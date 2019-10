Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat által kiadott statisztika szerint Magyarország államadóssága a tavalyi év végén a GDP 70,2 százalékának felelt meg. ","shortLead":"Az Eurostat által kiadott statisztika szerint Magyarország államadóssága a tavalyi év végén a GDP 70,2 százalékának...","id":"20191021_Magyarorszag_27_szazalekot_faragott_az_allamhaztartasi_hianybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5eb22dc-e725-4e52-a28a-2d09178039f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae504234-ecad-43a6-8831-58db44ed7d99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_Magyarorszag_27_szazalekot_faragott_az_allamhaztartasi_hianybol","timestamp":"2019. október. 21. 16:24","title":"Magyarország 2,7 százalékot faragott az államháztartási hiányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.","shortLead":"Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.","id":"201942__berlini_falbontas__tarsadalmi_repedesek__allamfoi_aggodalmak__szavuk_se_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee697f9-2af5-4bb2-9de8-f5cbd9770d0c","keywords":null,"link":"/360/201942__berlini_falbontas__tarsadalmi_repedesek__allamfoi_aggodalmak__szavuk_se_lehet","timestamp":"2019. október. 20. 12:00","title":"Mindenük megvan, de szavuk nincs – ezt érzik a volt NDK-sok a falomlás 30. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindenki által használt SIM-kártyákat érintő sebezhetőségre bukkantak nemrégiben biztonsági kutatók. Azóta újabb részleteket osztottak meg az ijesztő, sok száz millió felhasználót érintő sérülékenységgel kapcsolatban.","shortLead":"A mindenki által használt SIM-kártyákat érintő sebezhetőségre bukkantak nemrégiben biztonsági kutatók. Azóta újabb...","id":"20191020_adaptive_mobile_security_simjacker_sebezhetoseg_orszagok_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eff814-2698-42d2-94d8-59da798a766b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_adaptive_mobile_security_simjacker_sebezhetoseg_orszagok_listaja","timestamp":"2019. október. 20. 17:03","title":"Ezekben az országokban támadhat a SIM-kártyás kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee566879-fdcf-47b9-9518-7db4bfbc49e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a Pádis-fennsíkra indult, de mióta megérkezett, nem veszi fel a telefonját.","shortLead":"A férfi a Pádis-fennsíkra indult, de mióta megérkezett, nem veszi fel a telefonját.","id":"20191021_Negyedik_napja_keresnek_egy_debreceni_turazot_Erdelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee566879-fdcf-47b9-9518-7db4bfbc49e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92f31c5-373c-4306-95b9-61f1cf4caece","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Negyedik_napja_keresnek_egy_debreceni_turazot_Erdelyben","timestamp":"2019. október. 21. 16:20","title":"Negyedik napja keresnek egy debreceni túrázót Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d672c52-d619-4419-b847-91ee17244ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ne is úgy, ahogyan Karácsony Zuglót vezette. A keddi parlamenti ülésen is Karácsony volt a téma.","shortLead":"És ne is úgy, ahogyan Karácsony Zuglót vezette. A keddi parlamenti ülésen is Karácsony volt a téma.","id":"20191022_Meguzente_a_kormany_Karacsony_ne_ugy_vezesse_Budapestet_ahogyan_Demszky","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d672c52-d619-4419-b847-91ee17244ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5871a4-ef71-45ec-8cee-455206d2c71a","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Meguzente_a_kormany_Karacsony_ne_ugy_vezesse_Budapestet_ahogyan_Demszky","timestamp":"2019. október. 22. 11:16","title":"Megüzente a kormány: Karácsony ne úgy vezesse Budapestet, ahogyan Demszky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdődik a téli időszámítás, az órákat október 27-én, vasárnap hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani. Bár az Európai Parlament (EP) támogatja az óraátállítás eltörlését, erre legkorábban csak 2021-ben van esély. A tudósok szerint a télit kellene meghagyni, azzal járunk jobban.","shortLead":"Kezdődik a téli időszámítás, az órákat október 27-én, vasárnap hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani. Bár az Európai...","id":"20191021_oraatallitas_2019_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_hatasa_a_szervezetre_mikor_kell_atallitani_az_orakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aad310-3eca-41f1-9d9f-7012021d375f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_oraatallitas_2019_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_hatasa_a_szervezetre_mikor_kell_atallitani_az_orakat","timestamp":"2019. október. 21. 15:37","title":"Jön az évnek az a napja, amit nagyon nem szeretnek a magyarok: óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bc3d2d-3961-4d4f-8b16-228ae73e7384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Naszályi Márta 121 szavazattal nyert, a Fidesz megfellebbezte az eredményt. Mindhárom kifogásolt szavazókörbe leadott szavazatot átnéztek, nem volt semmi probléma. ","shortLead":"V. Naszályi Márta 121 szavazattal nyert, a Fidesz megfellebbezte az eredményt. Mindhárom kifogásolt szavazókörbe...","id":"20191021_Ujraszamoljak_az_I_kerulet_eredmenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68bc3d2d-3961-4d4f-8b16-228ae73e7384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce7fc5c-bcef-4a2f-9993-125611661b64","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Ujraszamoljak_az_I_kerulet_eredmenyet","timestamp":"2019. október. 21. 19:26","title":"Újraszámolták a szavazatokat, de V. Naszályi maradt az I. kerület polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d6c2a6-94bb-4703-a613-2c0bb5500b75","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Demóna: A sötétség úrnője című fantáziafilm vette át az észak-amerikai kasszasikerlista vezetését a hétvégén a Joker című rendhagyó képregényfilmtől.","shortLead":"A Demóna: A sötétség úrnője című fantáziafilm vette át az észak-amerikai kasszasikerlista vezetését a hétvégén a Joker...","id":"20191020_Demona_ledontotte_Jokert_a_film_folytatasa_jol_debutalt_az_eszakamerikai_mozikban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2d6c2a6-94bb-4703-a613-2c0bb5500b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1ee7af-3605-4f7f-8886-b01578437945","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Demona_ledontotte_Jokert_a_film_folytatasa_jol_debutalt_az_eszakamerikai_mozikban","timestamp":"2019. október. 20. 19:18","title":"Demóna ledöntötte Jokert: a film folytatása jól debütált az észak-amerikai mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]