[{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","shortLead":"Nem vállalja a közterületi ünnepi beszédet a miniszterelnök.","id":"20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598d2252-eeb8-4dd3-9337-ea1282dd8ce5","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_A_Zeneakademian_tart_beszedet_Orban_Viktor_oktober_23an","timestamp":"2019. október. 21. 12:12","title":"A Zeneakadémián tart beszédet Orbán Viktor október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b824ec-a5c1-4fe1-90c2-4d00b0496720","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem 8 ezer éves igazgyöngyöt találtak az Egyesült Arab Emírségekben, a Maravah-szigeten. Az alig egy centiméter átmérőjű gyöngyre egy régészeti feltárás során bukkantak tavaly az archeológusok.","shortLead":"Csaknem 8 ezer éves igazgyöngyöt találtak az Egyesült Arab Emírségekben, a Maravah-szigeten. Az alig egy centiméter...","id":"20191022_igazgyongy_egyesult_arab_emirsegek_regeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5b824ec-a5c1-4fe1-90c2-4d00b0496720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33186420-cb09-471f-ad6c-518e10dac533","keywords":null,"link":"/elet/20191022_igazgyongy_egyesult_arab_emirsegek_regeszet","timestamp":"2019. október. 22. 09:42","title":"Csodaszép a világ legöregebb igazgyöngye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"Kunhalmi Ágnes","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg. A hvg.hu-n ezúttal a szocialista választmányi elnök és a függetlenként induló volt főpolgármester-jelölt fejti ki véleményét. ","shortLead":"Az önkormányzati választások tapasztalatairól és lehetséges következményeiről ezúttal az érintettek szólalnak meg...","id":"20191022_Kunhalmi_Agnes_Jobb_kesobb_mint_soha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9206a794-af38-4127-8e59-832c4b28ce45","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Kunhalmi_Agnes_Jobb_kesobb_mint_soha","timestamp":"2019. október. 22. 12:10","title":"Kunhalmi Ágnes: Jobb később, mint soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az egyik út járhatatlan, a másik liberális.","shortLead":"Az egyik út járhatatlan, a másik liberális.","id":"20191021_Merre_tovabb_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ff2482-7bba-4621-b437-c21cd1929bc1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Merre_tovabb_Fidesz","timestamp":"2019. október. 21. 09:30","title":"Tóta W.: Merre tovább, Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Része volt Orbán Viktornak is abban, hogy Donald Trump még a korábbinál is rosszabb véleményt formált Ukrajnáról – írja a The New York Times és a Washington Post.","shortLead":"Része volt Orbán Viktornak is abban, hogy Donald Trump még a korábbinál is rosszabb véleményt formált Ukrajnáról – írja...","id":"20191022_ukrajna_orban_viktor_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b74bc20-6584-45d1-9a65-57bb5fe4054d","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_ukrajna_orban_viktor_donald_trump","timestamp":"2019. október. 22. 09:17","title":"Orbán Ukrajna ellen hangolhatta Trumpot a Times szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74007a5-7ef1-4be9-841b-3eccf219c467","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló energiafelhasználás, különös tekintettel a napelemrendszerekre? A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló energiafelhasználás, különös tekintettel a napelemrendszerekre?

","shortLead":"A fenntarthatósági megfontolások és előírások mellett miért lehet jó és megtérülő befektetés a megújuló...","id":"20191021_eon_solar_napelem_megujulo_energia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74007a5-7ef1-4be9-841b-3eccf219c467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e18014-02b0-452b-b607-58cf2f85efa6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191021_eon_solar_napelem_megujulo_energia","timestamp":"2019. október. 21. 17:30","title":"Süt a nap, és ezt mi ki is használjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee566879-fdcf-47b9-9518-7db4bfbc49e8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a Pádis-fennsíkra indult, de mióta megérkezett, nem veszi fel a telefonját.","shortLead":"A férfi a Pádis-fennsíkra indult, de mióta megérkezett, nem veszi fel a telefonját.","id":"20191021_Negyedik_napja_keresnek_egy_debreceni_turazot_Erdelyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee566879-fdcf-47b9-9518-7db4bfbc49e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92f31c5-373c-4306-95b9-61f1cf4caece","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Negyedik_napja_keresnek_egy_debreceni_turazot_Erdelyben","timestamp":"2019. október. 21. 16:20","title":"Negyedik napja keresnek egy debreceni túrázót Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ead51d-dad1-4d15-8a1f-1e4743da12d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn délután ülésezik a Fővárosi Választási Bizottság, sorra döntenek a megtámadott polgármesteri eredményről. Baranyi Krisztina átment.","shortLead":"Hétfőn délután ülésezik a Fővárosi Választási Bizottság, sorra döntenek a megtámadott polgármesteri eredményről...","id":"20191021_Elutasitottak_a_Baranyi_Krisztina_polgarmesterseget_tamado_beadvanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00ead51d-dad1-4d15-8a1f-1e4743da12d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9be5c7-83dc-42d0-9814-6074f001169e","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Elutasitottak_a_Baranyi_Krisztina_polgarmesterseget_tamado_beadvanyt","timestamp":"2019. október. 21. 16:30","title":"Elutasították a Baranyi Krisztina polgármesterségét támadó beadványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]