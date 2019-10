Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 49 milliárd forintot folyósított az Erste Bank babaváró hitelként.","shortLead":"Eddig 49 milliárd forintot folyósított az Erste Bank babaváró hitelként.","id":"20191024_Az_Erstenel_felvett_babavaro_hitelek_felenel_mar_felfuggesztettek_a_torlesztest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7664771d-689c-4a0d-a8b9-e7d8c603cc2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_Az_Erstenel_felvett_babavaro_hitelek_felenel_mar_felfuggesztettek_a_torlesztest","timestamp":"2019. október. 24. 18:36","title":"Az Ersténél felvett babaváró hitelek felénél már felfüggesztették a törlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4ab9dd-17c3-43d9-ac52-e5093726b35c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új polgármester azt állítja: az előző alpolgármesternél van egy merevlemez, amely addig az irodai gépében volt, és nem adja vissza, azzal az indoklással, hogy nemzetbiztonsági adatok találhatók rajta.","shortLead":"Az új polgármester azt állítja: az előző alpolgármesternél van egy merevlemez, amely addig az irodai gépében volt, és...","id":"20191024_Nem_adja_vissza_a_volt_dunaujvarosi_alpolgarmester_a_varoshazarol_hozza_kerult_merevlemezt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ab9dd-17c3-43d9-ac52-e5093726b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01766753-484f-40d4-9ae5-ce5f042f301f","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Nem_adja_vissza_a_volt_dunaujvarosi_alpolgarmester_a_varoshazarol_hozza_kerult_merevlemezt","timestamp":"2019. október. 24. 21:42","title":"Nem adja vissza a volt dunaújvárosi alpolgármester a városházáról hozzá került merevlemezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f14788a-984f-4978-af23-b43025ce1362","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Torontói Egyetem kutatói több száz, az égésgátló anyagokról szóló tanulmányt vizsgáltak át, és kiderült, ezek a matériák sokkal nagyobb hatással lehetnek az életünkre, mint azt elsőre gondolnánk.","shortLead":"A Torontói Egyetem kutatói több száz, az égésgátló anyagokról szóló tanulmányt vizsgáltak át, és kiderült, ezek...","id":"20191024_egesgatlo_szer_tanulmany_mergezo_anyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f14788a-984f-4978-af23-b43025ce1362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387a1703-2c45-4a62-b9e7-cf41a38a6045","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_egesgatlo_szer_tanulmany_mergezo_anyag","timestamp":"2019. október. 24. 20:03","title":"Megnézték a tudósok, hol található mérgező égésgátló anyag, az eredmény kissé ijesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6de4c-5975-459e-acc4-96eea8cd2c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánytagok inkább kampányakciónak tekintik, ha erre rákérdeznek a parlamenti képviselők. ","shortLead":"A kormánytagok inkább kampányakciónak tekintik, ha erre rákérdeznek a parlamenti képviselők. ","id":"20191025_borkai_zsolt_botrany_pinter_sandor_parlament_kerdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6de4c-5975-459e-acc4-96eea8cd2c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84176ef-d666-4b85-9015-e2ca874be134","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_borkai_zsolt_botrany_pinter_sandor_parlament_kerdes","timestamp":"2019. október. 25. 15:46","title":"Megkérdezték a kormánytagoktól, voltak-e Borkaival orgián, egyedül Pintér adott egyértelmű választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győri Ítélőtábla újraszámoltatta a szavazatokat, ezért kiderült, hogy valójában nem is a fideszes jelölt kapta a legtöbb szavazatot. ","shortLead":"A Győri Ítélőtábla újraszámoltatta a szavazatokat, ezért kiderült, hogy valójában nem is a fideszes jelölt kapta...","id":"20191025_fehervarcsurgo_onkormanyzati_valasztas_szavazatszamlalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d7c275-566e-471c-a812-ad773421a745","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_fehervarcsurgo_onkormanyzati_valasztas_szavazatszamlalas","timestamp":"2019. október. 25. 15:00","title":"A fideszes jelöltre leadott szavazatok közé számolták a független jelöltét is Fehérvárcsurgón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1848eec0-0f3f-4f0e-852c-1f45e4afee49","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Mi az a Hold-nátha? Ki fotózta először a Földet az űrből? Milliónyi kérdés foglalkoztatja az emberiséget a világűrrel kapcsolatban. Cikkünkben válaszokat keresünk, a Holdra szállás 50. évfordulójának évében. \r

","shortLead":"Mi az a Hold-nátha? Ki fotózta először a Földet az űrből? Milliónyi kérdés foglalkoztatja az emberiséget a világűrrel...","id":"samsungbch_20191024_space_selfie_vilagur_holdraszallas_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1848eec0-0f3f-4f0e-852c-1f45e4afee49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bfb3e7-0bf6-4170-a3a8-57ba70e9d532","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191024_space_selfie_vilagur_holdraszallas_urkutatas","timestamp":"2019. október. 24. 12:30","title":"Elkapható a Hold-nátha? – 6+1 izgalmas kérdés-válasz a világűrről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a kutyák a régészekkel is kiválóan együtt tudnak dolgozni.","shortLead":"Úgy tűnik, a kutyák a régészekkel is kiválóan együtt tudnak dolgozni.","id":"20191026_Kutyakkal_talaltak_meg_egy_3000_eves_sirt_Horvatorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfd806c-f28d-44cf-9d7d-a027fd575340","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Kutyakkal_talaltak_meg_egy_3000_eves_sirt_Horvatorszagban","timestamp":"2019. október. 26. 08:34","title":"Kutyákkal találtak több ezer éves sírokat Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c4647d-b688-4ccf-a13d-c37c33756edc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különböző alapítványokon és társaságokon keresztül szépítgeti birodalmát az egykori kulturális államtitkár. Most úgy tűnik, Thália oltárán áldoznak majd, az eddigiek alapján várhatóan az állam segítségét is igénybe véve.","shortLead":"Különböző alapítványokon és társaságokon keresztül szépítgeti birodalmát az egykori kulturális államtitkár. Most...","id":"201943_levendula_szinpad_teatrum_is_lesz_l_simoneknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7c4647d-b688-4ccf-a13d-c37c33756edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f924634f-df7c-4a75-9f13-14337f75ec34","keywords":null,"link":"/360/201943_levendula_szinpad_teatrum_is_lesz_l_simoneknal","timestamp":"2019. október. 25. 10:35","title":"Színház is lesz L. Simonék kastélyában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]