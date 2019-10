Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae0c0f3f-55d1-4f54-896e-de75a37cc917","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Se műszakija, se biztosítása, se kipufogója, se világítása nem volt a kocsinak, csak felemás kopott abroncsai. De \"legalább\" a sofőrnek sem volt jogosítványa.","shortLead":"Se műszakija, se biztosítása, se kipufogója, se világítása nem volt a kocsinak, csak felemás kopott abroncsai. De...","id":"20191024_Mint_az_orvosi_lo_olyan_autot_fogtak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c0f3f-55d1-4f54-896e-de75a37cc917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1993d07a-7ca8-4da8-9fda-dfa962834c49","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Mint_az_orvosi_lo_olyan_autot_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 24. 08:52","title":"Mint az állatorvosi ló, olyan autót fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a642a197-18d2-43ff-9b83-5592e042d6cf","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Az offshore cégek legfontosabb tudnivalóit az első részben összegyűjtöttük, de arról nem esett szó, hogy mit takarnak a midshore és az onshore kifejezések, illetve hogyan kapcsolódnak ehhez a világhoz a szabadkereskedelmi zónák. Ezeket vesszük sorra a nemzetközi adótervezéshez tartozó fogalmakat tisztázó sorozatunk második részében.","shortLead":"Az offshore cégek legfontosabb tudnivalóit az első részben összegyűjtöttük, de arról nem esett szó, hogy mit takarnak...","id":"crystalgroup_20191025_Offshore_regek_es_mondak__2resz_Fortelyos_adozas_igazgat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a642a197-18d2-43ff-9b83-5592e042d6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81825685-7fe6-4494-bc40-cec1f5ccbb99","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191025_Offshore_regek_es_mondak__2resz_Fortelyos_adozas_igazgat","timestamp":"2019. október. 25. 07:30","title":"Offshore regék és mondák – 2.rész: Fortélyos adózás igazgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"7e884b98-fe8c-45b7-bc33-21ed0493b9f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Göncz Árpád életével példálózva ígérte meg a Párbeszéd társelnöke, mire készülhet Budapest.","shortLead":"Göncz Árpád életével példálózva ígérte meg a Párbeszéd társelnöke, mire készülhet Budapest.","id":"20191023_Szabo_Timea_Az_onkormanyzati_valasztason_felszabaditottak_Budapestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e884b98-fe8c-45b7-bc33-21ed0493b9f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad784949-2751-4b25-9554-ad42472fd428","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Szabo_Timea_Az_onkormanyzati_valasztason_felszabaditottak_Budapestet","timestamp":"2019. október. 23. 13:43","title":"Szabó Tímea: Az önkormányzati választáson felszabadították Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Biogen és az Eisai gyógyszere lehet az első, amely sokkal hatékonyabban képes kezelni az Alzheimer tüneteit. A kutatók már elkezdték beszerezni az engedélyeket, hogy a készítmény forgalomba kerülhessen.","shortLead":"A Biogen és az Eisai gyógyszere lehet az első, amely sokkal hatékonyabban képes kezelni az Alzheimer tüneteit...","id":"20191024_alzheimer_kezelese_gyogyszer_biogen_reszveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955bb941-35b3-4946-bfbc-7299ac098612","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_alzheimer_kezelese_gyogyszer_biogen_reszveny","timestamp":"2019. október. 24. 09:33","title":"Megvan az ellenszer? Óriási áttörést értek el egy Alzheimer-gyógyszernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A toxikológus Kadarkai Endre Egyszóval című műsorának volt a vendége.","shortLead":"A toxikológus Kadarkai Endre Egyszóval című műsorának volt a vendége.","id":"20191024_Zacher_Gabort_ketszer_is_felkertek_miniszternek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4680f9-200e-4616-a284-67b53396b301","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Zacher_Gabort_ketszer_is_felkertek_miniszternek","timestamp":"2019. október. 24. 09:16","title":"Zacher Gábort kétszer is felkérték miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54f85cf-8c55-461f-8b06-e76fc8f528c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint egész könnyű javítani a Google új mobilját, a Pixel 4-et. Most először nézhetjük meg, mit is takar a készülék belseje.","shortLead":"A jelek szerint egész könnyű javítani a Google új mobilját, a Pixel 4-et. Most először nézhetjük meg, mit is takar...","id":"20191024_google_pixel_4_teardown_video_pbkreviews","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b54f85cf-8c55-461f-8b06-e76fc8f528c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82669ac-b385-4d37-b1b9-6b4a00597172","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_google_pixel_4_teardown_video_pbkreviews","timestamp":"2019. október. 24. 16:03","title":"Videó: Szétszedték a Google új telefonját, így néz ki belülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hamarosan kiderülhet, van-e eszköze az EU-nak a magyar kormányfő sorozatos provokációinak megállítására. Ha Orbán megkapja a kért és megígért bővítési biztosságot, akkor az azt jelenti, hogy Brüsszel kapitulált előtte.","shortLead":"Hamarosan kiderülhet, van-e eszköze az EU-nak a magyar kormányfő sorozatos provokációinak megállítására. Ha Orbán...","id":"201943_az_orosz_medve_torokmeze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c97ca89-4d3e-4b9f-963e-e9a8d1c67170","keywords":null,"link":"/360/201943_az_orosz_medve_torokmeze","timestamp":"2019. október. 24. 15:00","title":"Erdogan Szíriára támadt, Orbán is újabb csapást mért az unióra és a NATO-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Lehetetlen spontán interjút készíteni a politikusokkal a Parlamentben, miután Kövér László tovább szigorította az újságírók mozgását a Házban. ","shortLead":"Lehetetlen spontán interjút készíteni a politikusokkal a Parlamentben, miután Kövér László tovább szigorította...","id":"201943__parlamenti_sajtoszigor__kitiltott_ujsagirok__bosszu__menekulore_fogtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3870ae-b7b7-4d26-bd45-2252d90a8974","keywords":null,"link":"/360/201943__parlamenti_sajtoszigor__kitiltott_ujsagirok__bosszu__menekulore_fogtak","timestamp":"2019. október. 24. 11:00","title":"Válasz a kérdésekre: mikrofonállvánnyá fokozták le az újságírókat az Országházban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]