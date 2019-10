Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország egy perccel sem vár tovább a 120 órás fegyverszünet után, ha a kurdok nem mennek.

","shortLead":"Törökország egy perccel sem vár tovább a 120 órás fegyverszünet után, ha a kurdok nem mennek.

","id":"20191019_Erdogan_fejszetzuzassal_fenyegette_meg_a_kurdokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf9a200-71a3-4b9a-ac63-776c02942b6d","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Erdogan_fejszetzuzassal_fenyegette_meg_a_kurdokat","timestamp":"2019. október. 19. 20:50","title":"Erdogan fejszétzúzással fenyegette meg a kurdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányozhatnak az érvényes építési engedélyek a Városligetbe tervezett múzeumi épületekhez, írja az Mfor.hu. A Néprajzi Múzeum, az Új Nemzeti Galéria építési engedélyének ügyében jelenleg is folyik egy per.","shortLead":"Hiányozhatnak az érvényes építési engedélyek a Városligetbe tervezett múzeumi épületekhez, írja az Mfor.hu. A Néprajzi...","id":"20191021_Nem_lehetetlen_megakasztani_a_Varosliget_beepiteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4335d721-df59-4977-bad7-0c6933f1b10d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Nem_lehetetlen_megakasztani_a_Varosliget_beepiteset","timestamp":"2019. október. 21. 09:43","title":"Nem lehetetlen megakasztani a Városliget beépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezdődik a téli időszámítás, az órákat október 27-én, vasárnap hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani. Bár az Európai Parlament (EP) támogatja az óraátállítás eltörlését, erre legkorábban csak 2021-ben van esély. A tudósok szerint a télit kellene meghagyni, azzal járunk jobban.","shortLead":"Kezdődik a téli időszámítás, az órákat október 27-én, vasárnap hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani. Bár az Európai...","id":"20191021_oraatallitas_2019_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_hatasa_a_szervezetre_mikor_kell_atallitani_az_orakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce73884-a8ff-47f6-b8d9-ee96ebfc88a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aad310-3eca-41f1-9d9f-7012021d375f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_oraatallitas_2019_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_hatasa_a_szervezetre_mikor_kell_atallitani_az_orakat","timestamp":"2019. október. 21. 15:37","title":"Jön az évnek az a napja, amit nagyon nem szeretnek a magyarok: óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nagyvenyimnél történt a baleset.","shortLead":"Nagyvenyimnél történt a baleset.","id":"20191021_Meghalt_a_sofor_aki_egy_vasuti_munkageppel_utkozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f927d5-7b4a-42b4-b72c-178e7fd140d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Meghalt_a_sofor_aki_egy_vasuti_munkageppel_utkozott","timestamp":"2019. október. 21. 09:46","title":"Vasúti munkagéppel ütközött, a helyszínen életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadék sehol nem valószínű, gyöngyörű napsütéses lesz az idő vasárnap. ","shortLead":"Csapadék sehol nem valószínű, gyöngyörű napsütéses lesz az idő vasárnap. ","id":"20191020_Ma_is_marad_a_jo_ido_27_fok_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef94e4d7-303d-45fe-8b87-52f50aebccaf","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Ma_is_marad_a_jo_ido_27_fok_is_lehet","timestamp":"2019. október. 20. 08:13","title":"Ma is marad a jó idő, 27 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","shortLead":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","id":"20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d2252-eeb8-4dd3-9337-ea1282dd8ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","timestamp":"2019. október. 21. 12:12","title":"A Zeneakadémián tart beszédet Orbán Viktor október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5f6ce5-3eb3-4fc8-8fbb-71f697e465dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Páratlan arany ékszereket, főző edényeket és más értékes ókori tárgyakat találtak búvárrégészek Lord Elgin Kitera görög szigetnél 1802-ben elsüllyedt hajójának, a Mentornak a roncsában - közölte a görög kulturális tárca.","shortLead":"Páratlan arany ékszereket, főző edényeket és más értékes ókori tárgyakat találtak búvárrégészek Lord Elgin Kitera görög...","id":"20191021_mentor_hajo_1802_elsullyedt_hajoroncs_lorn_elgin_kitera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d5f6ce5-3eb3-4fc8-8fbb-71f697e465dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073b9e35-a2e7-49e5-9a14-30a6fedf6d21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_mentor_hajo_1802_elsullyedt_hajoroncs_lorn_elgin_kitera","timestamp":"2019. október. 21. 00:03","title":"Páratlan kincseket találtak az 1802-ben elsüllyedt hajó roncsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László és az Emmi kapná meg az egészségügyi szakképzés területét, ami különösen sértő lenne az onkológus Kásler Miklósra nézve, írja a Népszava.\r

\r

","shortLead":"Palkovics László és az Emmi kapná meg az egészségügyi szakképzés területét, ami különösen sértő lenne az onkológus...","id":"20191021_Ujabb_pofon_Kaslernek__elvesztheti_az_egeszsegugyi_szakkepesitest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e83ea91-7da2-4721-9a5b-f520a06920d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Ujabb_pofon_Kaslernek__elvesztheti_az_egeszsegugyi_szakkepesitest","timestamp":"2019. október. 21. 07:23","title":"Újabb pofon Káslernek – elvesztheti az egészségügyi szakképzés területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]