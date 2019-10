Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy négytagú család utazott az egyik személyautóban, amivel a kamion ütközött.","shortLead":"Egy négytagú család utazott az egyik személyautóban, amivel a kamion ütközött.","id":"20191028_Muszaki_hiba_vezethetett_a_hajnali_het_halalos_aldozattak_jaro_balesethez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955dc57d-b37d-45a9-96a9-4f8ca6cad0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f529d29-7afc-44ca-affa-177e7439f08b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Muszaki_hiba_vezethetett_a_hajnali_het_halalos_aldozattak_jaro_balesethez","timestamp":"2019. október. 28. 15:51","title":"Műszaki hiba vezethetett a hajnali halálos balesethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66624588-87c8-426d-86e9-e56bc08bee9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyedi lökhárítók, ültetett futómű és méretes könnyűfémfelnik a wolfsburgi gyártó érkezőben lévő izgalmas új modelljén.","shortLead":"Egyedi lökhárítók, ültetett futómű és méretes könnyűfémfelnik a wolfsburgi gyártó érkezőben lévő izgalmas új modelljén.","id":"20191028_8as_volkswagen_golf_gti_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_sportkompakt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66624588-87c8-426d-86e9-e56bc08bee9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af619323-f1e3-48a1-bd97-cbacba33994c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_8as_volkswagen_golf_gti_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_sportkompakt","timestamp":"2019. október. 28. 14:21","title":"8-as Golf GTI: íme a magyar kéz által rajzolt új sportkompakt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7668c0-f22b-41fb-90b9-ec619a0c66c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az FVB határozata ellen senki nem nyújtott be jogorvoslati kérelmet a megadott határidőig, így az eredmény jogerős.","shortLead":"Az FVB határozata ellen senki nem nyújtott be jogorvoslati kérelmet a megadott határidőig, így az eredmény jogerős.","id":"20191028_fovarosi_kozgyules_alakulo_ules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c7668c0-f22b-41fb-90b9-ec619a0c66c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043b00da-39e1-4286-8cc7-d8217b6c67b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_fovarosi_kozgyules_alakulo_ules","timestamp":"2019. október. 28. 16:55","title":"A Fővárosi Közgyűlés már a jövő héten megtarthatja alakuló ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvan ember hagyta el az épületet.","shortLead":"Hatvan ember hagyta el az épületet.","id":"20191029_Tuz_volt_egy_zugloi_szallodaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e43b5d-21ef-4460-bba4-20f09ba67b43","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Tuz_volt_egy_zugloi_szallodaban","timestamp":"2019. október. 29. 09:47","title":"Tűz volt egy zuglói szállodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343c650e-f272-4344-a2b2-0e7f84ef1e55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tajvan mindig is arról volt közismert, hogy évről évre a szigetországban rendezik meg Kelet-Ázsia legnagyobb Büszkeség napi felvonulását, ám a mostani különleges volt: ez volt az első demonstráció azóta, hogy Tajvanon törvényesítették az azonos neműek házasságát.","shortLead":"Tajvan mindig is arról volt közismert, hogy évről évre a szigetországban rendezik meg Kelet-Ázsia legnagyobb Büszkeség...","id":"20191027_Kulonleges_volt_az_idei_tajvani_Buszkeseg_napi_felvonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=343c650e-f272-4344-a2b2-0e7f84ef1e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb61e718-662f-4328-a72e-88e788a83c9d","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Kulonleges_volt_az_idei_tajvani_Buszkeseg_napi_felvonulas","timestamp":"2019. október. 27. 17:09","title":"Különleges volt az idei tajvani Büszkeség napi felvonulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8f9b50-7b87-4cff-bd5f-e2a06fa5c0d5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyre több a rasszista incidens a labdarúgásban, s nem csak a több tízezer ember előtt játszott meccseken jön elő már szinte kötelezően a majmozás, a huhogás, a cigányozás, a románozás, vagy éppen a magyarozás, hanem a sokadik osztályú bajnoki meccseken is. Az ugyan igaz, hogy a pályák melletti rasszizmus alapvetően társadalmi probléma, ám a sportvezetőknek, illetve labdarúgó szövetségeknek többet kellene tenniük, hogy a mérkőzések ne mások gyalázásról, hanem a fociról szóljanak.","shortLead":"Egyre több a rasszista incidens a labdarúgásban, s nem csak a több tízezer ember előtt játszott meccseken jön elő már...","id":"20191027_Kezdi_elonteni_a_rasszizmus_a_labdarugast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e8f9b50-7b87-4cff-bd5f-e2a06fa5c0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cf79d0-84b5-4858-a609-f0d667689aca","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Kezdi_elonteni_a_rasszizmus_a_labdarugast","timestamp":"2019. október. 27. 20:00","title":"Elönti a focistadionokat rasszizmus, és nem találjuk az ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c024423-aa9b-418d-9a2c-8bbddbe172b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A leköszönő európai biztos nem akar külföldön maradni. ","shortLead":"A leköszönő európai biztos nem akar külföldön maradni. ","id":"20191029_Navracsics_Tibor_elarulta_mit_csinal_Brusszel_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c024423-aa9b-418d-9a2c-8bbddbe172b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da302a64-1628-4432-9e8a-a8215206f4ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Navracsics_Tibor_elarulta_mit_csinal_Brusszel_utan","timestamp":"2019. október. 29. 10:26","title":"Navracsics Tibor elárulta, mihez kezd, miután hazajön Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai katonák ütöttek rajta az Iszlám Állam vezetőjén, Abu Bakr al-Bagdadin. A hírt Donald Trump is megerősítette.","shortLead":"Az amerikai katonák ütöttek rajta az Iszlám Állam vezetőjén, Abu Bakr al-Bagdadin. A hírt Donald Trump is megerősítette.","id":"20191027_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46dfdfc-9006-4964-b478-6faf5fc057f7","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_","timestamp":"2019. október. 27. 14:30","title":"Trump bejelentette, meghalt az Iszlám Állam alapítója és elsőszámú vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]