Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d744ba1-9626-4e57-92e2-6a49aae793e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Aquarius és a Veritas ásványvizeket piacra dobó cég került bajba. ","shortLead":"Az Aquarius és a Veritas ásványvizeket piacra dobó cég került bajba. ","id":"20191025_csodeljaras_asvanyviz_aquarius_veritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d744ba1-9626-4e57-92e2-6a49aae793e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2757a2d4-060a-4552-878d-7cef9c68246f","keywords":null,"link":"/kkv/20191025_csodeljaras_asvanyviz_aquarius_veritas","timestamp":"2019. október. 25. 17:25","title":"Csődeljárás indult két népszerű ásványvíz gyártója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A varázsgombában lévő vegyületek segíthetnek a stressz leküzdésében és a boldogságérzet tartóssá tételében.","shortLead":"A varázsgombában lévő vegyületek segíthetnek a stressz leküzdésében és a boldogságérzet tartóssá tételében.","id":"20191024_Bolondgombaval_kuzdenek_a_depresszio_ellen_a_svajci_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4aba1d-4fc4-4381-a169-b2d056d1a39a","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Bolondgombaval_kuzdenek_a_depresszio_ellen_a_svajci_kutatok","timestamp":"2019. október. 24. 16:19","title":"Varázsgombával küzdenek a depresszió ellen a svájci kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76865e80-29f1-4308-80c8-50ae43df8df5","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"360","description":"Hiába használta ki erőfölényét a médiában és a plakáthelyeken ezen a választáson is a kormányoldal, Budapesten az ellenzéki pártok az internetes marketinggel és az összehangolt kampányukkal mégis legyőzték a minden fronton elkényelmesedett Fideszt. ","shortLead":"Hiába használta ki erőfölényét a médiában és a plakáthelyeken ezen a választáson is a kormányoldal, Budapesten...","id":"201943__ellenzeki_osszefogas__kubatov_ellen_facebook__politikai_mecenasok__tudtak_mertek_tettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76865e80-29f1-4308-80c8-50ae43df8df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc3a1ce-4dd0-4337-b9c2-ce2fa37a123e","keywords":null,"link":"/360/201943__ellenzeki_osszefogas__kubatov_ellen_facebook__politikai_mecenasok__tudtak_mertek_tettek","timestamp":"2019. október. 25. 11:00","title":"Jobban költötte el reklámpénzeit az ellenzék Budapesten, mint a Fidesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műanyag bevásárlótáskák helyét biológiailag lebomló zsákok veszik át. ","shortLead":"A műanyag bevásárlótáskák helyét biológiailag lebomló zsákok veszik át. ","id":"20191024_aldi_muanyag_lebomlo_zsak_szilikon_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e291e-fe27-4f0f-93da-cb3b6359a709","keywords":null,"link":"/elet/20191024_aldi_muanyag_lebomlo_zsak_szilikon_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. október. 24. 09:01","title":"Olyat lép az Aldi, amit sokan díjazni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c907946-c463-4ad2-bfd2-d4539438ddc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken bemutatta új fejlesztését a Facebook, amellyel közelebb hozzák a világ híreit a felhasználókhoz. Az újdonság külön ikont kap a telefonos applikációban, és úgy működik majd, mint egy hírolvasó.","shortLead":"Pénteken bemutatta új fejlesztését a Facebook, amellyel közelebb hozzák a világ híreit a felhasználókhoz. Az újdonság...","id":"20191025_facebook_news_hirek_ful_bejelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c907946-c463-4ad2-bfd2-d4539438ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8d46ac-3344-45e3-a483-ea274131cdd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_facebook_news_hirek_ful_bejelentes","timestamp":"2019. október. 25. 12:33","title":"Itt a Facebook nagy bejelentése: külön fület kapnak a hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380110a6-8b5c-47ac-b8ba-f89186a1e0e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 600 éve temethették el azt a férfit, akinek koponyáját régészek találtak meg a skóciai Aberdeenben. A maradványt felhasználva a szakértők rekonstruálták, kihez tartozott.","shortLead":"Nagyjából 600 éve temethették el azt a férfit, akinek koponyáját régészek találtak meg a skóciai Aberdeenben...","id":"20191024_aberdeen_ember_koponya_lelet_rekonstrukcio_arc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380110a6-8b5c-47ac-b8ba-f89186a1e0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4bb2744-14b2-4c2a-b386-5e9d7e1abf94","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_aberdeen_ember_koponya_lelet_rekonstrukcio_arc","timestamp":"2019. október. 24. 11:03","title":"Arcot rajzoltak a 600 éves koponyának, az eredmény döbbenetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizenhat embert ítéltek el Nuszrat Dzsanan megégetése miatt.","shortLead":"Tizenhat embert ítéltek el Nuszrat Dzsanan megégetése miatt.","id":"20191024_nuszrat_dzsanan_felgyujtott_diaklany_banglades_iskolaigazgato_halalbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcfb43ec-df93-42c2-ba3e-8d1f34045648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ccdc5c-daf5-4c71-a088-a95d2d501d50","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_nuszrat_dzsanan_felgyujtott_diaklany_banglades_iskolaigazgato_halalbuntetes","timestamp":"2019. október. 24. 10:02","title":"Halálbüntetésre ítélték a felgyújtott bangladesi diáklány gyilkosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Erről is a klímaváltozás tehet: egyre több váratlan turbulenciának lesznek kitéve a légi utasok.","shortLead":"Erről is a klímaváltozás tehet: egyre több váratlan turbulenciának lesznek kitéve a légi utasok.","id":"201943_tobb_turbulencia_derult_egbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56132c9-7406-4060-a7ce-ae9e0802af65","keywords":null,"link":"/360/201943_tobb_turbulencia_derult_egbol","timestamp":"2019. október. 25. 10:00","title":"Joggal aggódhatnak a repülőn utazók, több lesz a turbulencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]