedes csapatvezetője most a konstruktőri világbajnoki cím megszerzése alkalmából emlékezett a nemrég elhunyt...","id":"20191013_Niki_Lauda_vajon_mit_gondolna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=420bb407-8e32-42c9-a5bc-5ef8659d975f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a30986-eef2-4063-b9d2-fbd4af3691c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Niki_Lauda_vajon_mit_gondolna","timestamp":"2019. október. 13. 12:55","title":"„Niki Lauda vajon mit gondolna?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]