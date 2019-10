Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44a07759-2240-4400-a2a5-71c030eedc9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191013_Nyiregyhazat_vitte_a_FideszKDNP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44a07759-2240-4400-a2a5-71c030eedc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fcbf1c-998d-4308-8622-aa730d36d02c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Nyiregyhazat_vitte_a_FideszKDNP","timestamp":"2019. október. 13. 21:36","title":"Nyíregyházát vitte a Fidesz-KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II., a XII., a XIV. és a XV. kerületben is mandátumot szereztek.","shortLead":"A II., a XII., a XIV. és a XV. kerületben is mandátumot szereztek.","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_magyar_ketfarku_kugya_part_mandatum_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42613909-9119-4d66-a5b7-9c8be9765a90","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_onkormanyzati_valasztas_magyar_ketfarku_kugya_part_mandatum_ellenzek","timestamp":"2019. október. 14. 09:28","title":"Négy önkormányzatban is képviselője lesz a Kutyapártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington két török minisztérium és három tárcavezető ellen vezetett be szankciókat.","shortLead":"Washington két török minisztérium és három tárcavezető ellen vezetett be szankciókat.","id":"20191015_Donald_Trump_kesz_gyorsan_tonkretenni_a_torok_gazdasagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f00886-4f97-41d3-a9ca-b276a6feb76e","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Donald_Trump_kesz_gyorsan_tonkretenni_a_torok_gazdasagot","timestamp":"2019. október. 15. 10:09","title":"Donald Trump \"kész gyorsan tönkretenni\" a török gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen és Miskolcon is kimondottan sokan mentek el szavazni.","shortLead":"Szombathelyen és Miskolcon is kimondottan sokan mentek el szavazni.","id":"20191013_Hodmezovasarhelyen_extremen_sokan_szavaztak_Budapest_a_negyedik_legaktivabb_nagyvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655b50f1-0eef-4d7a-9d93-590519c56fee","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhelyen_extremen_sokan_szavaztak_Budapest_a_negyedik_legaktivabb_nagyvaros","timestamp":"2019. október. 13. 15:53","title":"Hódmezővásárhelyen extrémsokan szavaztak, Budapest a negyedik legaktívabb nagyváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9c6940-81c7-473d-888a-db415f973171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De most visszatér a kulturális térbe. 