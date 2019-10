Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A szíriai kormány és a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők tárgyalásokba kezdtek.
Szíriai kormányerők haladnak északkeletre, hogy útját állják a török támadásnak

Idén is megrendezik a kifejezetten fiataloknak szóló Szabadfogású Számítógép Versenyt, amelyre szinte bármivel lehet nevezni. A feltétel csak annyi, hogy valamilyen digitális eszközzel készüljön.
Nincs még 19 és van egy jó ötlete? Akkor ezt feltétlenül olvassa el

Nem végeztek hétre a településen.
Alsószentmártonban 100 szavazó áll még sorba

Budapesten volt a legerősebb hatása a Borkai-ügynek - mondta Lakner Zoltán, politikai elemző a hvg360 hírháttér műsorában. Gergely Mártonnal arról beszélgettek, hogy a győri polgármester ügyének nincs jó megoldása a Fidesz szemszögéből, a választási eredmény hatására pedig a kormány több kényes döntésnél is inkább kivárásra játszhat. Lakner: Nem hittem volna, de Orbánt utolérte a saját őszödi válsága

Borkai Zsolt mellett elsősorban Karácsony Gergely mozgatta meg a digitális népművészeket, de az önkormányzati választás kapcsán közzétett mémek főszereplője természetesen Orbán Viktor is.
Felpörgette a mémgyárat a választási eredmény, özönlenek a képek

Három helyen változtatott a horvátországi kezdőcsapathoz képest Marco Rossi. Élő tudósításunk a 18 órakor kezdődött Európa-bajnoki selejtezőről. Korhut bombagóljával nyert Magyarország Azerbajdzsán ellen

A 25 éve külföldön élő orvosprofesszor - akinek módszerei sikerrel gyógyítják a teljes vakságot – beszél a díjakról, a szűzföldön járásról, és arról, hogy Magyarországnak milyen esélyei vannak a nemzetközi tudományos életben. Portréinterjú Roska Botonddal.
Roska Botond: "Nem szabad, hogy a díjak becsapjanak"

Majdnem 47 ezerrel több szavazatot gyűjtött Tarlós Istvánnál.
Hivatalossá tették Karácsony Gergely főpolgármesteri győzelmét