[{"available":true,"c_guid":"2a4ebac0-13ab-451e-ba4d-ffaf26c14267","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy tengeri ütközet következtében süllyedt el. ","shortLead":"Egy tengeri ütközet következtében süllyedt el. ","id":"20191021_Vilaghaborus_japan_repulogephordozo_roncsaira_bukkantak_a_tenger_melyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ebac0-13ab-451e-ba4d-ffaf26c14267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfa0183-baf4-4fbc-bb99-718d70cf183a","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Vilaghaborus_japan_repulogephordozo_roncsaira_bukkantak_a_tenger_melyen","timestamp":"2019. október. 21. 13:40","title":"Újabb világháborús japán repülőgép-hordozó roncsaira bukkantak a tenger mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tűnik úgy, hogy megállítaná a keleti települések elnéptelenedését.","shortLead":"Nem tűnik úgy, hogy megállítaná a keleti települések elnéptelenedését.","id":"20191019_Masfel_ezren_vettek_eddig_igenybe_a_falusi_csokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414520b3-8fff-4f79-b356-a7e61d5fda6e","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Masfel_ezren_vettek_eddig_igenybe_a_falusi_csokot","timestamp":"2019. október. 19. 19:40","title":"Másfél ezren vették eddig igénybe a falusi csokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ee6a64-228e-4507-be34-dd08c1ee946e","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Az amerikai-magyar üzletember a szoftvercégből technológiai szolgáltatóvá fejlődő Microsofthoz igazolt 16 évnyi Telekom után, így nemcsak a hazai tech-ipar egyik vezérévé vált, de segíthet is a magyar cégeknek átlendülni a digitalizáció nehézségein. Interjúnkból többek közt kiderül, miben hasonlít a felhőben tárolt adat a csapvízhez, és miért nem kell félni a mesterséges intelligenciától. \r

","shortLead":"Az amerikai-magyar üzletember a szoftvercégből technológiai szolgáltatóvá fejlődő Microsofthoz igazolt 16 évnyi Telekom...","id":"20191021_Christopher_Mattheisen_Microsoft_felho_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94ee6a64-228e-4507-be34-dd08c1ee946e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d54a7f-a1f2-4b8f-ac72-228de1b7ecc9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191021_Christopher_Mattheisen_Microsoft_felho_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. október. 21. 09:30","title":"Christopher Mattheisen: A felhő öt éve kockázat volt, ma megkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kesma kötelékeibe tartozó lap nem köti olvasói orrára, hogy hogyan is volt az az adriai jachtutazás.\r

\r

","shortLead":"A Kesma kötelékeibe tartozó lap nem köti olvasói orrára, hogy hogyan is volt az az adriai jachtutazás.\r

\r

","id":"20191021_A_Kisalfold_tovabbra_is_szemermesen_elhallgatja_miben_is_all_Borkai_botranya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e6472e-ac61-4e8a-8d0f-8ca3f65ae5db","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_Kisalfold_tovabbra_is_szemermesen_elhallgatja_miben_is_all_Borkai_botranya","timestamp":"2019. október. 21. 11:10","title":"A Kisalföld szemérmesen, két szóban magyarázza el a Borkai-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az egyik út járhatatlan, a másik liberális.","shortLead":"Az egyik út járhatatlan, a másik liberális.","id":"20191021_Merre_tovabb_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ff2482-7bba-4621-b437-c21cd1929bc1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Merre_tovabb_Fidesz","timestamp":"2019. október. 21. 09:30","title":"Tóta W.: Merre tovább, Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbfa2b2-afe7-423d-a3cb-109980b52b34","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Technikai okok miatt elmarad a Budapest Bár október 24-ére meghirdetett koncert-cirkuszi előadása.\r

\r

","shortLead":"Technikai okok miatt elmarad a Budapest Bár október 24-ére meghirdetett koncert-cirkuszi előadása.\r

\r

","id":"20191020_Elmarad_a_Budapest_Bar_koncertcirkusza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bbfa2b2-afe7-423d-a3cb-109980b52b34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcd0c5e-4ac3-48e4-a505-82ce4fab10d5","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_Elmarad_a_Budapest_Bar_koncertcirkusza","timestamp":"2019. október. 20. 09:02","title":"Elmarad a Budapest Bár koncert-cirkusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71881ccb-e6b6-4c81-888c-02126254d42d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan fejlesztik,és vitathatatlanul egyre jobb a Google fordítója. Desktop változatban is elérhető azok számára, akik nem akarnak böngészőt használni.","shortLead":"Folyamatosan fejlesztik,és vitathatatlanul egyre jobb a Google fordítója. Desktop változatban is elérhető azok számára...","id":"20191020_google_translate_desktop_fordito_bongeszo_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71881ccb-e6b6-4c81-888c-02126254d42d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ff3714-2f7b-4483-956b-b9f933f87638","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_google_translate_desktop_fordito_bongeszo_nelkul","timestamp":"2019. október. 20. 09:03","title":"Így használhatja a Google fordítóját böngésző nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kósa Lajos elmondása szerint ez lesz a két fő irány, azt ígérte, jó néhány javaslatuk lesz a családtámogatásokra. ","shortLead":"Kósa Lajos elmondása szerint ez lesz a két fő irány, azt ígérte, jó néhány javaslatuk lesz a családtámogatásokra. ","id":"20191020_Gazdasagvedelmi_programot_es_ujabb_csaladtamogatasokat_iger_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2052ed95-a97c-4985-ad86-05da38d4c2f5","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Gazdasagvedelmi_programot_es_ujabb_csaladtamogatasokat_iger_a_Fidesz","timestamp":"2019. október. 20. 08:59","title":"Gazdaságvédelmi programot és újabb családtámogatásokat ígér a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]