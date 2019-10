Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Három lány és egy kisfiú jött a világra.","shortLead":"Három lány és egy kisfiú jött a világra.","id":"20191025_negyes_ikrek_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc91a67b-a1a6-40dd-afa6-c095294143d8","keywords":null,"link":"/elet/20191025_negyes_ikrek_debrecen","timestamp":"2019. október. 25. 13:21","title":"Négyes ikrek születtek Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült.","shortLead":"A beruházás ezzel a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé is bekerült.","id":"20191025_europa_legjobb_kozepulete_dij_magyar_zene_haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c36464-8b9c-4a31-a08c-e0c995730729","keywords":null,"link":"/elet/20191025_europa_legjobb_kozepulete_dij_magyar_zene_haza","timestamp":"2019. október. 25. 09:01","title":"Európa legjobb középülete lett az épülő Magyar Zene Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Lehetetlen spontán interjút készíteni a politikusokkal a Parlamentben, miután Kövér László tovább szigorította az újságírók mozgását a Házban. ","shortLead":"Lehetetlen spontán interjút készíteni a politikusokkal a Parlamentben, miután Kövér László tovább szigorította...","id":"201943__parlamenti_sajtoszigor__kitiltott_ujsagirok__bosszu__menekulore_fogtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3870ae-b7b7-4d26-bd45-2252d90a8974","keywords":null,"link":"/360/201943__parlamenti_sajtoszigor__kitiltott_ujsagirok__bosszu__menekulore_fogtak","timestamp":"2019. október. 24. 11:00","title":"Válasz a kérdésekre: mikrofonállvánnyá fokozták le az újságírókat az Országházban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik, hogy milyen szerepük volt a kampány alatti tisztességtelenségekben.","shortLead":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik...","id":"20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6258272b-07f3-472f-96f5-d25364003652","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","timestamp":"2019. október. 24. 16:34","title":"Büntetik a budaörsi Fideszt Wittinghoffék a választási kampány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszahívta a tornaszövetség Borkai Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottságból. További fegyelmi vagy etikai eljárás már nem lesz.","shortLead":"Visszahívta a tornaszövetség Borkai Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottságból. További fegyelmi vagy etikai eljárás már...","id":"20191024_borkai__magyar_z__mob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7689ce1a-f695-4a76-8982-0e8323aad12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fad2ed-75fd-432c-bcc2-8e6109ecb719","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_borkai__magyar_z__mob","timestamp":"2019. október. 24. 14:59","title":"Megerősítette a MOB: Borkai már nem tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9fd56d-25aa-470d-b433-7e7d10a2b821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Spontán akció volt. ","shortLead":"Spontán akció volt. ","id":"20191024_Tuntetes_baby_shark_gyerekdal_Libanon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9fd56d-25aa-470d-b433-7e7d10a2b821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e50fea-f334-4c11-9261-997d9a4759e1","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Tuntetes_baby_shark_gyerekdal_Libanon","timestamp":"2019. október. 24. 15:48","title":"Kiszólt az anya a tüntetőknek, hogy ne ijesszék meg a kisfiát, mire azok elénekeltek egy gyerekdalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca3eb1f-54aa-4d85-8ca8-74bc905366eb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ellazulnak tőle.","shortLead":"Ellazulnak tőle.","id":"20191024_autovezetes_stressz_patkany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cca3eb1f-54aa-4d85-8ca8-74bc905366eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b32605-5864-4bef-8552-7a181c9d5199","keywords":null,"link":"/elet/20191024_autovezetes_stressz_patkany","timestamp":"2019. október. 24. 12:24","title":"Bizonyos patkányok élvezik az autóvezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Androidhoz, Windowshoz, iOS-hez, Chrome-hoz, Gmailhez és rengeteg más szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül a sötét mód.","shortLead":"Az Androidhoz, Windowshoz, iOS-hez, Chrome-hoz, Gmailhez és rengeteg más szoftverhez hasonlóan a Facebookhoz is készül...","id":"20191023_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa_beallitasok_dark_mode","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d8ddc-e668-497c-a039-518e2916a824","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa_beallitasok_dark_mode","timestamp":"2019. október. 23. 16:03","title":"Én miért nem látom a sötét módot a Facebookon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]