[{"available":true,"c_guid":"bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenhat embert ítéltek el Nuszrat Dzsanan megégetése miatt.","shortLead":"Tizenhat embert ítéltek el Nuszrat Dzsanan megégetése miatt.","id":"20191024_nuszrat_dzsanan_felgyujtott_diaklany_banglades_iskolaigazgato_halalbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ccdc5c-daf5-4c71-a088-a95d2d501d50","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_nuszrat_dzsanan_felgyujtott_diaklany_banglades_iskolaigazgato_halalbuntetes","timestamp":"2019. október. 24. 10:02","title":"Halálbüntetésre ítélték a felgyújtott bangladesi diáklány gyilkosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jól dokumentált a Facebook története, Mark Zuckerberg megpróbált egy teljesen új verziót előadni. ","shortLead":"Hiába jól dokumentált a Facebook története, Mark Zuckerberg megpróbált egy teljesen új verziót előadni. ","id":"20191023_mark_zuckerberg_facebook_eredete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e6e1f4-ac86-4481-9712-3f2a4dfcb583","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_mark_zuckerberg_facebook_eredete","timestamp":"2019. október. 23. 15:03","title":"Zuckerberg elmondta, hogyan jött létre a Facebook – és nem nevette el magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült.","shortLead":"A beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült.","id":"20191025_europa_legjobb_kozepulete_dij_magyar_zene_haza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c36464-8b9c-4a31-a08c-e0c995730729","keywords":null,"link":"/elet/20191025_europa_legjobb_kozepulete_dij_magyar_zene_haza","timestamp":"2019. október. 25. 09:01","title":"Európa legjobb középülete lett az épülő Magyar Zene Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ba4da3-e4df-4146-b6b6-d17026fed101","c_author":"Biró Péter","category":"kultura","description":"Az Akvárium koncerttermének ajtaját nem lehetett becsukni, annyian voltak kíváncsiak a Hooverphonic budapesti fellépésére. A zenekar 2000-ben futott be a Mad About You című dallal, jövőre pedig Belgiumot képviseli az Eurovíziós Dalfesztiválon. Többek között erről is beszélgettünk a magyarországi koncert előtt.","shortLead":"Az Akvárium koncerttermének ajtaját nem lehetett becsukni, annyian voltak kíváncsiak a Hooverphonic budapesti...","id":"20191024_A_kozonseg_szeretete_feltolt_minket_sohasem_unalmas_jatszani__Hooverphonicinterju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94ba4da3-e4df-4146-b6b6-d17026fed101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39847862-1fc6-4165-9858-4808cc9ddcda","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_A_kozonseg_szeretete_feltolt_minket_sohasem_unalmas_jatszani__Hooverphonicinterju","timestamp":"2019. október. 24. 14:58","title":"„A közönség szeretete feltölt minket, sohasem unalmas játszani” – Hooverphonic-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eb44b2-d8a7-444b-885c-613f0cce37b3","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A forrásánál összesíti az éghajlatváltozást okozó szén és kőolaj elégetésének hatását egy tanulmány. A bányavállalatok és olajcégek nem felelősek a kereslet vezérelte felhasználásért, azért viszont annál inkább, hogy jó ideje maguk is tudtak a szén-dioxid-kibocsátás káráról, de a saját érdekeiket követték.","shortLead":"A forrásánál összesíti az éghajlatváltozást okozó szén és kőolaj elégetésének hatását egy tanulmány. A bányavállalatok...","id":"201942__klimavalsag__fosszilis_energiahordozok__lobbierdekek__olajozott_gepezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6eb44b2-d8a7-444b-885c-613f0cce37b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72950f9-0375-4aab-9353-5b5238adbd8e","keywords":null,"link":"/360/201942__klimavalsag__fosszilis_energiahordozok__lobbierdekek__olajozott_gepezet","timestamp":"2019. október. 23. 13:00","title":"Kiderült, kik nyerészkednek a klímaválságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chandra űrtávcső segítségével a NASA tudósai ismét megnézték, mi a helyzet a földi időszámítás szerint 1572-ben felrobbant szupernóvával.","shortLead":"A Chandra űrtávcső segítségével a NASA tudósai ismét megnézték, mi a helyzet a földi időszámítás szerint 1572-ben...","id":"20191025_sn_1572_szupernova_video_chandra_urtavcso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab4d94d-78f3-4ba8-bba7-9bdf64371fda","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_sn_1572_szupernova_video_chandra_urtavcso","timestamp":"2019. október. 25. 09:03","title":"447 éve robbant fel a szupernóva, és még mindig fantasztikus látványt nyújt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 49 milliárd forintot folyósított az Erste Bank babaváró hitelként.","shortLead":"Eddig 49 milliárd forintot folyósított az Erste Bank babaváró hitelként.","id":"20191024_Az_Erstenel_felvett_babavaro_hitelek_felenel_mar_felfuggesztettek_a_torlesztest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7664771d-689c-4a0d-a8b9-e7d8c603cc2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_Az_Erstenel_felvett_babavaro_hitelek_felenel_mar_felfuggesztettek_a_torlesztest","timestamp":"2019. október. 24. 18:36","title":"Az Ersténél felvett babaváró hitelek felénél már felfüggesztették a törlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da88aae-cd84-43dd-a464-cbd3529b6bd7","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201943_torok_afium_ellen_afacebook_azorvossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6da88aae-cd84-43dd-a464-cbd3529b6bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f4dc1d-e6f5-44c8-b7ee-2561094cf49e","keywords":null,"link":"/itthon/201943_torok_afium_ellen_afacebook_azorvossag","timestamp":"2019. október. 24. 12:45","title":"Hamvay Péter: Török áfium ellen a Facebook az orvosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]