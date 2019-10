Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisfiú halála orvosi segítséggel elkerülhető lett volna.","shortLead":"A kisfiú halála orvosi segítséggel elkerülhető lett volna.","id":"20191028_Gondatlansaguk_miatt_halt_meg_a_gyermekuk_akar_harom_evet_is_kaphatnak_a_szulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd9fe33-1424-4725-94de-382641b452c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Gondatlansaguk_miatt_halt_meg_a_gyermekuk_akar_harom_evet_is_kaphatnak_a_szulok","timestamp":"2019. október. 28. 08:53","title":"Gondatlanságuk miatt halt meg a gyermekük, akár három évet is kaphatnak a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ddf114-de1e-4b9b-bd4f-1736659a28c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rák teste barna színű és nagyjából 5 milliméter hosszú. A lábai szőrösek.","shortLead":"A rák teste barna színű és nagyjából 5 milliméter hosszú. A Columbia Egyetem szakemberei kiderítették, hogy azok a terhes nők, akik akár fiziológiai, akár pszichés stressztől szenvednek, sokkal több esetben szülnek lányt, mint ahogyan azt a statisztika indokolná.","shortLead":"Ne stresszeljen, pihenjen sokat, ha fiút akar – szól amerikai kutatók legújabb tanácsa a kismamáknak. A Columbia...","id":"201943_fiugyilkos_stressz_csak_nyugalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c359e07-7f0f-417a-a5c8-ce99462e4664","keywords":null,"link":"/360/201943_fiugyilkos_stressz_csak_nyugalom","timestamp":"2019. október. 28. 10:00","title":"Csak nyugalom! Kisebb eséllyel szül fiút, aki stresszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a zuglói polgármester arra, hogy néhány módosítással átláthatatlanabbá tenné a kerületi önkormányzatot. ","shortLead":"Reagált a zuglói polgármester arra, hogy néhány módosítással átláthatatlanabbá tenné a kerületi önkormányzatot. ","id":"20191028_Horvath_Csaba_Zuglo_ezutan_is_atlathato_onkormanyzat_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28996da5-820d-46e3-a2ad-45af42fbfe83","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Horvath_Csaba_Zuglo_ezutan_is_atlathato_onkormanyzat_marad","timestamp":"2019. október. 28. 06:20","title":"Horváth Csaba: Zugló ezután is átlátható önkormányzat marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És választások jöhetnek Nagy-Britanniában. ","shortLead":"És választások jöhetnek Nagy-Britanniában. ","id":"20191029_Hivatalosan_is_jovahagytak_a_Brexit_halasztasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b61e575-15ae-4a66-be0c-d55fb0ee98f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Hivatalosan_is_jovahagytak_a_Brexit_halasztasat","timestamp":"2019. október. 29. 18:18","title":"Hivatalosan is jóváhagyták a Brexit halasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]